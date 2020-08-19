Проведут в норму: на какие исследования ГД потратит 15 млн рублей

В российском законодательстве закрепят понятие «просвещение», а трудовые договоры сотрудников с работодателями переведут в цифровой формат с использованием госплатформы . Как выяснили «Известия», о таких планах говорится в техзаданиях госзакупок Госдумы , которая решила на законодательном уровне отрегулировать эти сферы деятельности. Всего за последний месяц нижняя палата заключила шесть новых исследовательских контрактов. На них до конца года заложено около 15 млн рублей . Эксперты считают, что аналитическая работа важна, так что деньги не будут потрачены впустую.

От просвещения до эффективности

Госдума решила ввести в российское законодательство новые термины «просвещение» и «просветительская деятельность». Как считают в парламенте, они имеют много общего с образованием, однако не идентичны и нуждаются в различных подходах к регулированию . По мнению заказчиков исследования, в качестве примера законодательного определения просвещения могла бы стать «передача, распространение знаний и культуры, а также и система воспитательно-образовательных мероприятий и учреждений». Об этом говорится в документах госзакупки, которые имеются в распоряжении «Известий». Изучать эту тему для нижней палаты будет Научно-исследовательский институт правовых экспертиз и комплексных исследований, который одержал победу в тендере на сумму 1,75 млн рублей.

Есть в списке и прикладная госзакупка на тему «Развитие правового регулирования трудовых и связанных с ними экономических отношений в условиях цифровизации экономики и повышения гибкости рынка труда» . Как выяснили «Известия», этот госконтракт на сумму 1,9 млн рублей выиграл Уральский государственный юридический университет. Актуальность темы в парламенте объясняют указом президента «О Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы». В техзадании к нему сообщается, что «зачастую не столько работник, сколько работодатель не склонен к использованию новых информационных технологий в сфере труда».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

« Речь идет прежде всего о работодателях, представляющих малый и средний бизнес, которым затруднительно содержать штатных специалистов, занимающихся оформлением трудовых отношений. В этой связи внедрение возможности подписания трудового договора в электронном виде на основе государственной платформы облегчило бы ведение кадрового документооборота для таких работодателей », — говорится в документах, которые имеются в распоряжении «Известий».

К слову, оформление таких договоров уже началось в России пока в качестве эксперимента, который продлится до 2021 года. Помимо этого, нижняя палата предлагает изучить целесообразность интеграции указанной платформы с сервисами ФНС, ПФР и ФСС в части регистрации работодателя как страхователя — это нужно для контроля за правильностью и полнотой уплаты страховых взносов и формированием пенсионных отчислений.

Еще 3,19 млн рублей Госдума потратит на исследование по выявлению экспортных конкурентных преимуществ российской экономики, а также совершенствование мер ее господдержки . Работу проведет НИУ «Высшая школа экономики» . Важность этой гозакупки в парламенте объясняют национальными целями развития страны до 2024 года, в числе которых «создание высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора».

Помимо экономики, пристальное внимание Госдума уделит медицине. Тендер на сумму 1,45 млн рублей по теме «Анализ зарубежных практик и выработка рекомендаций по совершенствованию законодательного регулирования системы финансирования медорганизаций...» проведет Научно-исследовательский институт правовых экспертиз и комплексных исследований.

Как сообщается в техзадании, чтобы устранить действующие недостатки российской системы ОМС, в Госдуме подробно хотят знать, как финансируется здравоохранение в Великобритании, США, Франции, Кубе, Бразилии, Китае и других странах.

Еще 1,9 млн рублей уйдут на тендер по организации мониторинга мер господдержки граждан старшего поколения на федеральном и региональном уровнях . Его выиграл Институт мировых цивилизаций , учредителем которого является лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

Ну а самый большой по сумме финансовый контракт достался Санкт-Петербургскому государственному университету. За 4,79 млн рублей он проведет для Госдумы исследование правоприменения законодательных актов на федеральном и региональном уровнях . В парламенте говорят о недостаточной эффективности взаимодействия законодателей и исполнителей законов. Как считают в ГД, это сегодня негативно сказывается на реализации федеральных норм на уровне субъектов и муниципальных образований.

Оправданные ожидания

Как пояснили «Известиям» эксперты, исследования различных сфер деятельности отличают седьмой созыв Госдумы, которая ранее их не проводила. Сейчас они носят прикладной характер и в большинстве случаев нормы, которые изучает парламент, получают реализацию на законодательном уровне.

— Они появились с приходом в парламент Вячеслава Володина, который поставил задачу при принятии законопроектов ориентироваться на мнение граждан и фактическую целесообразность . Поэтому все исследования исходят из этой логики. Правда, есть случаи, когда они не находят применения, — заявил «Известиям» политтехнолог Дмитрий Фетисов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, например, темы законопроектов «О домашнем насилии» и «О защите животных» тоже затрагивались в исследованиях, но движение по их принятию идет пока очень медленно.