Проверка прокуратуры и увольнение директора: к каким последствиям привёл «школьный митинг» в Южно-Сахалинске

Областная прокуратура завершила проверку, начатую после громкой истории вокруг школы №21 в Южно-Сахалинске, где ученики вышли с плакатами, требуя защитить их от одноклассника. Как сообщили RT в надзорном органе, были обнаружены нарушения со стороны администрации школы. Недочёты выявлены и в работе полиции. При этом ранее на родителей школьников, по их словам, были составлены административные протоколы за «несанкционированный митинг с привлечением несовершеннолетних» и «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Кто и как должен был вовремя среагировать, чтобы не допустить сложившуюся ситуацию, выяснял RT.

Учебный год в школе №21 Южно-Сахалинска начался с нетипичной ситуации — с плакатами к школе вышли третьеклассники со своими родителями. По словам взрослых, это был единственный способ оградить детей от одноклассника, который не первый год бьёт и оскорбляет учеников и педагогов.

3 сентября Евгения (имя изменено. — RT) повела свою дочь в 3 «Е» класс. У ворот школы в окружении «толпы журналистов и полиции» (так описывает сама Евгения) стояли несколько одноклассников её ребёнка и их родители. В руках дети держали нарисованные от руки плакаты: «Мне страшно ходить в школу», «Не хочу видеть, как душат и бьют моих одноклассников».

Как выяснилось, за день до этого третьеклассник Владимир Чернов (имя изменено. — RT) напал во время урока на другого ученика.

«Володя кидался на него, орал, душил, прыгал. Всё это прямо в классе. Классный руководитель пыталась успокоить его, позвала директора, завуча. Но и у них не получилось», — приводит Евгения рассказ своей дочери.

Унять Чернова, по словам Евгении, удалось только после того, как в школу вызвали его мать, — она «еле-еле смогла оттащить его».

Акцией родителей против ученика заинтересовались правоохранительные структуры города, и теперь организаторам грозит административная ответственность. Протоколы составлены на девятерых родителей.

Анну Ермакову считают «организатором несанкционированного митинга с участием несовершеннолетних». Ей уже назначено судебное заседание.

По словам Людмилы Курицыной, матери одного из третьеклассников, на неё и ещё семерых родителей, вышедших с плакатами вместе с детьми, составлены административные протоколы по статье «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

Своей цели — перевода агрессивного ребёнка на домашнее обучение — протестующим добиться удалось. Но история выявила более глубокую проблему: невозможность разрешения таких конфликтов ни силами школы, ни родительским сообществом.

«Показывает гениталии и мочится на тетради»

По мнению Анны Ермаковой, на самом деле митинга не было, проходила «встреча с журналистами и администрацией». В противном случае родителей бы не услышали, считает активистка, отмечая, что в 200-тысячном Южно-Сахалинске Вова Чернов известен уже несколько лет («ещё с детского сада») и далеко за пределами родной школы.

По словам Анны, девиантное поведении и проблемы мальчика в общении со сверстниками проявились давно. Это подтверждается и многочисленными обращениями родителей.

«В нашем классе учится 30 детей, есть и спокойные, и озорники, но поведение Вовы Чернова сразу шокировало как детей, так и родителей. Ребёнок вёл себя агрессивно в отношении одноклассников и учителей», — говорится в одной из коллективных жалоб родителей, с которой ознакомился RT.

На минутном видео, записанном во время урока (есть в распоряжении RT), учитель задает классу вопрос: «Какие явления погоды мы знаем?». В ответ с задней парты доносится выкрик Володи: «Сиськи! Письки!». После этого мальчик встаёт и принимается бить одноклассников сперва учебником, затем портфелем и шваброй.

«Не беря в расчёт хулиганства, драк с одноклассниками и рукоприкладства по отношению к учителю, ребёнок ежедневно срывает уроки, использует ненормативную лексику в общении с одноклассниками и педагогическим составом, оскорбляет детей и взрослых, унизил одноклассника, сняв с него штаны с трусами при всём классе, регулярно портит школьные принадлежности детей, отбирая их личные вещи, — говорится в коллективном обращении родителей. — Владимир демонстрирует одноклассникам (девочкам и мальчикам) свои гениталии, мочится в классе на переменах, мочится на тетради одноклассников, учит любопытных доступу к сайтам «для взрослых».

С последним непосредственно столкнулась Евгения, мама одной из учениц.

«Володя всем в классе показал, что такое порнофильмы, — рассказала она RT. — У моей дочери теперь полностью искажено восприятие сексуальной жизни, и как это исправлять, я не знаю. Она целую неделю с подачи Володи это смотрела, ещё и младшему брату показать успела».

На Володю жалуются и учителя. Например, как следует из докладной Екатерины Лопатиной, преподававшей в классе первые полтора года, Чернов «толкал и пинал учителя», «расцарапал руки».

«Чернов кидал свой пенал в плафон, на уроке чтения комментировал вслух ответы детей, используя ненормативную лексику, порвал учебник по чтению, ... поднимаясь по лестнице, начал бить девочек из другого класса, на замечания другого учителя показал средний палец... Почти каждодневные выходки Владимира также оказывают отрицательное влияние на психику детей», — отмечала Лопатина.

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По воспоминаниям родителей, из-за Володи учительница «плакала после каждого урока» и, «не выдержав всего этого», уволилась.

При этом учится мальчик на удивление хорошо, на четвёрки, по некоторым предметам даже лучше остальных ребят, замечают родители, с которыми поговорил RT.

Изначально, вспоминает Евгения, к причудам Володи постарались отнестись с пониманием. «Говорили своим детям, что он просто особенный, просили не обижать его, дружить с ним», — вспоминает она. Но, поняв, что «по-хорошему» конфликт между детьми не разрешить, попытались поговорить с семьёй мальчика.

«В социально опасном положении»

Как сообщили RT в департаменте образования Южно-Сахалинска, Чернов воспитывается в неполной семье — мамой.

Об отце ребёнка известно мало: по словам родителей учеников, мать «с малолетства растила Володю одна». Как рассказали учителя, в переписке с ними женщина сообщала, что «отца похоронили».

«Семья самая обычная, простая мать-одиночка. Привлечения к ответственности, отбывания наказаний — такого нет», — рассказывает источник RT в правоохранительных структурах Сахалинской области.

По данным информационного управления агентства по развитию города Южно-Сахалинск, семья поставлена на профилактический учёт в городском УМВД.

«В настоящий момент мама не работает, ранее работала охранником в ЧОП. С августа 2020 года является пенсионеркой. Семья состоит в городском банке семей, находящихся в социально опасном положении», — рассказали в департаменте.

Связаться с матерью Владимира Чернова RT не удалось. По словам родителей, после перевода Володи на домашнее обучение она удалилась из всех классных групп и чатов.

«Мы весь первый год пытались к ней обратиться с просьбой показать ребёнка врачу, повлиять на ситуацию. На что мать всегда отказывала, говорила, что ничего страшного, по её мнению, не происходит», — рассказывает Анна Ермакова.

Перенос с января: в 2021 году 31 декабря станет выходным днём «Мать так же, как и ребёнок, ведёт себя агрессивно, в переписках крыла матом родителей, учителей», — говорят родители. Это подтверждают скриншоты переписки с педагогами и из классного чата.

В прошлом году женщина ,как утверждают, и вовсе устроила драку с мамой одноклассника.

«Между нашими детьми был конфликт: её сын кинул моему в лицо щебёнку. Я позвонила ей, попросила объяснить. Она предложила подойти с Володей ко мне во двор и поговорить, — рассказывает пострадавшая, Людмила Курицына. — Когда встретились, она, как мне показалось, была пьяная — по поведению было видно, сильный запах перегара. Начала агрессивно со мной и моим ребёнком разговаривать, тыкать в него пальцем, называть «тварью». Угрозы посыпались. Я встала между ней и сыном, попыталась её руку отвести, чтобы она не трогала моего ребёнка, и тут она меня ударила. Происходило это всё средь бела дня, на заполненной детьми детской площадке. И ещё следующие два дня она терроризировала меня пьяными сообщениями».

Курицына обратилась к участковому и написала заявление на мать Володи. Женщину привлекли к ответственности за хулиганство и оштрафовали на 500 рублей.

Как рассказывают Курицына и Ермакова, в прошлом учебном году мама Володи даже устроилась охранником в ту же школу, где учится сын. Но проработала около месяца, а потом просто не вышла без объяснения причин, утверждают женщины.

Департамент образования администрации Южно-Сахалинска на вопрос RT о причинах расторжения школой трудовых отношений с матерью Владимира Чернова не ответил.

«По-другому не слышат»

По словам Анны Ермаковой и других родителей, «количество жалоб и обращений в школу, опеку, полицию и департамент образования в совокупности исчисляется десятками». В ответ, по их словам, они получали «лишь отписки». Вот цитата из ответа Анастасии Киктевой, на тот момент директора департамента образования Южно-Сахалинска:

«С обучающимися, допускающими нарушения в поведении... проводятся профилактические мероприятия по коррекции их поведения... В ходе индивидуальной беседы с классным руководителем 2 «Е» были даны методически рекомендации для выхода из конфликтной ситуаций и по формированию дружного коллектива».

В прошлом году с учениками общался социальный педагог, который дал рекомендации о том, как правильно вести себя при общении с Володей: «Не смотреть ему в глаза, не реагировать, если он обижает, даже если бьёт».

Во втором классе родители «были совсем обессилены» и обратились в региональные СМИ. Вышла публикация. В тот же день департамент образования созвал «срочное родительское собрание», рассказывает Анна Ермакова. В итоге Володю отправили на очно-заочное обучение. В школу мальчик приходил два раза в неделю и в сопровождении матери. При ней Владимир был «идеальным ребёнком», вспоминают родители. Но с 1 сентября 2020 года Володя снова стал ходить в школу в ежедневном режиме без матери и вновь мешал остальным детям и учителям.

Родители 3 «Е» уже не стали полагаться на руководство школы и городскую администрацию.

«Договорились написать коллективное заявление о переводе своих детей на домашнее обучение, раз Володю на него перевести нельзя», — рассказывает Курицына.

Родители, как и в прошлом учебном году, обратились в СМИ и пригласили их представителей на встречу возле школы. По всей видимости, это и спровоцировало конфликт с администрацией.

«Нас обманули!»

По словам родителей, школа, узнав об их намерениях, стала пытаться всячески им помешать.

Утром 3 сентября в классном чате неожиданно появилось объявление о внеплановом родительском собрании в школе по поводу ситуации с Володей, назначенном на тот же день и то же время, что и встреча с журналистами. Тогда же, утром, родителям сообщили, что решение о переводе мальчика на домашнее обучение якобы уже принято. «Но что такое сообщение в WhatsApp, какую оно силу имеет? Нам подтверждение нужно было, приказ», — объясняют сегодня активисты.

«А когда нас пригласили на собрание, классному руководителю поступила угроза от администрации школы, что её уволят, если мы не прекратим шум в СМИ», — добавляет Анна Ермакова. Аудио, подтверждающее слова классного руководителя, есть в распоряжении RT.

© sakhalin.info

Несмотря на давление, в назначенное время у ворот собрались около половины учеников класса с родителями. Во время встречи с журналистами руководство школы предложило родителям переместиться в актовый зал, на собрание. Те согласились, но с условием — чтобы пресса проследовала с ними, рассказывает Ермакова.

На собрании родителям сообщили, что приказ о переводе Чернова уже готов. «Я встала и спросила, где он. Но директор ответил, что приказа ещё нет, и они пошли его делать, прямо при нас, во время собрания то есть, а вовсе не с утра. Получается, нас обманули!» — возмущается Евгения.

«Самая обычная» семья

У сахалинских чиновников свой взгляд на ситуацию с Володей Черновым.

По мнению заместителя директора департамента образования Южно-Сахалинска Леонида Тамонова, по отношению к матери мальчика со стороны остальных родителей «прослеживалась неприязнь».

«Родители на родительском собрании во 2-м классе озвучивали факты, которые ничем не подтверждались. Мама просто попала в сложную жизненную ситуацию, на контакт с администрацией школы всегда шла охотно. Рекомендации школы и специалистов департамента образования выполняла. Со слов социального педагога, когда ребёнок учился во 2-м классе, мама принесла устные извинения родителям за поведение сына, но родительская общественность класса данные извинения не приняла», — рассказал RT Тамонов. Родители, впрочем, это отрицают.

Также, по словам Тамонова, не всегда инициатором был Володя Чернов. «Чаще дети провоцировали его на конфликт», — утверждает чиновник.

«Специалисты органов опеки и попечительства по инициативе администрации школы сопровождают семью Володи, посещают место жительства, контролируют условия проживания ребёнка, маме были даны разъяснения об оказании консультативной помощи у специалистов органов системы профилактики. В настоящее время оснований для ограничения матери в её родительских правах не имеется», — заявила RT директор агентства по развитию Южно-Сахалинска Екатерина Каширина.

Тем не менее сама чиновница признаёт, что ситуация в 3 «Е» вышла из-под контроля.

«Агрессия со стороны ребёнка — всегда симптом. Это своеобразный крик о помощи, когда ребёнок таким образом пытается показать, что происходит что-то неладное, и просит обратить на это внимание. А ситуация, когда родители других детей выходят с данной проблемой на общественность, говорит о том, что такая агрессия уже начинает контролировать не только семью ребёнка, но и расписание класса и школы. Следовательно, маме Владимира, конечно, необходимо понять всю серьёзность ситуации и следовать рекомендациям профессионалов», — говорит Каширина.

«Интереса в том, чтобы вернуть Володю в школу, у правоохранителей нет. Инспекторы по делам несовершеннолетних давно заинтересованы и давно обивали все пороги, чтобы перевести ребёнка на спецобучение. Потому что понимают, что ему нужны узкопрофильные специалисты», — добавляет собеседник RT в правоохранительных структурах региона.

Череда проверок

По итогам протеста мать Чернова убедили написать заявление о переводе сына на домашнюю форму обучения. Соответствующий приказ всё же выпустили.

Но неприятности родителей на этом не закончились. В СМИ и соцсетях выход школьников с плакатами назвали «стихийным митингом». Во время встречи кто-то (предположительно, администрация) вызвал к школе полицию. А уже на следующий день сотрудники УМВД по Южно-Сахалинску начали в школе проверку.

«Родителям звонили, оповещали о допросах детей, но никаких письменных согласий не брали. Многие дети очень боялись, не хотели идти, некоторые даже плакали. Полиция посещала семьи в очень позднее время суток, около 10 вечера. В одном из этих поздних обходов ребёнка допрашивали, когда мамы не было дома, только в присутствии бабушки, хотя она не является законным представителем», — утверждает Анна Ермакова.

В городском УМВД это отрицают. «Было опрошено двое детей, с согласия родителей и в присутствии педагога, то есть в абсолютно законном порядке», — сообщили RT в пресс-службе ведомства.

На активистов-родителей составлены административные протоколы. Причём, по словам Людмилы Курицыной, протокол составили даже на одну из мам, которой «не было у ворот, она на само собрание только пришла». Ермакова и другие родители уже нашли адвоката и намерены отстаивать свою правоту в суде.

К истории Владимира Чернова и его одноклассников подключилась и региональная прокуратура. С начала сентября в ведомстве проверяли «соблюдение прав несовершеннолетних при проведении административного расследования».

«Нехарактерно для его возраста»

По словам замдиректора департамента образования Леонида Тамонова, в 2019 году Чернов по заявлению матери проходил психолого-педагогическую коррекцию и консультирование в ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям». Было проведено четыре занятия.

«Но для такого ребёнка это очень мало, практически ни о чём! За такое время даже доверительных отношений с психологом, скорее всего, не возникло. С ним надо заниматься не меньше года», — комментирует психолог Ольга Осипова.

По её мнению, поведение Володи с большой вероятностью обусловлено серьёзным неблагополучием в семье.

«Такое сексуализированное поведение нехарактерно для его возраста. Чтобы демонстрировать такое поведение, он должен где-то его видеть», — считает психолог. Специалист допускает, что в семье может происходить насилие, в том числе и сексуальное. Если мать действительно пьёт, продолжает Осипова, то для ребёнка нет авторитета, нет никаких образцов, ему не на что ориентироваться.

«За одно и то же поведение такой родитель может и хвалить, и ругать», — объясняет психолог. По мнению Осиповой, Володю нужно обязательно показать детскому психоневрологу. В противном случае нынешние проблемы мальчика могут «вылиться в личностные, в том числе пограничные личностные расстройства».

Законных способов урегулирования подобных ситуаций с максимальным учётом интересов как самих проблемных детей, так и их одноклассников, на сегодняшний день не существует, считает адвокат Александр Князев.

«В соответствии со ст. 34 федерального закона «Об образовании», выбор формы обучения и учебной организации — это право обучающегося. До 15-летнего возраста без согласия родителя или законного представителя никто не вправе её изменить», — пояснил в разговоре с RT адвокат. То же самое касается, по его словам, и психолого-психиатрической помощи.

«Без согласия родителя или опекуна направить ребёнка на психолого-медико-педагогическую комиссию или к какому-либо специалисту — психологу, психиатру — никто не имеет права», — заключает Князев.

По итогам прокурорской проверки выявлены нарушения со стороны администрации школы №21 и департаменты образования Южно-Сахалинска.

Сравнение и покупка на финансовых платформах: в России изменились правила оформления полиса ОСАГО «Не решён вопрос о проведении в отношении ребёнка психолого-медико-педагогической комиссии. Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка образовательным учреждением осуществлялось ненадлежащим образом», — пояснила RT старший помощник прокурора области по взаимодействию со CМИ и общественностью Тамара Журавская.

Прокуратура также выявила недочёты и в работе городской полиции.

«Вскрыты нарушения законодательства при проведении УМВД России по г. Южно-Сахалинску профилактической работы с матерью несовершеннолетнего», — добавляет Журавская.

Директор школы №21 Александр Павлов после истории с Владимиром Черновым лишился должности — он ушёл в отпуск с последующим увольнением.