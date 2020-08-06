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Проведено почти 30 млн тестов: в России за сутки выявили 5267 новых случаев COVID-19

06 августа 2020, 17:55  •  37 • В России
За сутки в России выявлено 5267 новых случаев заболевания коронавирусом. Днём ранее в стране было зафиксировано 5204 случая. В общей сложности диагноз COVID-19 был подтверждён у 871 894 человек. С начала эпидемии выздоровели 676 357 пациентов (77,57%), скончались 14 606 пациентов (1,68%). По всей стране проведено свыше 29,7 млн тестов на коронавирус. Как сообщили в оперштабе Москвы, в столице суточный прирост заболевших уже более месяца держится на стабильно низком уровне.
 
Reuters © Kirill Zykov/Moscow News Agency
 

За минувшие сутки в 85 регионах России выявлено 5267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 26,2% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Субъектами с наименьшими темпами прироста стали Московская область, республики Кабардино-Балкария и Северная Осетия (все по 0,2%), Москва, республики Тыва, Карачаево-Черкесия, Калужская, Брянская, Смоленская и Липецкая области, Забайкальский край (все по 0,3%), Камчатский край, Ненецкий автономный округ, Нижегородская, Ивановская, Новгородская, Рязанская, Курская, Тульская и Владимирская области, республики Марий Эл, Дагестан и Чечня (все по 0,4%).

В предшествующие этому двое суток было зафиксировано 5204 и 5159 (минимальный показатель с 23 апреля) случаев заболевания коронавирусом.

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 871 894 человек. С начала эпидемии в России выздоровели 676 357 пациентов (77,57%), в том числе 7331 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 14 606 пациентов (1,68%). За сутки умерли 116 человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (684), Свердловская область (183), Ханты-Мансийский АО (160), Московская область и Санкт-Петербург (по 159).

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (245 468). Как отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, количество выздоровевших от COVID-19 в городе увеличилось до 186 223 человек.

«Среднесуточное число заболевших уже больше месяца держится на стабильно низком уровне. Количество новых заболевших почти в десять раз меньше аналогичного показателя в мае. Суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28%», — сообщили в оперативном штабе столицы.

    Также накануне мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что не стоит ожидать полной отмены ограничений, введённых из-за COVID-19.

    «О защитных мерах не нужно забывать, и мы напоминаем, что это надо выполнять. Но представьте себе, когда в поезде метро половина в масках, а половина — без. Так не должно быть, либо мы их все выполняем, либо надо всё отменять, все ограничения. Мы и не отменяем, и считаем, что они необходимы ближайшие недели, а может быть и месяцы», — заявил градоначальник.

    По словам руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, торговым предприятиям Москвы за нарушения масочного режима выписали штрафов более чем на 300 млн рублей. Кроме того, как передавал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в начале августа полиция стала штрафовать пассажиров Московского метрополитена, не имеющих при себе средств индивидуальной защиты.

    Напомним, что режим повышенной готовности в Москве сохраняется с 5 марта. При этом с конца марта в российской столице действует комплекс ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В частности, до 9 июня в городе действовали режим самоизоляции и пропускная система.

    При этом в настоящее время в Москве возобновили свою деятельность объекты торговли и общепита, предприятия сферы услуг, спортивные объекты, а также кинотеатры, театры, выставочные и концертные залы. Между тем жители столицы обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

    Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено более 29,7 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 283 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 245,3 тыс. человек.

    Как отметили в ведомстве, в данный момент тестирование на территории РФ доступно в 826 лабораториях, включая 150 частных.

    Между тем, согласно данным правительства Бурятии, местные медицинские сотрудники стали диагностировать пневмонию, в том числе ковидную, при помощи искусственного интеллекта.

    «Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко передали медицинское оборудование и доступ к модели искусственного интеллекта, разработанной Лабораторией по искусственному интеллекту Сбербанка. Теперь диагностика пневмонии, в том числе с признаками COVID-19, может проводиться в медицинском учреждении по снимкам компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.

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