Проверка не только чатов в WhatsApp: Дипломаты предупредили русских туристов перед поездкой в Китай

Китайские пограничники ужесточили меры контроля при въезде на территорию КНР. Об этом сообщили представители генконсульства России в Гуанжчоу.

Как отметили дипломаты, при въезде в Китай или при транзитной поездке сотрудники миграционных служб могут проверять российских граждан на соответствие категорий виз реальным целям посещения страны. Речь идёт не только о собеседовании: пограничники могут проверить содержимое мобильных телефонов, включая фотографии, видеозаписи, электронные документы, а также переписки в WeChat, WhatsApp, Viber и других приложениях.

В случае, если будет обнаружена компрометирующая информация, туристу могут отказать во въезде. Если же категория визы не соответствует реальной цели въезда, то нарушителя отправят в специальное помещение, куда не могут попасть сотрудники консульства или авиакомпании и где кормят раз в день, и продержат там до ближайшего обратного рейса.

"Просим российских граждан безусловно соблюдать требования китайского миграционного законодательства и заранее быть готовыми к проверочным мероприятиям на границе", - указано в заявлении дипломатов.