Провериться сможет каждый: Мишустин заявил о новом порядке тестирования на коронавирус

На заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса Мишустин отметил, что главный санитарный врач ввёл новый порядок тестирования на COVID-19, который расширяет возможности лабораторий диагностики.

Теперь проверить у себя наличие заболевания смогут люди, у которых нет симптомов.

"И мною также дано поручение расширить возможности для такого обследования в аэропортах, соответственно, на железнодорожных и автовокзалах", - добавил премьер.

В то же время Мишустин призвал регионы учитывать опыт Москвы в борьбе с вирусом.

"Власти Москвы, понимая всю серьёзность существующей угрозы, первыми и, что особенно важно, инициативно приняли целый комплекс упреждающих мер", - подчеркнул он.

В настоящее время власти России предпринимают целый ряд мер для недопущения распространения коронавируса. С 16 марта практически полностью ограничены перелёты во все страны ЕС, закрыты границы, в том числе с Белоруссией. Гражданам советуют отказаться от поездок за границу, а по возвращении из-за рубежа сдать анализы и 14 дней провести в карантине. Тест-системы для выявления коронавируса будут доставлены во все субъекты.

К настоящему моменту число заражённых в РФ составляет 93 человека, четверо уже выздоровели. Всего в мире заболели более 160 тысяч человек.