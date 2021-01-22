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Провели последние минуты вместе и умерли, держась за руки: Сказочную историю любви прервал COVID
22 января 2021, 14:00 • 170 • В мире
COVID-19 оборвал прекрасную историю любви двух пожилых супругов из США. Они только недавно отпраздновали 70-летие совместной жизни, а уже вскоре были госпитализированы с коронавирусом и умерли в больнице, держась за руки.
Дик и Ширли Мик, супружеская пара из Огайо, США, в конце декабря отметила 70 лет брака. Они принимали поздравления от своих близких - пятерых детей, 13 внуков и 28 правнуков. А уже через пару дней супруги почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в клинику Риверсайда.
Супруги сдали тест на COVID-19 - он оказался положительным. Болезнь развивалась очень быстро, и медики не могли помочь старикам - их состояние постоянно ухудшалось. Когда стало ясно, что пациентов не спасти, врачи приняли решение позволить Дику и Ширли провести последние минуты вдвоём.
В субботу, 16 января, 89-летний Мик и 87-летняя Ширли умерли в больнице с разницей всего в несколько минут, держась за руки. Трогательная сцена прощания пожилых "Ромео" и "Джульетты" заставила плакать даже привычных ко всему сотрудников клиники. Об этом рассказал телеканал Channel 5 News.
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