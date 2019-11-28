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Проверка на дееспособность. Почему ещё важен грядущий саммит «нормандской четвёрки»

28 ноября 2019, 23:54  •  80 • В мире
Зеленский поставлен перед выбором, кого ему злить: «чужих среди своих» или «своих среди чужих»
Автор:
Бологой Александр
Чем ближе дата саммита «нормандской четвёрки», тем более нервной становится ситуация на Украине. Она буквально накаляется с каждым даже не днём, а часом. В этой обстановке шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому не позавидуешь. Каждый, у кого есть микрофон, блог или телекамера, считает необходимым посоветовать ему, предостеречь, предупредить или даже озвучить угрозы. Естественно, в том случае, если… Если, конечно, он не удовлетворит их ожидания, зачастую прямо противоположные.
Поведение и наказание
Ему и так приходится крутиться, как белке в колесе, чтобы удовлетворить чаяния самых разных политических сил, озвучивая тезисы, которые мало сочетаются между собой. Но после того как прозвучали первые робкие намёки на заключение новых контрактов с «Газпромом», количество выливаемых на него ушатов не с повидлом, а с совсем другой субстанцией стало увеличиваться в геометрической прогрессии. И далеко не всегда они касаются тех самых газовых вопросов.
Так, например, партия Порошенко «Европейская солидарность» выступила категорически против обозначенных перспектив.
«Украина на протяжении четырёх лет не покупает газ у России, и Кремль напрасно пытается вернуть нас на "газовую иглу"», — говорится в заявлении партии Порошенко, в котором закупки газа у России назвали «серьёзной угрозой национальной безопасности», увидев в намерении Зеленского «элементы государственной измены».
П. Порошенко. Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress
Ещё бы они не были возмущены! Их лидер в период, когда он возглавлял Украину, организовал всю эту схему с «реверсом» газа из Европы. А теперь получается, что можно было иначе! Что четыре года украинцы переплачивали за газ просто так, чтобы группа персон, «особо приближённых к императору», могла делать немалый гешефт на новой схеме. Если крутить ситуацию дальше, то это самому Петру Алексеевичу впору начать терзать себя вопросом, не предъявят ли ему «пидозру» в той самой государственной измене за этот шахер-махер и целый ряд других.
Если Зеленский собирается говорить в Париже о закупке российского газа, то, видимо, не понимает главного своего задания во время встречи в "нормандском формате". Единственное, о чём можно вести разговор в Париже на этот раз, — это ответственность России за войну на Донбассе и аннексию Крыма, а не о газе. Надеемся, что у президента хватит ума и инстинкта самосохранения осознать это и не повторять ошибки прошлого. Иначе придётся напомнить, как заканчивают те, кто уже сдавал суверенитет Украины в обмен на "дешёвый" газ,
— откровенно заявили радикальные националисты из «Движения сопротивления капитуляции» и пообещали «караулить» Зеленского после его переговоров по возвращению из Парижа у резиденции главы государства на Банковой.
Фото: Str / Globallookpress
Даже проблема превращения украинской ГТС в кучу ржавеющего хлама, который на своё содержание требует весьма больших денег, украинских «ура-патриотов» совершенно не волнует.
Куда ни кинь — всюду клин
Далеко не все критики Зеленского зациклены только на «газовом вопросе». Запрещённый в России Меджлис крымско-татарского народа решил просто-напросто ограничить сферу компетенции президента Украины. И плевать на Конституцию и законы страны!
«Мы уже направили письма в российские государственные органы, где заявили о том, что Меджлис крымско-татарского народа как представительный орган заявил о естественном праве крымско-татарского народа на землю, на минеральные ресурсы, на биологические ресурсы как на территории самого Крыма, так и в акватории Азовского и Чёрного морей», — заявил в эфире одного из украинских телеканалов видный функционер этой группировки Эскендер Бариев, объяснив, почему Зеленский все международные переговоры и решения, связанные с Крымом, акваториями Чёрного и Азовского морей, должен согласовывать с представляемой им организацией.
Фото: Danil Shamkin / Globallookpress
Иначе как наглостью, выросшей из понимания слабости украинского президента, это не назовёшь.
А как иначе, кроме как ультиматум, можно расценивать заявления министра обороны Андрея Загороднюка? 24 ноября сей субъект объявил, что если на предстоящем саммите «нормандской четвёрки» 9 декабря не будут подписаны изменения в минские соглашения, которые удовлетворят Киев, то он отдаст приказ о возвращении частей ВСУ на прежние позиции в Золотом и Петровском, с которых эти части развели с таким скрипом. Загороднюк подчеркнул: «У нас есть готовый план возвращения частей назад». А это ведь формально член команды Зеленского, который для министра обороны не кто-нибудь, а Верховный Главнокомандующий. Или в этом случае важнее то обстоятельство, что Загороднюк — креатура Коломойского? В любом случае вряд ли такие скандальные выступления министра делались с ведома нынешнего президента страны.
А. Загороднюк. Фото: Serg Glovny / Globallookpress
Против какого-либо компромисса с российской стороной выступает и известный украинский финансовый аналитик Сергей Фурса, причём его соображения мало соотносимы с областью экономики и финансов.
Проблема в том, что цена на газ должна быть рыночная, а любые скидки недопустимы. Потому что скидки не дают просто так. И если Россия нам делает скидку на газ, то значит, хочет получить где-то в другом месте. И такие скидки всегда стоят очень дорого для Украины. Как ни исчисляй: то ли в миллиардах долларов, то ли в тысячах судеб, — считает он. — Неужели мы так и не выучили урок, что Россия — это враг, а любая скидка от врага — это ловушка? Врагу можно отдать ужин, если вы его отравили, конечно. Но врагу не делают скидок. А значит, и не берут их.
Проверка на «вшивость»
Это даже очень хорошо, что саммит во Франции предшествует грядущим и объявленным переговорам по заключению новых контрактов между Украиной и российским «Газпромом». Поскольку поведение Зеленского должно дать ответ на вопрос, готов он быть действительно лидером своей страны, президентом Украины, с которым можно иметь дело, или же он так и не вышел за пределы компетенции марионетки, умеющей вовремя повеселить «почтеннейшую публику».
И здесь всё очень просто. Перед Зеленским стоит выбор между двумя моделями поведения. Если он наплюёт, грубо говоря, на все эти многочисленные «хотелки и обещалки», которыми его увещевают и ему грозят, одёрнет своих министров, наказав их за «хождение не в ногу», подпишет согласованные советниками документы саммита и начнёт обеспечивать выполнение согласованных решений, то работу не только по урегулированию в Донбассе, но и по «газовому контракту» можно продолжать.
Зеленский сказал что-то не то Трампу? Помощь Украине заморожена сразу после общения президентов
В другом случае, если Зеленский, пойдя на поводу у своих доморощенных провокаторов, попытается выступить с какими-либо ультимативными требованиями, не говоря уж об отказе от минских соглашений, это будет означать попытку шантажа не только президента России, но и Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Что явно не понравится всем вышеозначенным участникам саммита. Но ещё больше это будет означать, что нынешняя Украина при её шестом президенте является недоговороспособной стороной, и что все её заверения и договорённости стоят меньше, чем бумага, на которой они зафиксированы. Хотя бы по той причине, что её президент не стал самостоятельной фигурой, ответственной за свои же решения.
В. Путин, Э. Макрон и А. Меркель. Фото: Presidency Press Service / Globallookpress
Это в дальнейшем очень сильно осложнит и без того не радужную жизнь Украины и её отношения с Европой. В таких условиях ей останется надеяться только на Вашингтон. И абсолютно беспочвенно, поскольку затея с импичментом Трампа явно провалится (в лучшем случае демократы попытаются свалить его на предстоящих выборах президента США, но это ещё бабушка надвое сказала — кто кого). А сам Дональд явно не относится к категории всепрощающих филантропов. И уж он совершенно точно зарубил себе на носу, что вся эта затея с импичментом началась именно из-за Киева, хотя бы как формального повода.
Что выберет Зеленский, какой вариант в этой проверке «на вшивость»? Краткий триумф на родине с далеко идущими последствиями стратегического поражения (при этом сам триумф будет коротким, а его противники найдут десятки поводов выставить ему новые претензии) или путь, если и не через местные «тернии к звёздам», то хотя бы на несколько шагов от пропасти? Увидим уже 9-го.

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