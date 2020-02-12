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Проверяй и удаляй: соцсетям готовят наказание за неуважение к власти

12 февраля 2020, 03:54  •  70 • Политика
За неуважение к власти и обществу уже удалены 342 интернет-страницы, а сейчас производится блокировка еще двух десятков веб-ресурсов. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Роскомнадзора (РКН). Однако в Общественной палате считают, что интернет-пространство недостаточно жестко регулируется и настаивают на введении ответственности не только для пользователей, но и для социальных сетей, на страницах которых появляются нарушающие закон сообщения и посты. Соответствующие предложения собираются направить в Госдуму и Совфед уже на этой неделе, сообщили «Известиям» в ОП. Депутаты инициативу оценили положительно, а сенаторы назвали ее заслуживающей обсуждения. Возможностей для наказания соцсетей и сегодня более чем достаточно, однако власть сознательно не идет на усиление санкционной политики, считают эксперты.

Кибероскорбление

18 марта прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти. Согласно норме, генпрокурор и его замы обращаются в Роскомнадзор с требованием о блокировке такой информации. Владелец же информационного ресурса обязан удалить противоправные материалы, иначе провайдер в течение суток блокирует сайт.
Исполняя этот закон, Роскомнадзор удалил уже 342 интернет-страницы. Сейчас блокируются еще 23 ресурса, сообщили «Известиям» в пресс-службе РКН.
В марте были подписаны и поправки в КоАП, устанавливающие штрафы до 300 тыс. рублей и возможность административного ареста за оскорбление государственных символов и институтов. Однако специалисты подчеркивают, что эта ответственность распространяется только на рядовых пользователей, а сами социальные сети ответственность не несут.
В Общественной палате разрабатывают инициативу, предполагающую штрафовать соцсети за отказ удалять информацию с оскорблением власти и общества. Об этом «Известиям» сообщил автор этого предложения, председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
— Речь идет о том, что если социальная сеть не удалила совершенно очевидную публикацию, в которой оскорбляется символ государственной власти, то за каждый кейс нужно начинать штрафовать от полумиллиона, — рассказал он.
По его словам, с 6 декабря 2019 года по 30 января 2020 года были выявлены 699 ссылок на материалы с явными признаками неуважения к власти, государственным символам и обществу. Все они размещены в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook и Twitter. Именно это и послужило поводом для разработки новых норм.
В пресс-службе «ВКонтакте» заявили «Известиям», что законопроекты и законодательные инициативы не комментируют. В остальных упомянутых соцсетях оперативно предоставить ответ на запрос не смогли.
Александр Малькевич отметил, что ответы на его обращения поступили только от администрации «ВКонтакте». Соцсеть, по его словам, отказалась блокировать и удалять противоправный контент. Администрации остальных ресурсов направленные заявления проигнорировали, сообщил глава комиссии Общественной палаты.
Ужесточение контроля за социальными сетями поддерживают и в Госдуме.
— На мой взгляд, нужно подталкивать любыми способами, в том числе административными, сами площадки, чтобы они занимались самоочищением такой противоправной информации и контента, — заявил «Известиям» первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Депутат отметил, что сейчас в законе нет штрафов для соцсетей, а блокировке и удалению подлежат материалы, содержащие призывы к экстремизму и разжиганию межнациональной розни. Он отметил, что по этому пути идут и за рубежом, поскольку технических сил на то, чтобы мониторить и вычищать пространство всех площадок от противоправного контента, не хватает.

Сложно, но можно

В Совете Федерации отметили, что идея установления штрафов для соцсетей заслуживает серьезного обсуждения, однако на данный момент в ужесточении правил для площадок нет необходимости.
— Социальные сети активно устанавливают собственные «правила сообщества» и применяют санкции за их неисполнение. Поэтому считаю, что и за исполнение тех правил, которые установлены государством, социальные сети сами вполне могут нести ответственность, — сказал «Известиям» глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Таким образом, считает сенатор, ужесточение правил для социальных сетей сейчас вряд ли необходимо, а важно исполнять уже действующий закон.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сообщил «Известиям», что пока не слышал о разработке инициативы и комментировать ее не готов.
— У государства есть рычаги воздействия на соцсети, им могут просто ip-адреса отключить и всё. Но государство не хочет этого делать, оно хочет, чтобы соцсети не просто существовали, вносили свой вклад в экономику, а чтобы они служили инструментом измерения общественных настроений, способом донести точку зрения государства через тот же самый Twitter и Facebook, — пояснил «Известиям» ведущий специалист инвесткомпании ФИНАМ Леонид Делицын.
Он отметил, что социальная сеть может нанять высококвалифицированных юристов и долгое время игнорировать требования российского законодательства. Леонид Делицын привел пример с LinkedIn, который был успешно заблокирован на территории РФ. Но дальше по пути блокировок власти идти не хотят, считает эксперт.
— Государство, видимо, сочло определенные потери в удобстве для граждан более значимыми, чем выполнение неких правил игры. Допустим, весь конгресс США в Twitter выскажет оскорбительные высказывания в адрес нашей власти, которые предпишут удалить. Twitter этого, скорее всего, не выполнит, потому что США со своей стороны будут настаивать на том, чтобы эти сообщения сохранялись, — привел пример Леонид Делицын.
Попытки законодательного регулирования социальных сетей предпринимались законодателями и ранее. В 2018 году депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли законопроект, предполагающий обязать социальные сети «ограничивать доступ или удалять» противоправный, недостоверный, оскорбительный и даже запрещенный на территории РФ контент. Тогда предполагалось, что за бездействие Роскомнадзор сможет оштрафовать, а потом и блокировать информацию или всю соцсеть целиком.
Законопроект прошел первое чтение, но на этом всё застопорилось. Дело в том, что пока еще не выработан перечень оснований для наказаний, признался один из авторов документа, первый зампред думского комитета по информации, член «Единой России» Сергей Боярский.
— Он прошел первое чтение и забуксовал, потому что мы не смогли пока найти взвешенного решения и предложений о том, за что именно нужно штрафовать, — пояснил депутат.
Он добавил, что законопроект пока «наполняется смыслом и обсуждается», а также пообещал, что инициатива Общественной палаты будет рассмотрена, когда она поступит.

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