Проверка причин "расследования Мюллера" переросла в уголовное дело - СМИ

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает телеканал NBC News. Как известно, сама проверка всех обстоятельств "расследования Мюллера" изначально носила административный характер. Когда именно она переросла в уголовное дело, точно никто не знает.

Теперь, после придания проверке статуса уголовного дела, прокурор Джон Дарем из штата Коннектикут получил возможность официально вызывать свидетелей для дачи показаний, предъявлять обвинения в совершенном преступлении и требовать все необходимые документы.

Напомним, ранее Джону Дарему было поручено проверить, было ли обоснованным расследование, которое проводил Роберт Мюллер.

Плод двухлетней работы спецпрокурора Мюллера и его команды был опубликован в апреле текущего года. Посвящена работа была двум ключевым вопросам, косвенно связанным между собой. Первый — воображаемое вмешательство России в президентские выборы США 2016 года. Второй — не менее воображаемый сговор Трампа с Россией, что разрушило репутацию Хиллари Клинтон и якобы предопределило исход выборов.

Однако оба эти вопроса за время расследования так тесно переплелись между собой, что даже сам Мюллер и его команда, кажется, перестали отличать одно от другого. Поэтому в итоге спецпрокурор объединил "вмешательство России" и "сговор Трампа с Россией" в одну - первую главу доклада. Вторая же посвящена исключительно попыткам президента США воспрепятствовать расследованию.