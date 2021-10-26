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Проверка на точность: в регионах сформирован запас тестов на 9 млн исследований
26 октября 2021, 19:55 • 88 • Политика
Правительство дополнительно выделит регионам 56 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Сейчас, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 растет в 83 субъектах — держаться удается только Башкирии и Чукотке. Несмотря на то что в субъектах сформирован запас тестов на 9 млн исследований, в некоторых из них всё еще приходится ждать результатов до шести дней. Как заявили «Известиям» политики и эксперты, проблемы со скоростью проверок связаны с плохой организациях на местах, а также с нехваткой лабораторий и кадров. Одно из возможных решений — привлечение бизнеса для проведения тестов за счет госбюджета, считают специалисты.
Удручающая обстановка
Пока ситуация с пандемией в России оставляет желать лучшего: уже больше недели в стране регистрируют свыше 1 тыс. смертей от COVID в сутки. Чтобы поддержать систему здравоохранения, кабмин дополнительно выделит 56 млрд рублей, заявил на координационном совете Михаил Мишустин. Эти деньги передадут регионам прежде всего для оказания медпомощи по ОМС заболевшим коронавирусом и пациентам с подозрением на него. Кроме того, около 4 млрд рублей направят на закупку не менее чем 500 тыс. препаратов «Ремдесивир» для лечения COVID в стационарах. Справиться с пандемией, по мнению премьера, помогут тестирование и вакцинация. Эти два важных процесса не должны замедляться даже в период нерабочих дней, напомнил он.
— Сегодня важно и дальше наращивать темпы вакцинации. Иначе справиться с распространением инфекции невозможно. Более того, на должном уровне необходимо поддерживать уровень тестирования в регионах, чтобы вовремя выявлять заболевших, — отметил председатель правительства.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Сейчас активное распространение коронавируса охватило всю страну. По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, субъекты, в которых не наблюдается рост случаев заражения, можно пересчитать по пальцам одной руки.
— В 32 регионах по итогам прошедшей недели мы видим и растущую заболеваемость, и заболеваемость, превышающую среднероссийские показатели на разное количество процентов. Но это тоже очень важный показатель, что таких регионов 32. По 83 субъектам мы видим рост заболеваемости, только в двух субъектах сегодня без динамики — это Республика Башкортостан и Чукотка, — заявила она.
В целом в России госпитализировано 268 тыс. человек с COVID, при этом доля свободного коечного фонда составляет 12%, подчеркнул глава Минздрава Михаил Мурашко. Среди пациентов, по его словам, ускорилось развитие тяжелого течения заболевания. В группе риска находятся непривитые, больные с артериальной гипертонией, диабетом и ожирением. Помимо этого, увеличилось распространение коронавируса среди беременных. Однако у них есть возможность защитить свое здоровье — на данный момент вакцинация разрешена уже после 22-й недели, напомнил министр.
В столице пока что тоже рано говорить об улучшении эпидобстановки: в Москве заполнено 12,5 тыс. коек, отметил мэр города. Однако есть и хорошие новости — например, темпы вакцинации увеличились в четыре раза по сравнению с августом 2021 года.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
— Ситуация в Москве остается напряженной. За последнюю неделю количество выявленных заболеваний увеличилось на 14%, количество госпитализаций — на 10%. То есть очевидно, что продолжается рост. Может быть, не в такой динамике, но рост серьезный, — сказал Сергей Собянин.
Для выявления коронавируса на ранних стадиях в Москве ежедневно проводится около 90 тыс. тестирований. Власти не намерены останавливаться на этой цифре и планируют увеличить количество центров экспресс-проверок на COVID до 50. Как сообщила Анна Попова, в регионы было направлено более 5 млн тестов, и сейчас сформирован запас на 9 млн исследований. Однако далеко не все субъекты выполняют поручение правительства о предоставлении результатов ПЦР в течение суток — иногда их приходится ждать до шести дней.
Быстрый диагноз
Оперативное тестирование на коронавирус действительно могло бы замедлить темпы заболеваемости, сказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов. Однако помимо ожидания до шести дней от проверок на COVID многих отталкивает их стоимость — в среднем ПЦР стоит 2 тыс. рублей, а цена ускоренного формата достигает примерно 3,5 тыс. При этом некоторые вынуждены выделять на это собственные средства — например, для посещения рабочего места.
Организованный запас на 9 млн тестов, о котором заявила Анна Попова, не всегда целесообразно используется на местах, считает депутат. Проверки, по его мнению, требуется проводить чаще, а при нехватке ПЦР субъекты должны обращаться за помощью к федеральному центру. Парламент с профильными ведомствами будет обсуждать возможности увеличения поставок тестов, чтобы сделать их доступными для населения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Как заявила «Известиям» вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова, на местах также наблюдается нехватка кадров и лабораторий. Эту проблему, по ее мнению, можно решить привлечением бизнеса для проведения тестирования за счет частичного или полного финансирования из госбюджета.
— Один из способов максимального ускорения всех медицинских процессов — активное вовлечение бизнеса. Жаль, что этого не произошло летом, потому что была бы возможность и персонал набрать, и обучить его. Приходится работать в режиме форс-мажора. Но я абсолютно уверена: если будет поставлена задача, то максимально быстро можно будет вовлечь в эту историю специализированные компании, — отметила Елена Дыбова.
При необходимости в крупных городах дополнительные медцентры для тестирования могут быть открыты в течение нескольких недель. Обычно для привлечения компаний проводятся торги, однако во время пандемии власти могут упростить этот процесс.
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