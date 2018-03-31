Проверка с последствиями: Россия может принять меры в ответ на досмотр самолёта «Аэрофлота» в Лондоне

Россия будет расценивать досмотр российского самолёта в аэропорту Хитроу как неправомерные действия британской стороны, если та не объяснит причин проведения проверки. В Минтрансе подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на ответные шаги в отношении британских авиаперевозчиков. Между тем замглавы МВД Соединённого Королевства Бен Уоллес назвал досмотр стандартной процедурой в рамках кампании по защите Великобритании от организованной преступности. О том, как проходила проверка и каковы могут быть последствия, — в материале RT.

Россия оставляет за собой право на проверку самолётов британских авиаперевозчиков, если Лондон исчерпывающе не объяснит причины, которые послужили поводом для досмотра Airbus A321 компании «Аэрофлот» в аэропорту Хитроу 30 марта 2018 года.

Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства транспорта Российской Федерации. Там сообщили, что координационный центр по авиационной безопасности России направит в Великобританию запрос о причинах проверки самолёта «Аэрофлота» в Лондоне.

«В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолёта неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков», — подчеркнули в Минтрансе.

В ведомстве пояснили, что созданная Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) сеть координационных центров по авиабезопасности работает более чем в 100 странах. Основная задача таких центров заключается в установлении механизма обмена критической информацией между государствами «в случае угроз или актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации или возникновения инцидентов, влияющих на обеспечение авиационной безопасности».

Напомним, что в пятницу вечером представители британских властей без объяснения причин провели досмотр российского самолёта, который готовился к вылету из Хитроу в Шереметьево. При этом силовики потребовали от всех членов экипажа покинуть воздушное судно, однако прибывшие на место сотрудники российского посольства отстояли для капитана самолёта возможность участвовать в досмотре. В итоге вылет Airbus A321 задержался почти на три часа. В российском МИД назвали инцидент в Хитроу провокацией и потребовали объяснить его причины.

«Обычная процедура»

В субботу, 31 марта, с официальным заявлением по поводу досмотра самолёта «Аэрофлота» выступил замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес. По его словам, накануне в Хитроу прошла стандартная для британской погранслужбы процедура.

«Это обычная процедура для британских пограничников — досмотр самолёта для защиты Британии от оргпреступности и тех, кто пытается провезти в страну опасные вещества, такие как наркотики или оружие», — приводит РИА Новости текст заявления.

Замминистра добавил, что после прохождения проверки российскому самолёту было разрешено вылететь по намеченному маршруту. Уоллес, правда, не уточнил, почему досмотр был организован прямо перед вылетом воздушного судна, а не по прилёту в Великобританию.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на свои источники в британском правительстве сообщила, что досмотр самолёта «Аэрофлота» в Хитроу не связан с расследованием отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Собеседники издания отметили, что проведённые процедуры были стандартной проверкой лайнера, который прибыл «из такой страны повышенного риска, как Россия, и не был связан с расследованием инцидента в Солсбери».

РИА Новости

«Это всё одна цепочка»

В свою очередь, глава российского посольства в Лондоне Александр Яковенко назвал звеньями одной цепи отравление Сергея и Юлии Скрипаль, убийство в Лондоне соратника Бориса Березовского и бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Николая Глушкова, а также инцидент в Хитроу.

«И провокация в Солсбери, и убийство Глушкова, как мы теперь понимаем, и то, что произошло в Хитроу, — это всё одна цепочка. С этим, конечно, мы будем внимательно разбираться, но один вывод можно сделать: это то, что британская сторона в данном случае ведёт себя очень безответственно», — заявил Яковенко в эфире телеканала «Россия 1».

О подробностях проведённой в Хитроу проверки рассказал и командир досмотренного авиалайнера Виталий Митрофанов. По его словам, досмотр осуществляла группа в составе пяти-шести человек с собакой, которые заявили, что они должны «обыскать судно на предмет запрещённых к перевозке предметов».

«Они представились: мол, мы представители властей Великобритании и мы имеем право здесь делать всё. Мы имеем право досматривать самолёт снаружи, внутри, грузовые багажники, отсеки — всё что угодно. Этот самолёт находится на территории Великобритании, мы имеем право заходить внутрь. Я говорю: «Вы имеете право, но только с моего разрешения». Пока мы не согласовали, я им не разрешил им проходить на борт», — рассказал Митрофанов.

Командир воздушного судна в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что проверка длилась около семи минут. Впоследствии досмотровая группа приступила к проверке технических отсеков, что также не заняло много времени.

«Никаких актов досмотра... никаких причин — ничего мне так и не сказали», — уточнил он.

По словам Митрофанова, он наблюдал за происходящим из кабины пилотов и лично не видел, как проводилась проверка отсеков, хотя проверяющих и должны сопровождать члены экипажа.

«По нашим правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками... Только по согласованию с консулом, с представителями безопасности полётов мы пошли на эти действия, чтобы завершить рейс», — добавил он.

Капитан экипажа самолета «Аэрофлота» рассказал об обыске в Лондоне

«Ничего общего с борьбой с терроризмом»

О неправомерности действий британской стороны во время инцидента в Хитроу рассказал RT член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

«Это однозначно неправомерные действия. Они не имеют ничего общего с Конвенцией о международной гражданской авиации. Либо мы действуем сообразно данному наднациональному нормативно-правовому акту, либо каждая страна начинает выдумывать свои дополнительные условия. Но тогда смысла находиться в Международной организации гражданской авиации я не вижу, если такие страны, как Великобритания в данной ситуации, будут трактовать всё своим, понятным только для них образом», — заявил парламентарий.

По его словам, если бы существовала какая-либо реальная угроза, то британские силовики должны были бы досматривать самолёты всех стран. Избирательное отношение к российскому перевозчику, полагает Старовойтов, «чётко показывает, что здесь нет ничего общего с борьбой с терроризмом, а есть исключительно политический момент, который использовали спецслужбы Великобритании».

Депутат также поддержал решение Минтранса России оставить за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков, если Лондон не предоставит объяснений по поводу досмотра российского судна.

«Если создаются неудобства для российского экипажа, то наши аналогичные шаги были бы хорошим и правильным ответом», — подчеркнул Старовойтов.