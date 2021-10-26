Проверка на точность: в регионах сформирован запас тестов на 9 млн исследований

Правительство дополнительно выделит регионам 56 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения . Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Сейчас, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 растет в 83 субъектах — держаться удается только Башкирии и Чукотке. Несмотря на то что в субъектах сформирован запас тестов на 9 млн исследований, в некоторых из них всё еще приходится ждать результатов до шести дней . Как заявили «Известиям» политики и эксперты, проблемы со скоростью проверок связаны с плохой организациях на местах, а также с нехваткой лабораторий и кадров. Одно из возможных решений — привлечение бизнеса для проведения тестов за счет госбюджета, считают специалисты.

Удручающая обстановка

Пока ситуация с пандемией в России оставляет желать лучшего: уже больше недели в стране регистрируют свыше 1 тыс. смертей от COVID в сутки. Чтобы поддержать систему здравоохранения, кабмин дополнительно выделит 56 млрд рублей , заявил на координационном совете Михаил Мишустин. Эти деньги передадут регионам прежде всего для оказания медпомощи по ОМС заболевшим коронавирусом и пациентам с подозрением на него. Кроме того, о коло 4 млрд рублей направят на закупку не менее чем 500 тыс. препаратов «Ремдесивир» для лечения COVID в стационарах. Справиться с пандемией, по мнению премьера, помогут тестирование и вакцинация. Эти два важных процесса не должны замедляться даже в период нерабочих дней, напомнил он.

— Сегодня важно и дальше наращивать темпы вакцинации. Иначе справиться с распространением инфекции невозможно. Более того, на должном уровне необходимо поддерживать уровень тестирования в регионах , чтобы вовремя выявлять заболевших, — отметил председатель правительства.

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Сейчас активное распространение коронавируса охватило всю страну. По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, субъекты, в которых не наблюдается рост случаев заражения, можно пересчитать по пальцам одной руки.

— В 32 регионах по итогам прошедшей недели мы видим и растущую заболеваемость, и заболеваемость, превышающую среднероссийские показатели на разное количество процентов. Но это тоже очень важный показатель, что таких регионов 32. По 83 субъектам мы видим рост заболеваемости, только в двух субъектах сегодня без динамики — это Республика Башкортостан и Чукотка , — заявила она.

В целом в России госпитализировано 268 тыс. человек с COVID, при этом доля свободного коечного фонда составляет 12% , подчеркнул глава Минздрава Михаил Мурашко. Среди пациентов, по его словам, ускорилось развитие тяжелого течения заболевания. В группе риска находятся непривитые, больные с артериальной гипертонией, диабетом и ожирением. Помимо этого, увеличилось распространение коронавируса среди беременных. Однако у них есть возможность защитить свое здоровье — на данный момент вакцинация разрешена уже после 22-й недели, напомнил министр.

В столице пока что тоже рано говорить об улучшении эпидобстановки: в Москве заполнено 12,5 тыс. коек, отметил мэр города. Однако есть и хорошие новости — например, темпы вакцинации увеличились в четыре раза по сравнению с августом 2021 года.

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— Ситуация в Москве остается напряженной. За последнюю неделю количество выявленных заболеваний увеличилось на 14%, количество госпитализаций — на 10% . То есть очевидно, что продолжается рост. Может быть, не в такой динамике, но рост серьезный, — сказал Сергей Собянин.

Для выявления коронавируса на ранних стадиях в Москве ежедневно проводится около 90 тыс. тестирований . Власти не намерены останавливаться на этой цифре и планируют увеличить количество центров экспресс-проверок на COVID до 50. Как сообщила Анна Попова, в регионы было направлено более 5 млн тестов, и сейчас сформирован запас на 9 млн исследований. Однако далеко не все субъекты выполняют поручение правительства о предоставлении результатов ПЦР в течение суток — иногда их приходится ждать до шести дней .

Быстрый диагноз

Оперативное тестирование на коронавирус действительно могло бы замедлить темпы заболеваемости , сказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов . Однако помимо ожидания до шести дней от проверок на COVID многих отталкивает их стоимость — в среднем ПЦР стоит 2 тыс. рублей, а цена ускоренного формата достигает примерно 3,5 тыс. При этом некоторые вынуждены выделять на это собственные средства — например, для посещения рабочего места.

Организованный запас на 9 млн тестов, о котором заявила Анна Попова, не всегда целесообразно используется на местах , считает депутат. Проверки, по его мнению, требуется проводить чаще, а при нехватке ПЦР субъекты должны обращаться за помощью к федеральному центру . Парламент с профильными ведомствами будет обсуждать возможности увеличения поставок тестов, чтобы сделать их доступными для населения.

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Как заявила «Известиям» вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова, на местах также наблюдается нехватка кадров и лабораторий. Эту проблему, по ее мнению, можно решить привлечением бизнеса для проведения тестирования за счет частичного или полного финансирования из госбюджета .

— Один из способов максимального ускорения всех медицинских процессов — активное вовлечение бизнеса. Жаль, что этого не произошло летом, потому что была бы возможность и персонал набрать, и обучить его. Приходится работать в режиме форс-мажора. Но я абсолютно уверена: если будет поставлена задача, то максимально быстро можно будет вовлечь в эту историю специализированные компании, — отметила Елена Дыбова.

При необходимости в крупных городах дополнительные медцентры для тестирования могут быть открыты в течение нескольких недель. Обычно для привлечения компаний проводятся торги, однако во время пандемии власти могут упростить этот процесс.