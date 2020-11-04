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Проверки в Москве и прогнозы по стабилизации ситуации: в России за сутки выявили 19 768 случаев COVID-19

04 ноября 2020, 18:40  •  100 • В России
В России за последние сутки было выявлено 19 768 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (5826) и Санкт-Петербурге (1031). В Роспотребнадзоре допустили, что к весне суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России может снизиться до показателей лета 2020 года. Тем временем в Главном контрольном управлении столицы отметили, что большинство москвичей ответственно относятся к своему здоровью и соблюдают установленные требования.
 
AFP © Yuri KADOBNOV
 

В России за последние сутки было выявлено 19 768 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время от заболевания вылечились 15 567 человек, 389 пациентов скончались.

Большая часть новых случаев COVID-19 зафиксирована в Москве (5826), Санкт-Петербурге (1031), а также Московской (569), Нижегородской (417) и Архангельской (389) областях.

В предшествовавшие этому двое суток коронавирус был выявлен у 18 648 и 18 257 человек.

За всё время в стране, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, зафиксировано 1 693 454 случая коронавируса, 1 266 931 человек выздоровели, 29 217 — умерли. При этом наименьший темп прироста COVID-19 за сутки был отмечен в Татарстане и Дагестане и составил 0,5%.

По данным оперштаба, за сутки в Москве госпитализировали 1453 пациентов с коронавирусом. На ИВЛ находятся 367 человек.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов пояснил, в каком случае можно будет говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в России. По его словам, необходимо учитывать два параметра.

«Говорить о том, что начался этап стабилизации, можно будет, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны и индекс распространения не будет выше единицы», — подтвердил Горелов.

Он уточнил, что до этого периода ещё могут фиксироваться незначительные колебания суточных показателей заболеваемости. Горелов также высказал мнение, что суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России к весне может снизиться до значений лета 2020 года.

«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболевания должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», — приводит РИА Новости его слова.

Он уточнил, что процесс стабилизации ситуации займёт определённое время, а его длительность зависит от соблюдения мер предосторожности.

  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что продолжают обследование объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. 

«Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом отмечается, что «образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды». В ведомстве сообщили, что «всего проведено более 220 тыс. исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них новой коронавирусной инфекции».

«Из них выявлено 322 положительных исследования образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб», — добавили в Роспотребнадзоре.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя ситуацию с заболеваемостью, призвал россиян избегать мест, где можно «незаметно» подхватить коронавирус. В частности, он рекомендовал пользоваться лестницами, а не лифтами, если позволяет этажность дома, а также посоветовал соблюдать меры безопасности на эскалаторах, в вагонах поездов и на кухнях коммунальных квартир.

«При плотной загруженности метрополитена шансы заразиться очень велики, поэтому всегда нужно носить маску», — приводит его слова «Вечерняя Москва».

Тем временем в Главном контрольном управлении столицы отметили, что большинство москвичей ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих и дисциплинированно соблюдают установленные требования. Вместе с тем в городе всё ещё фиксируются случаи нарушений.

«С начала осени было выявлено более 80,5 тыс. случаев неиспользования средств индивидуальной защиты гражданами, из них более 19,5 тыс. нарушений было зафиксировано в магазинах, торговых и развлекательных центрах. Остальные нарушения — в основном на общественном транспорте», — сообщили в Главконтроле.

Российские регионы также продолжают принимать решения об ужесточении ограничительных мер, исходя из эпидемиологической ситуации. 3 ноября власти Самарской области объявили о введении режима обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Такое решение было принято региональным оперштабом по борьбе с COVID-19. Учеников старших классов школ региона с 9 ноября решено перевести на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире общее число случаев COVID-19 за неделю выросло на 3,36 млн.

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