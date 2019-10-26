Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грузин не нужен! Ни Швейцарии, ни Китаю, ни господину ПЖ (Руслан Осташко)
На побегушках мирового правящего класса. Итоги вступленя в ВТО. Валентин Катасон...
«Вопрос закрыт»: Крым о переговорах с Украиной
Украина не останется без газа, но на уступки Россия не пойдёт - эксперт
Главная / В мире

Проверка причин "расследования Мюллера" переросла в уголовное дело - СМИ

26 октября 2019, 03:54  •  52 • В мире
Проверка обстоятельств, при которых бывший спецпрокурор Роберт Мюллер приступил к расследованию так называемого "вмешательства России" в американские выборы в 2016 году, а также "сговора Трампа с Москвой", теперь стала уголовным делом.
Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает телеканал NBC News. Как известно, сама проверка всех обстоятельств "расследования Мюллера" изначально носила административный характер. Когда именно она переросла в уголовное дело, точно никто не знает.
Теперь, после придания проверке статуса уголовного дела, прокурор Джон Дарем из штата Коннектикут получил возможность официально вызывать свидетелей для дачи показаний, предъявлять обвинения в совершенном преступлении и требовать все необходимые документы.
Напомним, ранее Джону Дарему было поручено проверить, было ли обоснованным расследование, которое проводил Роберт Мюллер.
Плод двухлетней работы спецпрокурора Мюллера и его команды был опубликован в апреле текущего года. Посвящена работа была двум ключевым вопросам, косвенно связанным между собой. Первый — воображаемое вмешательство России в президентские выборы США 2016 года. Второй — не менее воображаемый сговор Трампа с Россией, что разрушило репутацию Хиллари Клинтон и якобы предопределило исход выборов.
Однако оба эти вопроса за время расследования так тесно переплелись между собой, что даже сам Мюллер и его команда, кажется, перестали отличать одно от другого. Поэтому в итоге спецпрокурор объединил "вмешательство России" и "сговор Трампа с Россией" в одну - первую главу доклада. Вторая же посвящена исключительно попыткам президента США воспрепятствовать расследованию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
25 октября 2019, 05:09
Германия хочет украсть у Путина победу в Сирии
26 октября 2019, 00:24
Второй тур по требованию: как протесты в Боливии после президентских выборов могут повлиять на ситуацию внутри страны
26 октября 2019, 03:54
Проверка причин "расследования Мюллера" переросла в уголовное дело - СМИ
25 октября 2019, 14:54
Экстремисты сожгли девушку за жалобу на домогательства главы религиозной школы. Их казнили
25 октября 2019, 14:54
Меняем Ленина на Франко!
25 октября 2019, 11:39
"Медленно умирали в холодильнике": Что известно о 39 трупах в Британии. И при чём тут Россия и магический портал
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 октября 2019, 00:39
Враньё на 20 миллиардов: Как и кому Россия на самом деле списывает долги
26 октября 2019, 00:24
«Создать хаос в системе ПВО противника»: какими возможностями будет обладать новый ро...
26 октября 2019, 00:24
Второй тур по требованию: как протесты в Боливии после президентских выборов могут по...
26 октября 2019, 00:39
Новый боевой лазер США проиграет дождю, туману и облачности - Коротченко
26 октября 2019, 00:39
Грузин не нужен! Ни Швейцарии, ни Китаю, ни господину ПЖ (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 октября 2019, 08:09
«Наращивают напряжённость в отношениях с Россией»: в бундестаге выступили за вывод американских войск из Германии
24 октября 2019, 03:09
Украину ждет год "разочарования и горечи": Эксперт вынес приговор команде Зеленского
24 октября 2019, 06:24
Фашисты и их пособники. Белгородская область
22 октября 2019, 18:39
«Мы отсюда не уйдем»: вертолеты России – на бывшей базе США
23 октября 2019, 10:54
"Обсуждали не Сирию": Вассерман объяснил, о чём на самом деле говорили 6 часов Путин и Эрдоган
22 октября 2019, 12:09
"Встали на колени перед Москвой": Решение МИД ФРГ по украинскому "голодомору" вызвало недоумение
21 октября 2019, 00:09
«Не могут обеспечить глобальное присутствие»: почему армия США испытывает проблемы с набором новобранцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.