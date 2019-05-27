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Проверка не только чатов в WhatsApp: Дипломаты предупредили русских туристов перед поездкой в Китай
27 мая 2019, 21:39 • 22 • Политика
Граждан России предупредили о проверках телефонов при въезде в Китай. Так, за компромат в WhatsApp могут отказать в посещении страны. Российские дипломаты предупреждают граждан, что в пунктах пропуска в КНР ввели проверку содержимого мобильных телефонов и средств связи.
Китайские пограничники ужесточили меры контроля при въезде на территорию КНР. Об этом сообщили представители генконсульства России в Гуанжчоу.
Как отметили дипломаты, при въезде в Китай или при транзитной поездке сотрудники миграционных служб могут проверять российских граждан на соответствие категорий виз реальным целям посещения страны. Речь идёт не только о собеседовании: пограничники могут проверить содержимое мобильных телефонов, включая фотографии, видеозаписи, электронные документы, а также переписки в WeChat, WhatsApp, Viber и других приложениях.
В случае, если будет обнаружена компрометирующая информация, туристу могут отказать во въезде. Если же категория визы не соответствует реальной цели въезда, то нарушителя отправят в специальное помещение, куда не могут попасть сотрудники консульства или авиакомпании и где кормят раз в день, и продержат там до ближайшего обратного рейса.
"Просим российских граждан безусловно соблюдать требования китайского миграционного законодательства и заранее быть готовыми к проверочным мероприятиям на границе", - указано в заявлении дипломатов.
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