Проверка на ″свежесть дыхания″ даже дома и в баре: В Канаде любой водитель рискует остаться без прав

В Канаде пересмотрели законы, касающиеся расширения полномочий местной полиции, и теперь любой водитель в стране рискует лишиться прав. Как оказалось, стражи порядка могут учинить проверку на ″свежесть дыхания″ - то есть пил ли человек алкоголь - даже у него дома или в баре, когда тот и не думал садиться после возлияний за руль. Достаточно лишь ″разумных подозрений″.

В Канаде приняли законодательные нововведения, которые вряд ли обрадуют местных водителей. Как сообщают СМИ, теперь полицейским расширили полномочия, согласно которым стражи порядка могут нагрянуть прямо к вам домой или в бар, где вы в тот момент находитесь, чтобы учинить проверку на ″свежесть дыхания″ - узнать, выпили ли вы алкоголь или нет.

И все, как уточняют СМИ, будет проходить в рамках так называемых ″разумных подозрений″. Однако, теперь в Канаде на этом основании любой водитель рискует остаться без прав.

То есть вы можете проездить весь день на машине, поставить её на парковку, дома выпить что-нибудь из горячительных напитков. И в это время к вам нагрянет полиция и заставить ″подышать в трубочку″. Этого будет достаточно, чтобы арестовать вас, отправить под суд, выписать штраф и лишить водительского удостоверения.

Юристы полагают, что подобными полицейскими функциями могут воспользоваться люди, которые хотят с кем-то свести личные счеты. Например, разведенные супруги. При этом эксперты указывают на то, что человеку будет сложно доказать, что он не был в состоянии алкогольного опьянения, когда находился за рулем.

При этом местные власти полагают, что пересмотр закона должен снизить количество погибших на дорогах, поскольку многие аварии были связаны с нарушением правил вождения, в том числе и из-за пьяных за рулём.