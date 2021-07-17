Проверка на «мовность» • 277 • Украина

О новых достижениях насильственной украинизации

С сегодняшнего дня на Украине вступают в силу новые языковые требования. Так, согласно нормам закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (в народе его прозвали «мовным» законом), с 16 июля граждане, которые претендуют на занятие государственных должностей или выборных позиций, кроме народных депутатов, обязаны подтвердить свое знание мовы. Они могут предъявить аттестат об окончании средней школы, где украинский язык указывается как отдельный предмет, либо сдать экзамен.



Однако имеется весьма обширный список украинцев (около 150 тыс. человек), которым все-таки придется проходить языковое испытание, включающее тест, письменное задание, а также беседу на мове, и аттестат от него не освободит. Обязательный экзамен коснется высших должностных лиц государства (министров и их заместителей, секретаря СНБО, руководителей ведомств и органов власти, включая территориальные); госслужащих всех рангов, губернаторов и их заместителей, весь командный состав Нацполиции, СБУ и других правоохранительных органов (рядовые и сержанты исключаются), а также разведки; прокуроров и судей; руководителей школ и вузов всех форм собственности.



В этом перечне правда не хватает народных избранников. Рядовые работники всех правоохранительных органов, учителя, врачи, депутаты местных советов также могут отделаться легким испугом, предъявив «правильный» аттестат, который сегодня из-под полы на Украине не продает разве что ленивый.



Впрочем, согласно народной мудрости, не стоит бежать впереди паровоза и переживать раньше времени, обзаводясь необходимым документом. Как успокаивает сограждан языковой омбудсмен Тарас Креминь, экзамен совершенно не сложный и у всех все получится. Да и отношение к испытанию, судя по всему, будет формальным. Свидетельство тому тот факт, что еще за неделю старта экзаменов штат Нацкомиссии по стандартам языка, которая станет экзаменовать украинцев и желающих принять местное гражданство, сократили на 20%, да еще и аппарат комиссии уменьшили с 29 до 23 человек, по поводу чего сторонники насильственной украинизации уже разразились протестными заявлениями. Но в правительстве проигнорировали недовольство ретивых украинизаторов. И так сойдет, решили в Кабмине, главное – обозначить свою позицию. Тем более, всем прекрасно известно, что даже самые активные сторонники и почитатели мовы делают огромное количество ошибок и порой не могут связать двух слов. Прекрасный пример тому – русскоязычный президент Владимир Зеленский, которому и репетиторы в этом деле мало облегчают задачу. Зато подобная нерадивость совершенно не мешает главе государства устраивать крестовый поход против русского языка и миллионов сограждан, игнорирующих чужеродную мову.



Между тем, старт экзаменов для народа и чиновников – это не единственный подарок сегодняшнего дня. 16 июля становится днем траура для всей продакшн индустрии страны, поскольку украинизируются все развлекательные и культурно-массовые мероприятия зрелищного характера: концерты, шоу-программы, любые другие выступления. Теперь местные жители смогут, за редким исключением (если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия), получать блага культурной жизни исключительно на украинском языке. Экскурсии также проводятся лишь на мове, послабление делается только для иностранцев.



Не добавляет радости гражданам, которые, казалось бы, уже привыкли к достижениям насильственной украинизации и почти безропотно встречают подарки Киева, обязательное дублирование фильмов на украинский язык. Если раньше работники развлекательной индустрии умудрялись ограничиваться субтитрами, то теперь для всех настали черные времена, поскольку необходима украинская озвучка вместо оригинала. Причем это касается и советских фильмов. Понятно, что в основном подобная мера затрагивает великий и могучий, поскольку кино на языках так называемых коренных народов (крымских татар, караимов и крымчаков), если таковое имеется в наличии, мовному дубляжу не подлежит. Что в таких случаях станут делать граждане, способные воспользоваться Интернетом – вполне ясно. Многие украинцы уже и так на протяжении последних семи лет смотрят исключительно российские телеканалы и информационные ресурсы.



Ну, а на десерт остается 26 статья закона – о книгоиздательстве и торговле. После вступления в силу этой нормы несчастные издатели должны будут публиковать на украинском языке минимум 50% книг (коренные народы традиционно составляют счастливое исключение). Учитывая, что до сих пор большая часть покупателей предпочитает контент на русском языке, для многих владельцев магазинов – это самая настоящая катастрофа, так как народ полностью переключится опять-таки на Интернет-пространство.

О новых достижениях насильственной украинизацииС сегодняшнего дня на Украине вступают в силу новые языковые требования. Так, согласно нормам закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (в народе его прозвали «мовным» законом), с 16 июля граждане, которые претендуют на занятие государственных должностей или выборных позиций, кроме народных депутатов, обязаны подтвердить свое знание мовы. Они могут предъявить аттестат об окончании средней школы, где украинский язык указывается как отдельный предмет, либо сдать экзамен.Однако имеется весьма обширный список украинцев (около 150 тыс. человек), которым все-таки придется проходить языковое испытание, включающее тест, письменное задание, а также беседу на мове, и аттестат от него не освободит. Обязательный экзамен коснется высших должностных лиц государства (министров и их заместителей, секретаря СНБО, руководителей ведомств и органов власти, включая территориальные); госслужащих всех рангов, губернаторов и их заместителей, весь командный состав Нацполиции, СБУ и других правоохранительных органов (рядовые и сержанты исключаются), а также разведки; прокуроров и судей; руководителей школ и вузов всех форм собственности.В этом перечне правда не хватает народных избранников. Рядовые работники всех правоохранительных органов, учителя, врачи, депутаты местных советов также могут отделаться легким испугом, предъявив «правильный» аттестат, который сегодня из-под полы на Украине не продает разве что ленивый.Впрочем, согласно народной мудрости, не стоит бежать впереди паровоза и переживать раньше времени, обзаводясь необходимым документом. Как успокаивает сограждан языковой омбудсмен Тарас Креминь, экзамен совершенно не сложный и у всех все получится. Да и отношение к испытанию, судя по всему, будет формальным. Свидетельство тому тот факт, что еще за неделю старта экзаменов штат Нацкомиссии по стандартам языка, которая станет экзаменовать украинцев и желающих принять местное гражданство, сократили на 20%, да еще и аппарат комиссии уменьшили с 29 до 23 человек, по поводу чего сторонники насильственной украинизации уже разразились протестными заявлениями. Но в правительстве проигнорировали недовольство ретивых украинизаторов. И так сойдет, решили в Кабмине, главное – обозначить свою позицию. Тем более, всем прекрасно известно, что даже самые активные сторонники и почитатели мовы делают огромное количество ошибок и порой не могут связать двух слов. Прекрасный пример тому – русскоязычный президент Владимир Зеленский, которому и репетиторы в этом деле мало облегчают задачу. Зато подобная нерадивость совершенно не мешает главе государства устраивать крестовый поход против русского языка и миллионов сограждан, игнорирующих чужеродную мову.Между тем, старт экзаменов для народа и чиновников – это не единственный подарок сегодняшнего дня. 16 июля становится днем траура для всей продакшн индустрии страны, поскольку украинизируются все развлекательные и культурно-массовые мероприятия зрелищного характера: концерты, шоу-программы, любые другие выступления. Теперь местные жители смогут, за редким исключением (если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия), получать блага культурной жизни исключительно на украинском языке. Экскурсии также проводятся лишь на мове, послабление делается только для иностранцев.Не добавляет радости гражданам, которые, казалось бы, уже привыкли к достижениям насильственной украинизации и почти безропотно встречают подарки Киева, обязательное дублирование фильмов на украинский язык. Если раньше работники развлекательной индустрии умудрялись ограничиваться субтитрами, то теперь для всех настали черные времена, поскольку необходима украинская озвучка вместо оригинала. Причем это касается и советских фильмов. Понятно, что в основном подобная мера затрагивает великий и могучий, поскольку кино на языках так называемых коренных народов (крымских татар, караимов и крымчаков), если таковое имеется в наличии, мовному дубляжу не подлежит. Что в таких случаях станут делать граждане, способные воспользоваться Интернетом – вполне ясно. Многие украинцы уже и так на протяжении последних семи лет смотрят исключительно российские телеканалы и информационные ресурсы.Ну, а на десерт остается 26 статья закона – о книгоиздательстве и торговле. После вступления в силу этой нормы несчастные издатели должны будут публиковать на украинском языке минимум 50% книг (коренные народы традиционно составляют счастливое исключение). Учитывая, что до сих пор большая часть покупателей предпочитает контент на русском языке, для многих владельцев магазинов – это самая настоящая катастрофа, так как народ полностью переключится опять-таки на Интернет-пространство. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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