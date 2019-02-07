«Проверка всех систем и агрегатов»: какие испытания ожидают ракету «Сармат» в ближайшие годы

Бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» подтвердили верность конструкторских решений, реализованных разработчиками. Об этом заявил председатель научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев. В настоящее время Минобороны РФ и предприятия «Роскосмоса» проводят подготовку к лётным испытаниям «Сармата». Разработка новой баллистической ракеты продвигается по намеченному графику, серийное производство МБР должно начаться в 2021 году. По словам экспертов, комплекс РС-28 обладает почти неограниченной дальностью и способен преодолевать любую систему ПРО.

Проведённые в 2018 году бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» позволили подтвердить верность основных конструкторских решений, которые были реализованы предприятиями-разработчиками. Об этом рассказал председатель научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев в ролике, размещённом на YouTube-канале госкорпорации.

В середине декабря 2018 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в рамках бросковых испытаний была отработана технология подготовки МБР к пуску. Также он сообщил, что специалистам удалось подтвердить «правильность принятых схемно-конструкторских решений по системе старта и шахтной пусковой установке, проверена работоспособность двигательной установки».

«Очень грозное оружие»

Бросковые испытания «Сармата» состоялись в первой половине 2018 года на площадке космодрома Плесецк (Архангельская область), принадлежащего Минобороны РФ. Из опубликованной военным ведомством информации известно о двух бросковых пусках РС-28, в ходе которых был отработан «миномётный старт» МБР — процесс вывода ракеты из шахтной пусковой установки (ПУ).

По словам председателя военно-научного комитета РВСН полковника Артёма Вяткина, в рамках данной процедуры было выполнено более 50 различных задач. По его словам, «все проведённые мероприятия позволяют сделать однозначный вывод, что создание ракетного комплекса «Сармат», постановка его на боевое дежурство будут проведены в установленные сроки».

Согласно запланированному графику, лётные испытания РС-28 должны стартовать в 2019 году. Серийное производство ракеты развернётся в 2021 году на АО «Красноярский машиностроительный завод» (входит в ГК «Роскосмос»). Первые МБР получат 13-я дивизия (Домбаровский, Оренбургская область) и 62-я дивизия РВСН (Ужур, Красноярский край). До 2025 года на вооружение Ракетных войск стратегического назначения должно поступить более 40 РС-28.

«Это очень грозное оружие, и требуется гарантировать его стопроцентное применение. Поэтому большое количество испытаний — это, безусловно, нормальная практика. Нет никаких сомнений, что к сроку окончания ресурсных возможностей «Воеводы» мы получим взамен новую ракету «Сармат», — заявил в марте 2018 года в интервью «Красной звезде» замминистра обороны, ныне вице-премьер Юрий Борисов.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что этап бросковых испытаний «Сармата» позволил отработать процесс загрузки МБР в шахту, запуск маршевых двигателей, а также проверить надёжность аппаратуры пусковой установки. По его словам, бросковые испытания ракеты чаще всего ограничиваются выстрелом её макета из ПУ с помощью порохового аккумулятора давления. Однако при тестировании РС-28 Минобороны сделало исключение.

«Особенностью прошедших испытаний «Сармата» стал запуск маршевых двигателей, то есть бросковый вариант ракеты вышел на некую высоту (предположительно, 20—30 км), а двигатели достигли определённого уровня тяги. На мой взгляд, это говорит о стремлении Минобороны и «Роскосмоса» к максимально тщательной проверке всех систем и агрегатов», — сказал Корнев.

Эксперт подчеркнул, что для «Сармата» были созданы абсолютно новые двигатели, стартовое, погрузочное и заряжающее оборудование, системы прицеливания и управления. Также российские конструкторы переделали шахту, где размещается «Воевода». Во время бросковых испытаний модернизированная ПУ была протестирована на прочность, добавил Корнев.

Пуск МБР «Воевода»

РИА Новости

© Владимир Федоренко

«В скором времени начнутся лётные испытания. С Плесецка будет произведено несколько пусков по полигону «Кура» на Камчатке. Причём один пуск, судя по всему, будет выполнен в Тихий океан, чтобы проверить максимальную дальность «Сармата». Я думаю, что этап лётных испытаний будет включать как минимум пять пусков. Нужно понимать, что РС-28 — это комплекс пятого поколения с сотнями новых технических решений. Требуется досконально проверить «поведение» ракеты, боевых блоков и аппаратуры», — сообщил Корнев.

Собеседник RT отметил, что лётные испытания РС-28 — это достаточно трудоёмкий процесс, в котором будет задействована инфраструктура Минобороны и «Роскосмоса». В частности, ключевую роль в получении и обработке телеметрических данных «Сармата» будут играть командно-измерительные комплексы (КИК) Космических войск РФ.

Корнев не исключает, что перед стартом лётных испытаний Минобороны модернизирует корабль КИК проекта 1914 «Маршал Неделин» и контрольно-измерительное оборудование на полигоне «Кура». В связи с этим эксперт предполагает, что испытания «Сармата» могут затянуться до 2022—2023 годов, но перенос дедлайна не обернётся какими-либо негативными последствиями для обороноспособности РФ.

«Об этом мало говорится, но «Сармат» — это первая полностью российская МБР шахтного базирования. Головным разработчиком «Воеводы» является КБ «Южное». России потребовалось полностью заместить все системы и агрегаты, которые создали днепропетровские инженеры. В рамках импортозамещения была сформирована новая кооперационная цепочка исключительно из отечественных предприятий. Столь масштабную задачу Россия ещё никогда не решала», — подчеркнул Корнев.

«Неприемлемый ущерб»

«Сармат» создаётся как замена советской ракете Р-36М «Воевода» (в западной классификации — «Сатана»). Головным разработчиком МБР является АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область). РС-28 превосходит своего предшественника по дальности (свыше 20 тыс. км против 11 тыс. км) и совокупной мощности боезарядов.

По информации Минобороны РФ, полезная нагрузка «Сармата» составляет три тонны (в СМИ можно встретить данные о 5 и 10 тоннах). Ракета может нести до 20 боевых блоков малого, среднего, повышенного или большого классов мощности. Также на МБР могут быть установлены три планирующих гиперзвуковых крылатых блока (изделие 4202) комплекса «Авангард».

Ещё одно преимущество «Сармата» заключается в разгонном участке, который в полтора раза короче, чем у «Сатаны». Данное качество отечественной ракеты заметно осложняет противнику задачу по её перехвату системами ПРО. После выхода из шахты РС-28 маневрирует по высоте и по курсу подобно МБР лёгкого класса «Тополь-М» и «Ярс».

Помимо плановой замены «Воеводы», создание «Сармата» призвано нивелировать растущие возможности глобальной системы ПРО США. Генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева» академик РАН Владимир Дегтярь считает, что в ближайшие 40 лет МБР РС-28 будет неуязвима для американских комплексов противоракетной обороны.

«Наша сегодняшняя разработка делает современные системы ПРО США малорезультативными, а ракетный комплекс «Сармат» останется эффективным в условиях развёртывания системы ПРО в ближайшие 40 лет. Это означает, что «Сармат» гарантирует России мир на ближайшие десятилетия», — сказал Дегтярь в интервью корпоративной газете «Конструктор».

Задача по преодолению противоракетной обороны противника решается с помощью специальной аппаратуры, которая, по информации Минобороны, обеспечивает «практически гарантированное преодоление боевыми блоками любых рубежей ПРО».

Пуск МБР «Сармат»

globallookpress.com

© Russian Defence Ministry/Global Look Press

Предполагается, что «Сармат» будет оснащаться гиперзвуковыми комплексами «Авангард». Новейшие планирующие блоки способны развивать скорость до 27 Махов и активно маневрировать, сбивая с толку вычислительную аппаратуру противника. Мощность «Авангарда» составляет более двух мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Как заявил 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин, «Сармат» способен уничтожать цели как через Северный, так и через Южный полюсы. По словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывшего главнокомандующего ВКС Виктора Бондарева, для перехвата одного ракетного комплекса РС-28 потребуется не менее 500 американских противоракет.

В беседе с RT профессор академии военных наук Вадим Козюлин назвал разработку «Сармата» и «Авангарда» адекватным ответом России на расширение глобальной системы ПРО и на грядущее появление в арсенале США новых средств ядерного поражения (боеприпасы пониженной мощности, модернизированная атомная бомба).

По его мнению, РС-28 позволит Москве сохранить стратегический баланс с Соединёнными Штатами.

«Неслучайно «Сармату» и гиперзвуковому оружию уделяется так много внимания. России очень важно опережать США в разработке систем вооружения, которые обеспечивают неприемлемый ущерб. Наличие такого наступательного оружия гарантирует защиту России от масштабной агрессии и в какой-то мере сдерживает гонку вооружений», — подытожил Козюлин.