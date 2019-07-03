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«Проведёт детальный анализ»: Госавтоинспекция создаст рабочую группу для возможного пересмотра ПДД

03 июля 2019, 17:24  •  58 • В России
ГИБДД создаст межведомственную рабочую группу для изучения и возможного улучшения правил дорожного движения. Об этом заявил руководитель ведомства Михаил Черников. Ранее в Госавтоинспекции уже отмечали, что текущая редакция ПДД требует ревизии. Приоритетные направления по развитию дорог и безопасности движения были названы в конце июня на заседании Госсовета, которое провёл Владимир Путин. В частности, глава государства призвал регионы улучшить качество дорог и усилить борьбу с нелегальными перевозками.
 
РИА Новости © Наталья Селиверстова
 

Госавтоинспекция создаст рабочую группу, которая изучит действующие правила дорожного движения (ПДД) и рассмотрит возможность их улучшения.

Об этом заявил глава ведомства Михаил Черников в эфире «Авторадио». Позднее аналогичная информация появилась в официальном Instagram-аккаунте ГИБДД.

«Руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности проведёт детальный анализ ПДД, а при необходимости подготовит рекомендации по их улучшению», — говорится в сообщении.

Ранее о необходимости изменений в ПДД заявил первый замглавы Госавтоинспекции Александр Горовой. Он отметил, что текущая редакция правил вызывает затруднения у самих сотрудников ведомства.

«Подошёл период, когда нам надо остановиться и провести ревизию ПДД. Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты и параграфы, разделы. Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?» — сказал он.

Вместе с тем Горовой не уточнил, какие пункты может затронуть вероятная ревизия документа. О каких именно улучшениях говорил Черников, также не сообщается.

Инициативы ГИБДД

В последние месяцы ГИБДД публично выступила с рядом инициатив и оценила предложения других ведомств в сфере дорожной безопасности.

Так, в конце мая ведомство предложило увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД. Как сообщил замглавы ГИБДД Александр Быков, в настоящее время «основная цель административного наказания не достигается», а «основная часть населения воспринимает (штрафы. — RT) как обычную плату за проезд».

В апреле ведомство заявило о планах переработать задачи теоретического экзамена на получение прав. ГИБДД прорабатывает «вопросы расширения количества экзаменационных задач, а также их систематизации по принадлежности к определённой категории транспортных средств» и рассчитывает завершить эту работу в 2020 году.

Ранее в том же месяце ГИБДД высказалась против идеи Минтранса о разделении водителей на любителей и профессионалов. Согласно позиции ведомства, уже сейчас всех водителей следует обучать как профессионалов и текущий порядок предусматривает, что даже наличие у автомобилиста категории B даёт ему возможность профессионально работать в такси.

В марте Госавтоинспекция выступила с инициативой вернуть ей полномочия в области организации дорожного движения, объяснив это тем, что «действенные механизмы надзора в области организации дорожного движения отсутствуют».

Текущее законодательство предусматривает, что составлением соответствующих схем и проектов занимаются или Росавтодор, если дело касается дорог федерального значения, или местные власти, если речь идёт о региональных и муниципальных дорогах.

В Генпрокуратуре заявили, что улучшению в сфере безопасности дорожного движения препятствует далёкая от совершенства деятельность контролирующих органов, в том числе ГИБДД. Такую точку зрения выразил заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.

По его словам, органами Госавтоинспекции ослаблен контроль в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при содержании автодорог.

«Не во всех регионах организована деятельность по привлечению к административной ответственности юридических лиц в связи с неисполнением ими указанной обязанности», — приводит слова Буксмана РИА Новости.

Заместитель генпрокурора также выразил мнение, что при возбуждении и рассмотрении дел об административных правонарушениях инспекторами ГИБДД повсеместно игнорируются нормы КоАП РФ и не соблюдаются процессуальные права участников административного производства.

Приоритетные направления

В конце июня Владимир Путин провёл заседание Госсовета по развитию сети автодорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения. На мероприятии были обозначены приоритетные направления деятельности в этих сферах.

Президент отметил, что показатели соответствия федеральных трасс нормативам удалось повысить с 38,6% в 2010 году до 83% к настоящему времени. Однако в случае с дорогами местного значения этот показатель не достигает и 50%, сказал глава государства.

  • Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Путин подчеркнул, что каждый регион к 2024 году должен разработать и принять программу для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве.

Президент призвал не маскировать дорожные камеры, а также усилить контроль за правилами проезда грузовиков и активнее вести борьбу с нелегальными перевозками пассажиров.

В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев упомянул меры по борьбе с пьяными водителями, в том числе предложенную МВД идею о конфискации автомобилей у таких нарушителей.

Глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что ведомство готово разработать документ, призванный снизить смертность на автомобильных дорогах до нуля к 2030 году.

По словам министра внутренних дел, рассматриваемые ведомством меры направлены на повышение дисциплины водителей и организацию безопасного дорожного движения в целом, включая требования к обустройству и содержанию автодорог.

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