Провели последние минуты вместе и умерли, держась за руки: Сказочную историю любви прервал COVID

Дик и Ширли Мик, супружеская пара из Огайо, США, в конце декабря отметила 70 лет брака. Они принимали поздравления от своих близких - пятерых детей, 13 внуков и 28 правнуков. А уже через пару дней супруги почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в клинику Риверсайда.

Супруги сдали тест на COVID-19 - он оказался положительным. Болезнь развивалась очень быстро, и медики не могли помочь старикам - их состояние постоянно ухудшалось. Когда стало ясно, что пациентов не спасти, врачи приняли решение позволить Дику и Ширли провести последние минуты вдвоём.

В субботу, 16 января, 89-летний Мик и 87-летняя Ширли умерли в больнице с разницей всего в несколько минут, держась за руки. Трогательная сцена прощания пожилых "Ромео" и "Джульетты" заставила плакать даже привычных ко всему сотрудников клиники. Об этом рассказал телеканал Channel 5 News.