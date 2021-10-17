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Проведено свыше 200 млн тестов: в России впервые с начала пандемии выявлено более 34 тысяч случаев COVID-19 за сутки
17 октября 2021, 17:05 • 89 • В России
Число зафиксированных в России случаев коронавируса за сутки впервые с начала пандемии достигло 34 303. Больше всего новых эпизодов выявлено в Москве (6740), Санкт-Петербурге (3323) и Московской области (2759). За это время от заболевания скончались 997 пациентов. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в стране в последнее время фиксируются высокие показатели смертности, и призвала россиян вакцинироваться от коронавируса.
АГН «Москва» © Зыков Кирилл
Число зафиксированных в России случаев коронавируса за сутки впервые с начала пандемии превысило 34 тысячи — в стране по данным оперативного штаба было зарегистрировано 34 303 случая заражения COVID-19.
Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (6740), Санкт-Петербурге (3323) и Московской области (2759).
За это время от заболевания полностью выздоровели 18 717 человек, 997 пациентов скончались.
Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 7 992 687. С начала пандемии в России выздоровели 7 000 624 пациента, умерли 223 312 человек.
По данным Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 200,6 млн лабораторных исследований на наличие вируса. Под медицинским наблюдением остаются более 1,6 млн человек.
По данным столичного оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве за прошедшие 24 часа скончались 70 пациентов с пневмонией, чьи тесты показали положительный результат на COVID-19.
«За сутки госпитализированы 1357 человек. На ИВЛ находится 631 человек», — сообщили там.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-24» отметила, что в стране в последнее время фиксируются высокие показатели смертности.
«Вы знаете, что в последние месяцы мы фиксируем достаточно высокие показатели смертности, и я бы хотела напомнить всем, что на сегодняшний день основное профилактическое средство, которое помогает защитить человека и помогает избежать фатального исхода, — это вакцинация», — подчеркнула она.
Жители России могут бесплатно сделать прививку одной из зарегистрированных в стране вакцин — «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.
В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своём Telegram-канале высказал мнение, что специалисты должны тщательнее проводить с населением разъяснительную работу о важности вакцинации.
«Подход «мы сказали, а вы делайте» не работает. Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. А врачам, ежеминутно спасающим жизни, я могу выразить только безмерную благодарность. Их труд неоценим», — заявил Толстой.
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия» ответил на вопрос о ревакцинации Владимира Путина. Песков подчеркнул, что не сомневается, что глава государства сделает повторную прививку.
«В данном случае всё зависит от совета специалистов. Президент говорил неоднократно, что у него очень высокий уровень титров, и думаю, что вот с учётом уровня титров и рекомендаций медиков он примет решение», — рассказал представитель Кремля.
Российский президент прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции весной. Первый укол он сделал 23 марта, второй — 14 апреля. Как сообщал Путин, у него был хороший иммунный ответ уже после первого компонента препарата, вторая прививка прошла без побочных явлений. Позже Путин рассказал, что привился вакциной «Спутник V».
Ситуация с коронавирусом в регионах России
Власти российских регионов в период пандемии COVID-19 самостоятельно принимают решения об ужесточении либо ослаблении ограничительных мер, исходя из текущей эпидемиологической обстановки.
Так, в Туве с 1 ноября вход на объекты культуры, спорта, общепита, а также в торговые центр и гостиницы, будет осуществляться по QR-кодам.
«При этом в связи с высоким риском заражения массовые мероприятия, включая семейные торжества, по-прежнему, в республике запрещены», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Кабардино-Балкарии на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью открыли ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Власти Курской области также приняли решение о введении системы QR-кодов для посещения торговых центров.
«Кроме того, подтверждающим документом может быть сертификат о вакцинации или справка о перенесённом заболевании», — говорится в заявлении регионального оперштаба.
В свою очередь власти Мурманской области сообщили о введении QR-кодов для посещения спортивных соревнований в закрытых помещениях. Об этом сообщает оперштаб региона на своей странице во «ВКонтакте». Вместе с этим вводится ограничение, по которому заполняемость соответствующих мероприятий не должна превышать 30%.
Систему QR-кодов для посещения культурных, спортивных учреждений и общепита уже ввели в Приморском крае. Аналогичное решение приняли власти Якутии.
В Иркутской области для ряда категорий населения, включая всех жителей старше 60 лет, ввели обязательную вакцинацию. Помимо пожилых людей, вакцинацию, в частности, обязаны пройти медицинские работники, государственные служащие, сотрудники общепита и торговли, туристической и коммунальной сфер.
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