«Проверка пульса двусторонних отношений»: что могут обсудить Владимир Путин и Реджеп Эрдоган на встрече в Стамбуле

19 ноября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Стамбуле. Также лидеры в формате видеоконференции примут участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток». Эксперты отмечают, что это событие является важным этапом в истории российско-турецких отношений, а дальнейшая реализация масштабного газового проекта выгодна и Москве, и Анкаре. Кроме того, по мнению политологов, президенты России и Турции в ходе встречи поднимут актуальные вопросы двусторонних связей, а также затронут сирийскую проблематику, в частности, урегулирование ситуации в провинции Идлиб, ставшей последним оплотом террористов.

Очередная встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 19 октября в Стамбуле. В предыдущий раз лидеры также встречались в этом турецком городе три недели назад. Тогда на четырёхстороннем саммите вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель они обсуждали ситуацию в Сирии. Теперь российский и турецкий лидеры должны будут в формате видеоконференции торжественно завершить строительство морской части газопровода «Турецкий поток».

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Кремля, на встрече Путина и Эрдогана «будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений и актуальная региональная и международная проблематика».

«Без нервотрёпок»

Пресс-служба президента Турции в преддверии визита Владимира Путина напомнила, что газопровод «Турецкий поток», предназначенный для поставки голубого топлива как в Турцию, так и в страны Европы, является «значительной вехой в развитии энергетических связей Турции и Российской Федерации».

Проект, реализация которого началась в прошлом году, предполагает строительство двух ниток газопровода. Мощность каждой из них составит 15,75 млрд кубометров.

Морской участок «Турецкого потока» — это 1,8 тыс. километров труб, идущих по дну Чёрного моря на глубине до 2 километров. Работы по строительству обеих ниток газопровода велись почти одновременно, но с небольшим опережением укладки той трубы, которая предназначена для Турции. Строительство её глубоководного участка было окончено в минувшем апреле. К приезду в Стамбул Владимира Путина должна завершиться и укладка второй нитки.

Параллельно с прокладкой газопровода по дну Чёрного моря велись работы и на суше. Со стороны России осенью было закончено строительство участка берегового примыкания в районе Анапы, а в Турции ведётся сооружение приёмного терминала близ населённого пункта Кыйыкей в 100 км от Стамбула.

Завершение строительства морской части газопровода,наиболее сложной с технической точки зрения, означает, что в краткосрочной перспективе по нему начнутся поставки газа в Турцию. По плану это должно произойти уже в следующем году. Сейчас газ в Турцию идёт по Трансбалканскому газопроводу и газопроводу «Голубой поток».

Строительство морской части "Турецкого потока"

© gazprom.ru

«Турецкий поток» позволит поставлять весь объём российского газа в Турцию напрямую, без всяких историй с транзитом и без нервотрёпок», — отметил в интервью RT заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

Он подчеркнул, что, несмотря на проблемы, с которыми Турция столкнулась в течение последнего года, включая падение курса лиры и замедление темпов экономического развития, существуют ожидания, что местный газовый рынок всё равно будет расти. Возможно даже, что турецкие потребители будут покупать часть топлива и из второй нитки трубопровода. Кроме того, приток большого количества газа по выгодным ценам придаст импульс экономическому развитию Турции, говорят эксперты.

«Доступность инфраструктуры создаст возможности для развития экономики и для дальнейшей газификации», — отмечает Гривач.

С этой точкой зрения согласен и политолог, эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.

«Для Эрдогана как лидера страны с динамично растущей экономикой, которая с каждым днём потребляет всё больше и больше импортируемых энергоресурсов, «Турецкий поток» — крайне важный источник экономического роста и стабильности в целом», — отметил в интервью RT Ахметов.

Путь на Запад

Несколько по-иному обстоят дела с поставками в Европу. Хотя ряд стран, среди которых Италия, Венгрия, Болгария, Сербия и Греция, ранее выражали заинтересованность в присоединении к проекту, против этого выступают Соединённые Штаты.

«США продолжают противодействие «Северному потоку — 2» и «Турецкому потоку», — заявил 12 ноября в ходе визита на Украину министр энергетики США Рик Перри.

Алексей Гривач отметил, что США действительно являются главным препятствием для продолжения «Турецкого потока» на Запад. Между тем Тимур Ахметов подчеркнул, что и Россия, и Турция заинтересованы в том, чтобы всё-таки направить газ в страны Европы.

«Участие Турции в таком проекте усиливает её роль как регионального энергетического транспортного узла, а это — серьёзный геополитический ресурс для Анкары в рамках её диалога с Брюсселем», — считает Ахметов.

По словам Алексея Гривача, именно «Турецкий поток» из-за больших объёмов перекачиваемого газа даёт Турции возможность стать полноценным газовым хабом и ликвидировать существующие инфраструктурные проблемы, в частности нехватку подземных хранилищ.

«У Турции есть амбиции стать важнейшим транзитным хабом. И вторая нитка «Турецкого потока» даёт отличный шанс для их реализации», — утверждает Гривач.

Поэтому, по мнению Тимура Ахметова, не стоит исключать, что на переговорах российского и турецкого лидеров в Стамбуле обсудят и перспективы продления «Турецкого потока».

«Стоит ожидать, что оба лидера коснутся и будущего наземного маршрута второй ветки газопровода, принципиальный выбор будет между Болгарией и Грецией. Каждый из вариантов сулит свои политические выгоды как для Турции, так и для России в долгосрочной перспективе», — отмечает политолог.

Компрессорная станция «Русская» — начало «Турецкого потока»

© gazprom.ru

Сирийский узел

«Президенты России и Турции встречаются достаточно часто, и, бесспорно, ключевым вопросом является экономическое сотрудничество двух стран. Однако, как показала история, это далеко не самый главный фактор. Без наличия взаимодействия по другим вопросам экономические процессы могут быть приостановлены в результате одного-единственного неосторожного шага, как это было в случае со сбитым самолётом, — отметил в интервью RT старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Аватков. — Отношения нужно развивать во всех плоскостях».

Эксперты полагают, что на переговорах Владимир Путин и Реджеп Эрдоган затронут и тему Сирии. 16 ноября, в преддверии визита российского лидера в Стамбул, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев вместе с замглавы МИД России Сергеем Вершининым провели с представителями Турции (советником Эрдогана Ибрагимом Калыном и заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом) консультации по формированию конституционного комитета Сирии.

«Безусловно, Сирия будет в повестке дня на встрече лидеров 19 ноября. Не стоит забывать, что на конец месяца намечен саммит «астанинской тройки», — отмечает Ахметов.

Кроме того, по словам специалистов, необходимо найти выход из ситуации, сложившейся в провинции Идлиб — последнем оплоте вооружённой оппозиции, где действуют как протурецкие силы, так и экстремисты группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

«Однозначно в повестке дня будет вопрос, связанный с турецкой зоной ответственности в Сирии», — считает Аватков.

Ещё 17 сентября по итогам переговоров двух президентов в Сочи министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. Предполагалось, что к 15 октября на этой территории, находящейся в зоне ответственности Турции, должна была быть создана демилитаризованная зона глубиной 15—20 км с отводом тяжёлых вооружений и выводом группировок радикалов. Однако, как заявила 8 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, говорить об окончательном формировании такой зоны пока рано.

Боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» в Идлибе

AFP

© Omar Haj Kadour

«Ситуация в Идлибе показала, что Турция не может бесконфликтным путем заставить террористов отойти из демилитаризованной зоны, несмотря на заверения Анкары в обратном, — описал проблему Тимур Ахметов. — Ситуация опасна ещё и тем, что при первом серьёзном давлении на террористов именно турецкие и дружественные Анкаре силы первыми попадут под огонь радикалов. Турция пытается решить проблему, не имея достаточно сил, при этом она категорически выступает против операции в провинции сирийских правительственных вооружённых сил».

Кроме того, по мнению специалистов, президенты России и Турции могут обсудить другие вопросы, касающиеся сферы безопасности: завершение расследования произошедшего в декабре 2016 года убийства российского посла в Турции Андрея Карлова и возможные санкции США, связанные с поставками в Турцию российских комплексов ПВО С-400.

В постоянном контакте

Эксперты напоминают, что нынешняя встреча президентов России и Турции станет седьмой за текущий год и пройдёт сразу после встречи 11 ноября на полях саммита в Париже, посвящённого окончанию Первой мировой войны. О содержании парижских переговоров двух лидеров не сообщается.

По мнению Тимура Ахметова, частые встречи с руководством Турции — отчасти вынужденный шаг. Республика переживает переломный момент с точки зрения её геополитической позиции и попыток найти своё место в новых глобальных реалиях.

«Постоянная проверка пульса двусторонних отношений позволяет России предпринять опережающие меры, чтобы Анкара, находящаяся под влиянием не всем понятных идеологических принципов, вновь не решила договариваться с западными странами о совместных инициативах в регионе, которые могут быть направлены против российских интересов», — считает политолог.

По его словам, переговоры лидеров двух стран в этих условиях выгодны всем: частые встречи позволяют на высшем уровне обговорить проблемные вопросы, выявить точки напряжения и купировать трудности, не дожидаясь, пока противоречия выйдут за рамки двусторонних отношений.

«Тем более это актуально, когда под боком у России и Турции существует проблема Сирии с её конфликтным потенциалом», — подчеркнул Ахметов в беседе с RT.

С точки зрения Владимира Аваткова, частота контактов российского и турецкого лидеров — показатель их особой значимости для руководства обеих стран.

«Для России Турция является очень важным партнёром в регионе. Но надо отметить, что это далеко не простой партнёр, Анкара всегда вела свою собственную политику. Поэтому не стоит испытывать никаких иллюзий. Надо прозаически соотносить интересы и пытаться найти компромисс с турками, которые становятся всё более независимыми от США», — утверждает политолог.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.