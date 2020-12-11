Проверка проводится, но дела нет. Путин объяснил, что мешает разобраться в истории с Навальным

Глава государства подчеркнул, что российские следователи не могут возбудить уголовное дело, не имея на руках материалов, а Германия отказывается их предоставить. Прокуратура РФ неоднократно просила зарубежных коллег выдать хотя бы письменное заключение по итогам обследования Навального, однако даже в этом Москве было отказано. Глава государства добавил, что Москва как никто заинтересована в выяснении всех обстоятельств инцидента.

По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, вопрос о причинах отсутствия расследования ситуации с Навальным поднимался на заседании.

Президент дал развёрнутое понятное объяснение, почему не возбуждается. Потому что нет достаточных оснований. Основания не у нас в стране, основания в Германии. Многочисленные запросы сделаны, но ничего не получено в ответ, - пояснил Фадеев ТАСС.

Напомним, что Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву 20 августа. Самолёт совершил вынужденную посадку в Омске, где блогера госпитализировали, а через несколько дней пациента доставили в Германию. Дальнейшее лечение Навальный провёл в берлинской клинике "Шарите". Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский оппозиционер якобы был отравлен ядом "Новичок". При этом ни Германия, ни две других европейских лаборатории, которые обследовали Навального, не предоставили России никаких доказательств, несмотря на неоднократные обращения.