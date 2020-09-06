|
Проверяли чуйку С-400? Американцы раскрыли цель полёта бомбардировщиков В-52 у Крыма
06 сентября 2020, 23:55 • 9 • В мире
Во время полётов над украинской территорией в непосредственной близости от российского полуострова Крым американские ядерные бомбардировщики и сопровождавшие их самолёты воздушной разведки проверяли реакцию сил ПВО России в этом регионе.
Американское издание The Drive назвало эти манёвры "беспрецедентной демонстрацией силы" и очередным "геополитическим позёрством" в противостоянии Вашингтона и Москвы.
По данным журналистов, три стратегических ядерных бомбардировщика В-52Н вылетели с военной базы RAF Fairford. Войдя в воздушное пространство Украины, самолёты пролетели над юго-восточной частью страны и вышли на орбиту, похожую на гоночную трассу, вдоль побережья Азовского моря. Какое-то время они находились вблизи украинского портового города Геническ в 30 километрах от полуострова Крым.
Как предположили журналисты, целью этой "миссии" было определение параметров электромагнитного излучения радаров, составляющих российские средства противовоздушной обороны, в том числе и ракетных систем С-400, а также их боевой порядок действий.
Сопровождавшие В-52 самолёты разведки в это же время провели облёт Крыма со стороны Чёрного моря.
Военный эксперт Алексей Леонков на своём авторском канале в Telegram "Мадуро - не дура" прокомментировал новые факты активности ВВС США в районе Крыма.
Леонков подчеркнул, что очередная спецоперация НАТО по вскрытию работы российских систем ПВО в регионе, судя по всему, не удалась: "Зря только горючки нажгли".
Он добавил, что для ВС РФ при этом данная активность американской авиации, скорее всего, наоборот, была на руку. Так, у отечественных расчётов ПВО была возможность потренироваться на реальных мишенях.
9
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 сентября 2020, 18:10
|
03 сентября 2020, 22:35
|
01 сентября 2020, 07:20
|
05 сентября 2020, 21:20
|
04 сентября 2020, 02:15
|
31 августа 2020, 10:15
|
05 сентября 2020, 01:10