«Проверка навыков на закрытых площадках проводиться не будет»: что известно об изменениях экзамена на права с 1 апреля

С 1 апреля в России вступят в силу новые правила проведения экзаменов на водительские права. Ключевым нововведением в ГИБДД называют отказ от экзамена на площадке. Теперь кандидаты в водители будут 44демонстрировать навыки только в условиях реального дорожного движения. Наряду с этим с 1 апреля появится возможность присутствия наблюдателей на экзамене. В Госдуме предположили, что такую меру можно расширить до системы перекрёстной проверки автошкол.

В России с 1 апреля вступят в силу изменения в процедуре проведения экзаменов на право управления транспортом и выдачи водительских удостоверений. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции.

Отмечается, что «ключевым изменением здесь станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет».

«Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот пункт нововведений касается сдачи экзаменов на право управления легковыми и грузовыми автомобилями, а также автобусами и составными транспортными средствами. Практический экзамен для мотоциклистов останется прежним.

Также изменился перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов.

Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трём штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. Грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок.

«Например, основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнёт ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон», — пояснили в ведомстве.

Кроме этого, появится возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В этом качестве могут выступить другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, а также представители общественных организаций и автошкол.

Мужчины во время сдачи теоретического экзамена на право управления автотранспортом категории «B» в ГИБДД Строгино в Москве

РИА Новости

© Максим Блинов

Как отметили в ГИБДД, участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.

Кроме того, в ведомстве отметили, что предстоящие изменения затрагивают интересы широкого круга общественности и активно обсуждаются в средствах массовой информации.

Наряду с этим, сказали в ГИБДД, в интернете и социальных сетях «распространяется много недостоверной информации, искажающей смысл и содержание нововведений». В этой связи ведомство выразило готовность ответить на вопросы о подробностях реформы через обращения по электронной почте (ekzamengibdd@gmail.com), которые принимаются до 21:00 по московскому времени 21 марта.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству автоэксперт Вячеслав Лысаков полагает, что серьёзных изменений в процедуре не произошло. Вместе с тем парламентарий обратил внимание на возможность присутствия наблюдателей на экзамене.

«Я не вижу никаких сильных новшеств, кроме разрешения кому-то из сдающих находиться в салоне автомобиля, что, конечно, уменьшит коррупционную составляющую, которая теоретически может присутствовать, уменьшит необъективность инспектора, потому что он может придраться и ввести начинающего водителя в стресс», — заявил депутат.

Лысаков высказал предположение, что такое изменение нужно расширить до системы перекрёстной проверки автошкол.

«Это действительно решение разумное, и я бы его усовершенствовал: надо разрешить присутствовать представителям общественных организаций, представителям другой школы, чтобы был перекрёстный контроль, потому что инспектор может как придираться, так и прощать водителю какие-то ошибки. Идеальный вариант — перекрёстная проверка школ друг другом», — считает парламентарий.

Эксперты разошлись в оценке нововведений. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин полагает, что отмена экзамена на площадке не является целесообразной.

«Я полагаю, что дорожные условия, какими бы они ни были, всё равно всех эпизодов важных не воспроизведут, а площадка это позволяла сделать и выявить и отработать некоторые важные элементы», — сказал эксперт в беседе с RT.

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто, в свою очередь, отметил, что речь идёт о движении в сторону европейских стандартов.

«Там, как правило, ни в одной стране площадки нет, сдают сразу на улице экзамен и подготовка тоже идёт сразу на улице, в реальных условиях», — сказал он корреспонденту RT.

Вместе с тем площадка, по словам Моржаретто, могла бы быть более объективным способом проверки.

«Площадка во многих случаях была более объективна, потому что там есть некие объективные критерии: сбил конус — не прошёл, не сбил — прошёл, пересёк сплошную — виноват», — полагает эксперт.