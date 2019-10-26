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Проверка причин "расследования Мюллера" переросла в уголовное дело - СМИ
26 октября 2019, 03:54 • 52 • В мире
Проверка обстоятельств, при которых бывший спецпрокурор Роберт Мюллер приступил к расследованию так называемого "вмешательства России" в американские выборы в 2016 году, а также "сговора Трампа с Москвой", теперь стала уголовным делом.
Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает телеканал NBC News. Как известно, сама проверка всех обстоятельств "расследования Мюллера" изначально носила административный характер. Когда именно она переросла в уголовное дело, точно никто не знает.
Теперь, после придания проверке статуса уголовного дела, прокурор Джон Дарем из штата Коннектикут получил возможность официально вызывать свидетелей для дачи показаний, предъявлять обвинения в совершенном преступлении и требовать все необходимые документы.
Напомним, ранее Джону Дарему было поручено проверить, было ли обоснованным расследование, которое проводил Роберт Мюллер.
Плод двухлетней работы спецпрокурора Мюллера и его команды был опубликован в апреле текущего года. Посвящена работа была двум ключевым вопросам, косвенно связанным между собой. Первый — воображаемое вмешательство России в президентские выборы США 2016 года. Второй — не менее воображаемый сговор Трампа с Россией, что разрушило репутацию Хиллари Клинтон и якобы предопределило исход выборов.
Однако оба эти вопроса за время расследования так тесно переплелись между собой, что даже сам Мюллер и его команда, кажется, перестали отличать одно от другого. Поэтому в итоге спецпрокурор объединил "вмешательство России" и "сговор Трампа с Россией" в одну - первую главу доклада. Вторая же посвящена исключительно попыткам президента США воспрепятствовать расследованию.
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