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"Проверить, на что живет!" Главу Чувашии выгнали из "Единой России" за неуважение к людям

28 января 2020, 20:54  •  121 • В России

Сразу несколько скандалов случилось с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Сначала он призвал «мочить» неугодных журналистов и блогеров. Потом заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины. Пожарный подпрыгивает, а чиновник улыбается. Видео попало в соцсети. Народный гнев полился через край.

И наказание себя долго ждать не заставило. Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак объявил — Игнатьева выгнали из партии.

- Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время как президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС, - сказал Турчак. Он также отметил, что чиновнику не нужно путать официальное мероприятие с представлением в цирке.

Cекретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Но на этом буча не утихает. Ходят слухи, что главу Чувашии снимут с должности. Но пока подтверждения они не нашли.

- Я могу только констатировать, что на настоящий момент указа нет. Как вы знаете, кадровые решения мы никогда не анонсируем, - отметил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отнекиваются и помощники губернатора. Мол, про возможную отставку они ничего не знают.

- Тут должны быть не только отставка, не только исключение из партии. Но и проверка всех доходов и расходов, - сказала «КП» экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская. - Узнать, на что жил чиновник, как это заработал. А за хамство от чиновников людям пора вводить штрафы: от одного оклада до увольнения (если не исправился). Поверьте, сработает на ура. Сразу отучатся оскорблять народ.

РЕПЛИКА ОТ КАШИНА:

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Олег Кашин: Дали команду «можно»!

Публицист поразмышлял в эфире радио «КП», почему так быстро готовы закидать камнями любого оступившегося.

Насколько я знаю, он сейчас после инсульта. И, наверное, человеку болеющему можно что-то простить. Но с каким удовольствием многие, когда стало можно, пошли мочить этого человека. Даже когда он говорил про наказание для журналистов всего неделю назад, как-то очень узко это прошелестело по соцсетям. Большим скандалом не обернулось. Потому что многие осторожные люди понимали, что еще неизвестно – можно или нельзя. А когда стало ясно, что можно, когда уже и по телевизору об этом говорят, все буквально выстроились в очередь. Поэтому я и призываю выйти из этих рядов. Когда есть набор этих вечных экспертов, которые мертвого или полумертвого льва пинают, потому что можно. Зачем к ним присоединяться?

Ну, играл в собачку с этим пожарным. Пожарный при этом почему-то игру подхватил, тоже подпрыгнул. О'кей, мне в этом году будет 40 лет. Мы знаем, что в суровых нравах российской армии была такая забава. Приходит старшина, приносит письмо от мамы молодому солдатику. Солдатик, пляши, подпрыгивай, забирай это письмо! И вопрос: далеко ли отношения внутри российской номенклатуры ушли от казармы…

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