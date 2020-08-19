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Проведут в норму: на какие исследования ГД потратит 15 млн рублей
19 августа 2020, 02:05 • 40 • Политика
В российском законодательстве закрепят понятие «просвещение», а трудовые договоры сотрудников с работодателями переведут в цифровой формат с использованием госплатформы. Как выяснили «Известия», о таких планах говорится в техзаданиях госзакупок Госдумы, которая решила на законодательном уровне отрегулировать эти сферы деятельности. Всего за последний месяц нижняя палата заключила шесть новых исследовательских контрактов. На них до конца года заложено около 15 млн рублей. Эксперты считают, что аналитическая работа важна, так что деньги не будут потрачены впустую.
От просвещения до эффективности
Госдума решила ввести в российское законодательство новые термины «просвещение» и «просветительская деятельность». Как считают в парламенте, они имеют много общего с образованием, однако не идентичны и нуждаются в различных подходах к регулированию. По мнению заказчиков исследования, в качестве примера законодательного определения просвещения могла бы стать «передача, распространение знаний и культуры, а также и система воспитательно-образовательных мероприятий и учреждений». Об этом говорится в документах госзакупки, которые имеются в распоряжении «Известий». Изучать эту тему для нижней палаты будет Научно-исследовательский институт правовых экспертиз и комплексных исследований, который одержал победу в тендере на сумму 1,75 млн рублей.
Есть в списке и прикладная госзакупка на тему «Развитие правового регулирования трудовых и связанных с ними экономических отношений в условиях цифровизации экономики и повышения гибкости рынка труда». Как выяснили «Известия», этот госконтракт на сумму 1,9 млн рублей выиграл Уральский государственный юридический университет. Актуальность темы в парламенте объясняют указом президента «О Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы». В техзадании к нему сообщается, что «зачастую не столько работник, сколько работодатель не склонен к использованию новых информационных технологий в сфере труда».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
«Речь идет прежде всего о работодателях, представляющих малый и средний бизнес, которым затруднительно содержать штатных специалистов, занимающихся оформлением трудовых отношений. В этой связи внедрение возможности подписания трудового договора в электронном виде на основе государственной платформы облегчило бы ведение кадрового документооборота для таких работодателей», — говорится в документах, которые имеются в распоряжении «Известий».
К слову, оформление таких договоров уже началось в России пока в качестве эксперимента, который продлится до 2021 года. Помимо этого, нижняя палата предлагает изучить целесообразность интеграции указанной платформы с сервисами ФНС, ПФР и ФСС в части регистрации работодателя как страхователя — это нужно для контроля за правильностью и полнотой уплаты страховых взносов и формированием пенсионных отчислений.
Еще 3,19 млн рублей Госдума потратит на исследование по выявлению экспортных конкурентных преимуществ российской экономики, а также совершенствование мер ее господдержки. Работу проведет НИУ «Высшая школа экономики». Важность этой гозакупки в парламенте объясняют национальными целями развития страны до 2024 года, в числе которых «создание высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора».
Помимо экономики, пристальное внимание Госдума уделит медицине. Тендер на сумму 1,45 млн рублей по теме «Анализ зарубежных практик и выработка рекомендаций по совершенствованию законодательного регулирования системы финансирования медорганизаций...» проведет Научно-исследовательский институт правовых экспертиз и комплексных исследований.
Как сообщается в техзадании, чтобы устранить действующие недостатки российской системы ОМС, в Госдуме подробно хотят знать, как финансируется здравоохранение в Великобритании, США, Франции, Кубе, Бразилии, Китае и других странах.
Еще 1,9 млн рублей уйдут на тендер по организации мониторинга мер господдержки граждан старшего поколения на федеральном и региональном уровнях. Его выиграл Институт мировых цивилизаций, учредителем которого является лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.
Ну а самый большой по сумме финансовый контракт достался Санкт-Петербургскому государственному университету. За 4,79 млн рублей он проведет для Госдумы исследование правоприменения законодательных актов на федеральном и региональном уровнях. В парламенте говорят о недостаточной эффективности взаимодействия законодателей и исполнителей законов. Как считают в ГД, это сегодня негативно сказывается на реализации федеральных норм на уровне субъектов и муниципальных образований.
Оправданные ожидания
Как пояснили «Известиям» эксперты, исследования различных сфер деятельности отличают седьмой созыв Госдумы, которая ранее их не проводила. Сейчас они носят прикладной характер и в большинстве случаев нормы, которые изучает парламент, получают реализацию на законодательном уровне.
— Они появились с приходом в парламент Вячеслава Володина, который поставил задачу при принятии законопроектов ориентироваться на мнение граждан и фактическую целесообразность. Поэтому все исследования исходят из этой логики. Правда, есть случаи, когда они не находят применения, — заявил «Известиям» политтехнолог Дмитрий Фетисов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
По его словам, например, темы законопроектов «О домашнем насилии» и «О защите животных» тоже затрагивались в исследованиях, но движение по их принятию идет пока очень медленно.
Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в разговоре с «Известиями» отметил, что аналитическая работа важна, как и экспертное сопровождение законопроектов. Исследования необходимы, чтобы законодательные предложения совпадали с ожиданиями профессиональных сред и общества, подчеркнул эксперт.
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