Проверяли чуйку С-400? Американцы раскрыли цель полёта бомбардировщиков В-52 у Крыма

Американское издание The Drive назвало эти манёвры "беспрецедентной демонстрацией силы" и очередным "геополитическим позёрством" в противостоянии Вашингтона и Москвы.

По данным журналистов, три стратегических ядерных бомбардировщика В-52Н вылетели с военной базы RAF Fairford. Войдя в воздушное пространство Украины, самолёты пролетели над юго-восточной частью страны и вышли на орбиту, похожую на гоночную трассу, вдоль побережья Азовского моря. Какое-то время они находились вблизи украинского портового города Геническ в 30 километрах от полуострова Крым.

Как предположили журналисты, целью этой "миссии" было определение параметров электромагнитного излучения радаров, составляющих российские средства противовоздушной обороны, в том числе и ракетных систем С-400, а также их боевой порядок действий.

Сопровождавшие В-52 самолёты разведки в это же время провели облёт Крыма со стороны Чёрного моря.

Военный эксперт Алексей Леонков на своём авторском канале в Telegram "Мадуро - не дура" прокомментировал новые факты активности ВВС США в районе Крыма.

Леонков подчеркнул, что очередная спецоперация НАТО по вскрытию работы российских систем ПВО в регионе, судя по всему, не удалась: "Зря только горючки нажгли".

Он добавил, что для ВС РФ при этом данная активность американской авиации, скорее всего, наоборот, была на руку. Так, у отечественных расчётов ПВО была возможность потренироваться на реальных мишенях.