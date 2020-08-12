«Проверка на доверие»: почему в Германии заявили о необходимости «открытого» диалога с Россией

В контактах России и Германии «не должно воцариться безмолвие» из-за «каких-то практических проблем». Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Немецкий дипломат отметил, что двум странам следует «говорить открыто». Маас уделил внимание контролю над вооружениями в мире и подчеркнул важность продления договора СНВ-III. Также министр дал понять, что в вопросах энергетики «никакое государство не может при помощи угроз» диктовать политику Евросоюзу. Лавров, в свою очередь, заметил, что Москва считает санкции Вашингтона в отношении проекта «Северный поток — 2» «неправомерными». По мнению аналитиков, Германия пытается выстроить сбалансированные отношения как с РФ, так и с США. Политологи добавляют, что ещё одно направление для конструктивного диалога Москвы и Берлина создала пандемия коронавируса.

Пандемия коронавируса осложнила российско-немецкий обмен не только на уровне министров иностранных дел, но и по линии многих инициатив и форматов. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пообещав предпринять все возможные меры для нормализации диалога двух стран.

«По внешнеполитическому досье мы видели, что пандемия и коронакризис осложнили нашу работу… Но мы сделаем всё для того, чтобы как можно скорее вернуться к прежнему уровню нашего обмена как на политическом уровне, так и в сферах экономики, науки и культуры», — сказал Маас.

По его словам, «безмолвие не должно воцариться во взаимоотношениях» Берлина и Москвы.

«И уж никак (это не должно произойти. — RT) по причине каких-то практических проблем. Очень хорошо там, где нужно поговорить, говорить открыто. И в прошлом мы всегда так именно и поступали», — напомнил он.

Немецкий министр уделил особое внимание контролю над вооружениями, подчеркнув, что «здесь время не терпит».

«Россия и США несут особую ответственность (в том. — RT), что касается договора о нераспространении и укрепления его режима. Поэтому и сегодня речь идёт о том, чтобы предпринять всё необходимое, для, например, продления договора СНВ-III. Это даст нам время для того, чтобы со временем вовлечь Китай в контроль над вооружениями, потому что это крайне необходимо сделать. Действительно очень важно, чтобы те тенденции в контексте контроля над вооружениями, которые идут в неверном направлении, не усилились», — подчеркнул Хайко Маас.

МИД России и МИД Германии

© Наталья Селивёрстова/РИА Новости; Magnus Bäck/Wikipedia

Напомним, Пекин неоднократно отмечал, что не заинтересован в диалоге такого рода. Российская сторона, в свою очередь, заявляла, что уважает решение КНР.

«Суверенное решение»

Ещё одной темой встречи стала реализация проекта «Северный поток — 2», против которого активно выступают США.

«Из экономического блока мы сделали акцент на завершении проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Разумеется, учитывали беспрецедентное санкционное давление со стороны Соединённых Штатов. Мы ценим позицию Берлина, принципиальную позицию в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы на основе тех оценок, которые сама Европа, сами европейские страны выносят, а не на основе оценок, которые делаются из-за океана», — заявил Сергей Лавров.

При этом Москва и Берлин выступили против экстерриториальных санкций Соединённых Штатов, затрагивающих строительство газопровода. Хайко Маас назвал такие действия Вашингтона «неверным путём».

«И в конце концов, это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители. Никакое государство не может при помощи угроз диктовать энергетическую политику Евросоюзу. И здесь на уровне ЕС мы тоже обсуждаем эту тему, насколько экстерриториальные санкции нарушают международное право», — заявил Маас, напомнив при этом об особой важности трансатлантических связей.

Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва считает рестрикции Вашингтона «неправомерными», подчеркнув, что «Соединённые Штаты здесь не видят для себя никаких красных линий» и преследуют «без всякого дипломатического оформления грубо одну простую цель — США должны иметь право делать всё, что им заблагорассудится».

Стоит отметить, что накануне встречи глав МИД РФ и ФРГ один из европейских партнёров «Северного потока — 2», немецкая компания Uniper, опубликовал отчёт, в котором допускается срыв проекта из-за ожидаемых новых санкций США.

«Поскольку США наращивают усилия по введению адресных санкций в отношении проекта «Северный поток — 2», возрастает опасность того, что строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено», — говорится в заявлении компании.

Строительство «Северного потока — 2»

© Bernd WUESTNECK / dpa / AFP

При этом в Uniper отметили, что Nord Stream 2 работает над смягчением последствий от приостановки работ по укладке труб, а целый ряд европейских стран и Евросоюз оказывают проекту существенную политическую поддержку.

«Выработка общих карантинных мер»

Стоит отметить, что рабочий визит Мааса в Россию — его вторая поездка за пределы ЕС после ослабления ограничительных мер, введённых из-за пандемии. Перед вылетом в Москву глава МИД Германии заявил журналистам, что отношения между ФРГ и РФ «слишком важны, чтобы пускать их на самотёк».

Как писала ранее немецкая газета Die Welt, Маас должен был привезти в Москву коллективное письмо от европейских бизнесменов с просьбой открыть границы России. В публикации отмечалось, что компании ЕС уже пятый месяц терпят огромные убытки из-за связанных с коронавирусом ограничений. При этом взаимное открытие границ могло бы оказать благоприятное воздействие на инвестиционные проекты и проекты по техническому обслуживанию, пишет издание.

Комментируя последние заявления главы немецкой дипломатии, опрошенные RT эксперты констатировали, что, выстраивая текущий политический курс, Берлин, с одной стороны, «подаёт сигналы о наращивании экономического сотрудничества», а с другой — «даёт понять, что имеет с Москвой некоторые разногласия по политическим вопросам».

При этом аналитики отмечают «очевидность» сильного влияния США на Германию в разрезе её отношений с Россией.

«Кроме того, и в самой Германии существуют разные группы интересов: помимо бизнеса, ориентированного на Россию, существует и проамериканское лобби, которое хотело бы, чтобы ФРГ следовала строго в фарватере Вашингтона. Более того, не стоит забывать, что ФРГ и США связывают и членство в НАТО, и двусторонние отношения, в том числе экономические», — пояснил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, в свою очередь, считает, что Берлин «вынужден лавировать между экономической целесообразностью отношений с Россией и выполнением обязательств перед Вашингтоном», однако нацелен на конструктивный диалог с РФ.

«США являются основным рынком сбыта высокотехнологичной германской продукции. А немецкая экономика всё-таки ориентирована на экспорт, поэтому разрывать связи с Вашингтоном Берлин, естественно, не будет. Однако ФРГ попробует выстроить взвешенную политику, учитывая особенности германо-российского и германо-американского векторов», — спрогнозировал ситуацию Камкин в интервью RT.

По его мнению, этому будет способствовать прежде всего тот факт, что позиция США по «Северному потоку — 2» «категорически не устраивает Берлин».

«Она вызывает нервный тик у немецких политиков. И данная тема является, по сути дела, льёт воду на мельницу улучшения российско-германских отношений», — пояснил аналитик.

Владимир Оленченко придерживается аналогичной точки зрения. Он полагает, что Берлину и Москве «удастся побороть противодействие США относительно строительства газопровода».

Флаги России и Германии

Reuters

© Alexander Natruskin

«Я уверен, что этот проект будет реализован, несмотря на все преграды, которые ставит на его пути Вашингтон», — сказал аналитик.

Александр Камкин также полагает, что, невзирая на «очень сильное давление» с американской стороны, «Берлин приложит все усилия, чтобы завершить проект».

«Слишком много политических и экономических усилий было потрачено всеми сторонами — участниками консорциума, чтобы сейчас вдруг сдаться», — говорит Камкин.

Аналитики также сошлись во мнении, что пандемия коронавируса создала новое направление для наращивания взаимовыгодного партнёрства Москвы и Берлина.

«Это совместная работа по разработке вакцин, выработка общих карантинных мер. Тем более сейчас многие говорят о возможности второй волны пандемии. Здесь, безусловно, есть над чем работать сообща. И ситуация с COVID-19 как раз может послужить такой проверкой на доверие, проверкой на прочность в межгосударственных российско-германских отношениях», — считает Камкин.

Владимир Оленченко прогнозирует, что «кризисная ситуация ещё больше повысит заинтересованность немецкого бизнеса в связях с Россией».

«Берлин постарается продвигать свои товары на российский рынок, чтобы таким образом преодолевать собственные трудности», — заключил эксперт.