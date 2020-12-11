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Проверка проводится, но дела нет. Путин объяснил, что мешает разобраться в истории с Навальным
11 декабря 2020, 19:10 • 222 • Политика
Президент России Владимир Путин объяснил, что мешает российским правоохранительным органам разобраться в истории с "отравлением" Алексея Навального. По его словам, проверка по данному факту проводится, но дела до сих пор нет.
Глава государства подчеркнул, что российские следователи не могут возбудить уголовное дело, не имея на руках материалов, а Германия отказывается их предоставить. Прокуратура РФ неоднократно просила зарубежных коллег выдать хотя бы письменное заключение по итогам обследования Навального, однако даже в этом Москве было отказано. Глава государства добавил, что Москва как никто заинтересована в выяснении всех обстоятельств инцидента.
По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, вопрос о причинах отсутствия расследования ситуации с Навальным поднимался на заседании.
Напомним, что Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву 20 августа. Самолёт совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера госпитализировали, а через несколько дней пациента доставили в Германию. Дальнейшее лечение Навальный провёл в берлинской клинике "Шарите". Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский оппозиционер якобы был отравлен ядом "Новичок". При этом ни Германия, ни две других европейских лаборатории, которые обследовали Навального, не предоставили России никаких доказательств, несмотря на неоднократные обращения.
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