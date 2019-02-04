Проверка боем: почему в США опасаются перерасхода средств на модернизацию армии

Счётная палата США обеспокоена тем, что в Сухопутных силах американской армии новые технологии внедряются без испытания в «реалистичных условиях». Об этом говорится в докладе ведомства, посвящённом модернизации военной техники, с которым ознакомился RT. Специалисты ведомства также отмечают, что такое положение дел может привести к увеличению стоимости разработки и времени поставки новых образцов вооружений в войска. По мнению экспертов, опрошенных RT, именно отсутствие тестов в боевых условиях зачастую приводит к тому, что Пентагон тратит огромные суммы денег на проекты, которые не приносят никакого результата и в итоге попросту сворачиваются.

В рамках реализации программы по «сохранению технологического превосходства» над потенциальными противниками Сухопутные силы США намерены инвестировать значительные средства в проекты по модернизации военной техники. Для оптимизации этого процесса летом 2018 года в Штатах было создано Управление Сухопутных войск по перспективным разработкам. Однако опасения Счётной палаты, с докладом которой ознакомился RT, вызывает тот факт, что в прошлом армия США сталкивалась с трудностями при воплощении в жизнь ряда программ.

В частности, в документе выражается обеспокоенность тем, что в американской армии сохраняется тенденция к внедрению новых технологий в оружейных системах без должных испытаний в «реалистичных условиях». При этом в Счётной палате отмечают, что реализация программ без такого рода тестов может не только задержать поставки вооружений в войска, но и увеличить окончательную стоимость их разработки.

«Как показал наш предыдущий опыт, апробирование новых технологий исключительно в полигонных, а не боевых условиях увеличивает вероятность того, что эффективность новой техники в боевой обстановке окажется ниже ожидаемой и потребуется её доработка», — говорится в документе.

Отмечается, что на протяжении двух последних десятилетий Счётная палата неоднократно подчёркивала важность проведения испытаний военного оборудования в боевых условиях. О целесообразности этого этапа проверки боевых систем говорилось в докладе 1999 года, а затем в каждом ежегодном отчёте начиная с 2003 года.

По словам военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, отказ от проведения испытаний в боевых условиях может повлиять на качество и эффективность оружия.

«Это, безусловно, является нарушением, потому что в реальных боевых условиях, природных, климатических, это оружие может подвести. Поэтому очень часто оружие у американцев выходит из строя или новые проекты не принимаются на вооружение, поскольку они слишком затратные, громоздкие и неэффективные на поле боя», — рассказал RT эксперт.

В докладе Счётной палаты отдельно указывается, что ряд предыдущих программ по модернизации армии США привели к выделению миллиардов долларов на проекты, которые после нескольких лет работы над ними были свёрнуты, так и не приведя к каким-либо существенным результатам.

В качестве наиболее яркого примера подобной деятельности в документе приводится программа «Боевые системы будущего» (Future Combat Systems), на которую в период с 2000 по 2009 год было выделено $21,4 млрд. Так, изначально планировалось переоснастить Вооружённые силы США техникой, связанной в единую сеть, управление которой можно было бы осуществлять в режиме реального времени. Однако, как подчёркивают специалисты Счётной палаты, данный проект был чрезмерно амбициозным, вылился в незапланированные траты и в итоге был отменён.

Ахиллесова пята американского ВПК

Авторы доклада напоминают, что действующая программа модернизации армии США была предложена ещё в конце 2017 года. Тогда среди приоритетных направлений модернизации были обозначены создание высокоточного оружия большой дальности, боевых машин и вертолётов нового поколения, сетевых систем для сухопутных войск, систем ПВО и ПРО, а также программы повышения эффективности личного состава.

При этом в документе подчёркивается, что американская армия намерена направить дополнительное финансирование на устранение существующих недостатков вооружения.

В частности, в рамках финансового планирования на 2019 бюджетный год командование Сухопутных войск определило 67 приоритетных программ, требующих дальнейших капиталовложений для устранения существующих недостатков военной техники (включая модернизацию танка М1 «Абрамс» и вертолёта АН-64 «Апач»).

Как говорится в документе, по оценкам специалистов, для финансирования данных работ в период с 2019 по 2023 год потребуется выделение дополнительных $16 млрд.

Солдаты армии США во время ночных учений. Май 2018 года

© Flickr / U.S. Army

«Это самая большая ахиллесова пята и самая большая проблема, с которой сегодня сталкиваются США по всему спектру обновления военной техники. Степень монополизации ВПК огромна, и в этих условиях нет никакой возможности добиваться снижения издержек, затрат как на производство новой техники, так и при запуске её в серийное производство», — рассказал RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Впрочем, как отмечают авторы доклада Счётной палаты, для финансирования будущих проектов по модернизации армия США может сократить или вовсе отказаться от выделения средств на некоторые существующие проекты.

«Так, планы по развитию средств противовоздушной и противоракетной обороны предполагают в качестве варианта отказ от дальнейшей разработки средств противовоздушной обороны малого радиуса действия в 2029 году в случае, если к тому моменту будут полностью готовы к эксплуатации системы защиты от огня с закрытых позиций», — отмечается в документе.

При этом член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT подчеркнул, что перерасход денежных средств на модернизацию армии является самой большой проблемой, которую поднимает конгресс. Вместе с тем эксперт полагает, что цены на вооружения в будущем продолжат расти.

«Сейчас уже они прекрасно понимают, что при той гонке вооружений, которая существует на сегодняшний день (а есть соревнования и с Россией, и с Китаем, потому что в новой доктрине мы называемся противниками, а не соперниками), проблема состоит в том, что затраты на единицу техники в США в разы больше, нежели у их конкурентов. А с точки зрения реальных боевых действий считается каждый цент. Если вы вкладываете гораздо больше, это означает, что в реальных боевых действиях вы просто проиграете», — убеждён Судаков.

На этом фоне в США регулярно появляются сообщения о нецелевом использовании средств Пентагоном. Так, в ноябре 2018 года оборонное ведомство Соединённых Штатов провалило первый в истории внешний аудит. Тогда на 2018 фискальный год бюджет военного ведомства составил около $700 млрд.

«Мы провалили аудит, но у нас не было надежд на то, что мы его пройдём... Это был аудит организации стоимостью $2,7 трлн, так что сам факт его проведения уже является большим достижением», — заявил занимавший тогда пост замминистра обороны США Патрик Шанахан.

«Рисованный образ России»

Впрочем, в американских правительственных кругах продолжают активно призывать к увеличению трат на новые вооружения. Так, в январе 2019 года американский сенатор Джони Эрнст призвала конгресс вкладывать больше денег в военные разработки, чтобы не потерять «технологическое превосходство». По её словам, Вашингтону «угрожают» успехи России и Китая в области таких новейших технологий, как, в частности, гиперзвуковое оружие и искусственный интеллект.

Сенатор Джони Эрнст. Январь 2019 года

globallookpress.com

© Ron Sachs/Consolidated News Photos

Также в январе 2019-го в США задумались над эффективностью средств противоракетной обороны в связи с новыми военными разработками России и Китая, в том числе гиперзвукового оружия. В частности, Минобороны США на месяц задержало выпуск обзорного доклада, посвящённого угрозам и вызовам в сфере ПРО (Ballistic Missile Defense Review Report). Как отмечали американские СМИ, задержка выпуска документа могла быть связана со спорами об эффективности существующей системы ПРО.

При этом в декабре 2018 года специалисты Счётной палаты США заявили, что потенциал России и Китая в сфере гиперзвукового оружия находится в списке наиболее важных угроз национальной безопасности США на ближайшие пять лет. В то же время отмечалось, что у США пока нет возможности противостоять гиперзвуковому оружию Москвы и Пекина.

По мнению Владимира Васильева, определённые круги в США используют в своих целях «рисованный» образ России и Китая для получения дополнительного финансирования на модернизацию армии.

«Для Соединённых Штатов Америки это рефрен, который всю жизнь повторялся, так как для того, чтобы получить дополнительные ассигнования, надо нажимать на кнопку под названием «мы отстаём». Поскольку конкуренции в американском ВПК нет, роль этих «конкурентов» выполняют Россия, Китай, какие-то другие страны. Получается такой рисованный образ России, Китая», — заключил эксперт.