«Провели обучение 250 тыс. наблюдателей»

С начала года Общественная палата получила 10 тыс. жалоб и обращений от россиян . Больше всего граждан РФ волнуют проблемы в сферах ЖКХ, образования, охраны правопорядка и здравоохранения. Об этом в интервью «Известиям» рассказала секретарь ОП Лидия Михеева . Кроме того, она отметила, что палата провела обучение около 250 тыс. кандидатов в наблюдатели на предстоящих выборах в Госдуму, высказалась о внешнем вмешательстве, а также оценила шансы 18 членов ОП РФ, баллотирующихся в ГД .

«С новым созывом Госдумы удастся наладить рабочее взаимодействие»

— Лидия Юрьевна, думская кампания сегодня находится в центре внутриполитической повестки России. Сколько на выборах будет общественных наблюдателей? Насколько велик был интерес общественных организаций к этому процессу?

— Для участия в нем необходимо выполнить ряд действий. Человек, который хочет стать общественным наблюдателем, обращается в ОП России или региона с такой просьбой. После этого он получает соответствующее направление и удостоверение . Сейчас сложно назвать точное количество наблюдателей, которые будут вести общественный контроль за избирательным процессом. Координационный совет по общественному контролю за голосованием при ОП РФ, работая в Москве и регионах, провел обучение около 250 тыс. человек. Мы надеемся, что все эти люди будут присутствовать на участках .

Кроме того, ОП взаимодействует с большим количеством НКО — мы подписали соглашения с более чем 30 общественными объединениями и некоммерческими организациями о том, как организовать процесс подбора и обучения наблюдателей. Мы и с политическими партиями находимся в тесном контакте — было подписано 11 соглашений об организации наблюдения . ОП обучает всех желающих процедурам общественного наблюдения. Все, кто проходит у нас обучение, смогут выбрать для себя, будут ли они наблюдателями от партий или получат мандат от общественной палаты региона.

Секретарь ОП РФ Лидия Михеева Фото: Пресс-служба Общественной палаты РФ

— Во время выборов будет работать ситуационный центр ОП по наблюдению. Для чего он нужен и какие проблемы это позволит решить?

— Ситуационный центр мы открываем не в первый раз, и практика прошлых лет показала, что это очень удачное решение. На площадке Общественной палаты будет находиться около 50 добровольцев волонтерского корпуса палаты, в их задачи входит связь с наблюдателями на УИК в регионах, обработка поступающих от них сообщений о нарушениях. Будут работать «горячая линия» и мобильное приложение «Общественный наблюдатель» , которые также станут источниками информации от наблюдателей. Кроме того, наши волонтеры будут участвовать в видеонаблюдении и в контроле за дистанционным электронным голосованием. После выборов мы вместе с волонтерами сможем отчитаться о результатах работы ситуационного центра. 22 сентября планируем провести Всероссийский форум общественных наблюдателей, где будут подведены итоги наблюдения за голосованием.

— Можно ли отметить регионы, в которых общественное наблюдение имеет особую популярность?

— Измерить популярность общественного наблюдения в регионах очень сложно, ведь везде разная численность и плотность населения. Понятно, что прежде всего жители крупных городов проявляют инициативу. В любом случае во всех субъектах России созданы общественные штабы по наблюдению. Этим занимались Общественные палаты субъектов при поддержке ОП России. Выделить какой-то регион довольно сложно.

— Многие члены палаты баллотируются в Госдуму. Сколько таких лиц, и повлияет ли возможный отток нескольких активных членов ОП на реализацию намеченных планов?

— Из наших коллег 18 решили баллотироваться. Однако, во-первых, им нужно избраться. Мы желаем всем удачи, но понимаем, что у каждого из них разные шансы на избрание . В любом случае, вне зависимости от того, сколько из них смогут оказаться в рядах депутатов Госдумы, наша работа не изменится, а ее интенсивность не ослабнет. К тому же законом предусмотрены процедуры замещения выбывающих членов палаты. Во время формирования текущего созыва была серьезная конкуренция среди представителей общественных организаций. Между некоторыми претендентами разница была лишь в несколько баллов. Я уверена, что в случае замещения выбывших коллег мы будем работать с людьми не менее энергичными и активными .

— После выборов к работе приступит уже новый состав Думы, где кроме опытных парламентариев будут и новые лица. Каковы основные планы ОП по взаимодействию с ГД VIII созыва?

— Мы планируем продолжать ту работу, обязанность проводить которую возложена на нас законодательством . Закон об ОП предполагает, что взаимодействие с Госдумой происходит прежде всего по линии общественной экспертизы законопроектов. Хочу заметить, что за этот год мы рассмотрели более 270 законопроектов и направили в Госдуму свои предложения по ним. В ряде случаев наши предложения были учтены, один из последних примеров — это законодательство о финансировании ОНК. Некоторые законопроекты были изменены ко второму чтению с учетом замечаний наших экспертов. Я уверена, что и с новым созывом Госдумы удастся наладить такое же рабочее взаимодействие .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— И члены ЦИК, и политики, и общественники говорят об активном внешнем вмешательстве в грядущие выборы. Фиксируются ли палатой такие попытки и в какой форме они происходят?

— Наши коллеги из Координационного совета по общественному контролю за голосованием могут дать более подробную информацию по этому вопросу. Они расскажут о том, что такие попытки встречаются. В частности, член ОП Екатерина Мизулина со своими коллегами из «Лиги безопасного интернета» выявила большое количество недостоверных сообщений в интернете и уверяет, что это один из случаев такого вмешательства. Вызывают удивление, например, сообщения об отмене трехдневного наблюдения на выборах. Мы стараемся оперативно реагировать на такую информацию и разъяснять порядок общественного контроля .

«Мы наблюдаем партнерский диалог власти и общества»

— Многие говорят о плохо развитом в России гражданском обществе. Однако, глядя на активность общественных организаций, по крайней мере в крупных городах, складывается другое мнение. Какова ваша позиция на этот счет и есть ли нам куда развиваться в этом направлении?

— Если сравнивать ситуацию с той, что была 20 или 30 лет назад, то надо сказать, что гражданское общество в России сложилось . Гражданская активность населения высока, и события прошлого года очень ярко продемонстрировали это. Особым явлением для нас стало волонтерство — искреннее, честное, по зову сердца, а не по разнарядке, как это было в советские времена. Россияне проявляют большой интерес к проблемам экологии, образования, здравоохранения, сфере ЖКХ. Много тех, кому небезразлична жизнь своего города, своего двора. Все эти люди не молчат, они активно взаимодействуют с властями. Каждый из них готов тратить свои силы и время на то, чтобы решать общие проблемы.

Я бы хотела отметить, что сейчас мы наблюдаем партнерский диалог власти и общества. Общественная палата выступает площадкой для такого диалога по разным вопросам — как узким, локальным, так и глобальным . Так, например, мы активно следим за работой исполнительной власти по нацпроектам. Этим занимается наш Координационный совет, который подготовил ряд предложений гражданского общества по корректировке нацпроектов. Не так давно президент России, рассмотрев доклад ОП по этому вопросу, дал соответствующие поручения по реализации наших предложений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Говоря о ежедневных проблемах россиян, хотелось бы уточнить, какие основные жалобы поступили в ОП за прошедший период 2021 года?

— В Общественную палату граждане пишут часто. По состоянию на конец августа мы получили 10 тыс. жалоб и обращений. Традиционно большая часть касается сферы ЖКХ, образования, охраны правопорядка и здравоохранения. Вот основные темы, с которыми мы работаем . Мы стараемся не только помочь каждому обратившемуся в его непростой ситуации, но и проанализировать общие для всех проблемы. На базе анализа массива жалоб мы пытаемся подготовить для органов исполнительной власти предложения по исправлению ситуации. За каждым обращением стоит чья-то боль и беда. У нас есть удачные кейсы помощи, оказанной членами палаты конкретным семьям, но не надо забывать о важности систематизации работы по обращениям граждан .

— Политики и специалисты много говорят об изменении рынка труда, введении четырехдневной рабочей недели. Как вы считаете, назрели ли реформы в этой сфере?

— Мне представляется, что пандемия способствовала изменению подходов к организации труда. Обсуждать этот вопрос нужно с учетом уроков пандемии . Огромное количество жителей планеты привыкли трудиться в удаленном режиме, и теперь трудно контролировать количество часов, которое они проводят за работой. Удобно выполнять свою трудовую функцию, если есть доступ к Сети, поэтому зачастую люди работают до позднего вечера и по выходным. Однако при этом формально сохраняется правило о 40-часовой рабочей неделе . Обсуждать вопрос о нормативах рабочего времени и рабочего дня нужно после полноценного анализа внезапного и вынужденного опыта пандемии.

— Почему в качестве одной из площадок форума «Сообщество», который проводит ОП, был выбран Хабаровск и какие проблемы удастся решить на площадке?

— Ничего удивительного в этом нет. Два года назад была презентована национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года. Конечно, население макрорегиона заинтересовано в том, чтобы подвести предварительные итоги этой работы. На форуме обсуждаются занятость населения, доступность жилья, городская среда, экология. Есть в программе и треки «здоровая страна», «молодежная политика». Это все то, что волнует жителей округа. Я надеюсь, что наш форум поможет властям найти верное решение этих проблем.