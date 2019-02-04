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«Проверка евросолидарности»: почему Италия заблокировала заявление ЕС о признании Гуаидо врио президента Венесуэлы

04 февраля 2019, 17:24  •  183 • В мире
Италия наложила вето на совместное заявление ЕС о признании Хуана Гуаидо врио президента Венесуэлы, которое должна была сделать глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Главы МИД стран — членов ЕС не смогли прийти к консенсусу по этому вопросу в ходе неформальной встречи в Бухаресте. В итоге было объявлено о создании международной контактной группы по урегулированию политического кризиса в Боливарианской Республике. На этом фоне целый ряд стран Евросоюза официально заявили о признании Гуаидо «временным президентом» Венесуэлы до проведения там внеочередных выборов. Российские власти подчеркнули неприемлемость попыток легитимизовать попытку узурпации власти и усомнились в адекватности претензий ЕС на ведущую роль в урегулировании ситуации.
 
Reuters
 

Итальянская делегация наложила вето на совместное заявление Евросоюза о поддержке и признании лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо «временным президентом» страны. Этот документ мог бы быть принят по итогам прошедшей в Бухаресте неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, однако в итоге главы МИД не пришли к консенсусу.

Эта информация подтверждается сразу по нескольким направлениям, включая источник RT в итальянской партии «Движение пяти звёзд», а также собеседников РИА Новости и издания Politico в европейских дипломатических кругах.

«Италия на неформальной встрече глав МИД стран — членов Евросоюза в Бухаресте наложила вето на заявление от имени ЕС, которое должна была сделать глава европейской дипломатии Федерика Могерини», — отметил источник РИА Новости.

Вместе с тем собеседник Politico рассказал, что после выдвижения проекта соответствующего заявления главой МИД Швеции Маргот Вальстрём подавляющее большинство представителей стран ЕС поддержали его. Однако Федерика Могерини объявила о завершении дискуссии на этот счёт из-за отсутствия консенсуса. Источники отмечают, что помимо наложившей вето Италии «не вполне была ясна» позиция Греции.

В итоге было объявлено о создании международной контактной группы по урегулированию политического кризиса в Венесуэле, первое заседание которой должно пройти 7 февраля в Монтевидео (Уругвай).

При этом накануне в пресс-службе Европейской службы по внешним делам сообщили, что в работе контактной группы примут участие представители восьми европейских стран (Великобритании, Германии, Италии, Испании, Нидерландов, Португалии, Франции и Швеции), а также четырёх латиноамериканских государств (Боливии, Коста-Рики, Уругвая и Эквадора).

На этом фоне в понедельник, 4 февраля, целый ряд европейских стран на официальном уровне заявили о признании главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо врио президента Венесуэлы. С такими заявлениями на момент публикации этого материала выступили высокие представители Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Финляндии, Франции и Швеции.

Речь фактически идёт об исполнении властями этих стран ультиматума, который они 26 января выдвинули законно избранному лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро. Напомним, тогда лидеры ряда государств призвали Мадуро в течение восьми суток объявить о проведении внеочередных президентских выборов. Однако тот отверг предложение, подчеркнув неприемлемость ультиматумов со стороны других стран.

«Мы не принимаем ультиматумы от кого-либо. Это как если бы я сказал Евросоюзу, что дам ему несколько дней для признания Республики Каталония», — цитирует Мадуро издание La Sexta.

В то же время Хуан Гуаидо в интервью газете Corriere della Sera призвал итальянские власти присоединиться к позиции других стран ЕС, «чтобы силы, которые всё ещё поддерживают Мадуро, почувствовали всю тяжесть дипломатического и политического давления Европы».

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Он также заявил, что «все демократические силы Венесуэлы считают, что возможности диалога с правительством Мадуро исчерпаны», несмотря на то, что действующий президент страны неоднократно заявлял о своей готовности сесть за стол переговоров с оппозицией.

«Сменить режим любой ценой»

Отметим, что на фоне развития венесуэльского кризиса в Москве неоднократно подчёркивали неприемлемость внешнего вмешательства во внутренние дела этой латиноамериканской страны. При этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что намерение ЕС выступить в качестве ведущего посредника по урегулированию ситуации в Венесуэле вызывает вопросы.

«Сама претензия ЕС на ведущую роль в посреднических усилиях вызывает вопросы, потому что это посредничество выдвигается странами, большинство из которых присоединились к ультиматуму о проведении новых президентских выборов в Венесуэле», — подчеркнул Лавров.

«Соединённые Штаты не скрывают, что хотят сменить режим любой ценой. Так, вчера Трамп сказал, что оставляет на столе вариант военного вмешательства. Это подрывает все основы международного права», — добавил министр.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что стремление определённых сил легитимизовать попытку государственного переворота в Венесуэле является вмешательством во внутренние дела этой страны.

«Навязывание каких-то решений или попытка легитимизовать попытку узурпации власти, с нашей точки зрения, является и прямым, и косвенным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что такой подход не способствует мирному и эффективному разрешению сложившейся ситуации.

«Не всем в ЕС нравится следовать в фарватере политики США»

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По словам директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, за определённым разногласием в позиции стран Евросоюза по ситуации в Венесуэле кроется ряд причин различного характера.

«Во-первых, не всем в ЕС нравится следовать в фарватере политики США. Потому что ясно, что попытка смещения Мадуро — это американский проект. И все остальные участники этого проекта не самостоятельны, играют определённую, отведённую специально для них роль. В ЕС, ещё раз повторю, это нравится не всем», — заявил эксперт.

Собеседник RT также отметил, что ещё одной причиной (хоть и менее значимой) является то, что в последние годы Венеуэле удалось наладить неплохие отношения с истеблишментом стран Южной Европы.

В свою очередь, замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров констатировал, что позиция Италии по многим вопросам отличается от позиции других стран ЕС, поскольку там у власти находится евроскептическое правительство.

«История с Мадуро и Венесуэлой — это проверка европейской солидарности, проверка ЕС на прочность. Они решили в данном вопросе проявить взвешенность и выступить со своей оценкой ситуации, потому что они видят нарушение норм международного права. Соответственно, Италия воспользовалась своим правом проголосовать против и заблокировать решение ЕС», — отметил Шатров.

Эксперт призвал сделать скидку на то, что в мае 2019 года Европу ожидают выборы в Европарламент, поэтому подобные поступки могут быть отчасти связаны с попыткой тех или иных сил укрепить свои позиции. Политолог также заявил, что сейчас в ответ на современные вызовы идёт формирование многополюсного Евросоюза, в котором по разным вопросам будут создаваться различные группы.

При этом, возвращаясь к возможным сценариям развития ситуации в Венесуэле, Павел Салин констатировал, что пока сложно делать сколь-нибудь достоверные прогнозы на этот счёт. Прежде всего из-за того, что не до конца ясно, какими ресурсами в реальности располагает Николас Мадуро, и аналогично нет ясности относительно того, какие ресурсы в этот конфликт готовы вложить США. В частности, готовы ли в Вашингтоне пойти на прямую интервенцию — своими силами или силами союзников.

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