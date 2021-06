Проверка в Аризоне – что станет с американской демократией?

Эстафету Аризоны принимает Джорджия

В американском штате Аризона завершается проверка 2,1 млн бюллетеней для голосования в одном из округов, где проживает почти две трети населения штата. Сенат штата решил убедиться в честности результатов голосования, проверив все бюллетени на признаки фальсификации. Все бланки будут проверены на наличие сгибов, на заполнение рукой человека и на то, были ли они напечатаны в одной типографии и на правильной бумаге. Опрос, проведенный в конце марта, показал, что 78,3% республиканцев Аризоны считают, что «на президентских выборах в США в 2020 году произошли серьезные подтасовки».

Процедура проведения проверки транслируется онлайн: 12 камер ведут круглосуточную прямую трансляцию с места проведения проверки. К проверке бюллетеней привлечены четыре фирмы, но ведущую роль играет фирма Cyber ​​Ninjas из Флориды, владелец которой Дуг Логан является сторонником Трампа.

Республиканцы Аризоны профинансировали пересчёт бюллетеней. Был также проведен сбор дополнительных средств, которым руководил бывший советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн. Демократы Аризоны подали иск о прекращении проверки, но он не был удовлетворён.

«Kаждый день к нам приезжает делегация того или иного штата»,– говорит координатор проверки Кен Беннетт. 4 июня он сообщил, что проверено уже 1,4 млн (67%) бюллетеней, и, если учесть, что каждый день проверяется по 100 тысяч бюллетеней, то до финиша – рукой подать. 8 июня Аризону с целью изучения опыта проверки результатов выборов посетили законодатели штатов Джорджия, Аляска и Колорадо. Сенатор от Пенсильвании Крис Даш сказал после визита в Аризону, что он «вне всякого сомнения» хотел бы провести такой же аудит в своём штате.

Демократы обеспокоены. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд, назначенный Байденом, заявил, что аризонскую проверку следует немедленно остановить, поскольку она нарушает права избирателей. «По крайней мере 14 штатов, – заявил Гарланд, – приняли новые законы, которые усложняют голосование, а в некоторых юрисдикциях, основываясь на дезинформации, использовались ненормальные методологии послевыборной проверки, которые могут поставить под угрозу целостность процесса голосования и подорвать общественное доверие к нашей демократии».

По словам Гарланда, Минюст набирает команду юристов для «тщательной проверки» аудита в Аризоне. Позже адвокат Мэтью Де Перно сообщил, что Минюст США решает, что делать: немедленно прекратить проводимый аудит с риском вызвать ярость как минимум 72 млн избирателей или дать возможность опубликовать результаты проверки. На что сенатор от Аризоны Венди Роджерс заявила11 июня: «Вы и пальцем не притронетесь к бюллетеням или машинам для голосования, если только не хотите провести время в тюрьме Аризоны. Возможно, вам стоит сосредоточиться на борьбе с терроризмом. Минюст – одно из самых коррумпированных учреждений в США».

Бывший главный стратег Белого дома при Трампе Стив Бэннон говорит, что «Меррику Гарланду нужно взять билет до Юмы (намёк на знаменитый бандитский вестерн. – В.П.), если он думает, что может приехать в Аризону и остановить проверку, угрожая и запугивая патриотов Аризоны… Не пройдёт! Аудит будет продолжен…» Согласно Конституции США, штаты имеют право сами определять, как они проводят выборы и проверяют их результаты. Генпрокурору Гарланду это прекрасно известно.

Дональд Трамп с большим интересом наблюдает за проверкой в Аризоне. Репортёр The New York Times Мэгги Хаберман сообщила, что Трамп сказал своим близким, будто, по его мнению, аудит в Аризоне «может отменить» результаты президентских выборов 2020 года (it could undo the election).

Проверяющие выяснили, что у окружного избиркома во время ноябрьских выборов 2020 года не было пароля для доступа к машинам для голосования с правами администрирования. Посетивший Аризону бывший губернатор Миссури Эрик Грейтенс сообщил, что базы данных с отсканированными бюллетенями были удалены за неделю до передачи машин для голосования на аудит, после постановления суда о том, что машины надо будет отдать на проверку. «Послушайте, я думаю, что все 50 штатов должны послать сюда своих представителей, чтобы посмотреть, как должен выглядеть и проходить аудит. И, конечно же, у нас должна быть проверка в Джорджии, Пенсильвании, Висконсине, в Мичигане», – сказал Грейтенс.

Общественность будоражит вопрос: как могло случиться, что в Аризоне, где все ключевые посты занимают республиканцы, победил Байден? Съезд Республиканской партии штата осудил губернатора Аризоны Дага Дьюси за то, что он утвердил результаты ноябрьских выборов. Съезд заявил, что партия не поддержит Дьюси на следующих губернаторских выборах. Несмотря на раскол в рядах республиканцев Аризоны, руководство партии в штате твёрдо держит курс на поддержку Трампа и победу на промежуточных выборах 2022 года.

Каков может быть результат аризонской проверки? Доверенное лицо Дональда Трампа адвокат Сидни Пауэлл по прозвищу Кракен считает, что в Аризоне будет найдено около 100 тысяч недействительных или фальшивых бюллетеней. В сети подобные сообщения появляются и опровергаются чуть ли не каждый день. Это лишь нагнетает нервную обстановку.

Результаты президентских выборов 2020 года, естественно, зависят не от одной Аризоны, и республиканцы настойчиво добиваются проведения проверки в Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине.

Эстафету Аризоны уже приняла Джорджия. 21 мая судья этого штата постановил вскрыть более 145 тысяч опечатанных бюллетеней, использовавшихся в ходе досрочного голосования на выборах в городе Атланте. «Американский суд во второй раз открыл активистам, оспаривающим победу Джо Байдена на президентских выборах, доступ к бюллетеням проголосовавших избирателей», – отмечает «Голос Америки».