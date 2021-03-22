Проведено почти 118 млн тестов за всё время: в России выявили 9284 новых случая коронавируса

В России за прошедшие сутки было выявлено 9284 новых случая коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1586) и Санкт-Петербурге (865). За минувшие 24 часа в стране выздоровели 7790 человек, 361 пациент скончался. Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что по меньшей мере у 20% людей, переболевших коронавирусной инфекцией, не вырабатываются антитела, и рекомендовал этой категории граждан сделать прививку от COVID-19.

В России за прошедшие сутки было выявлено 9284 новых случая коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1586) и Санкт-Петербурге (865).

За минувшие 24 часа в стране выздоровели 7790 человек, 361 пациент скончался от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 4 466 153, с начала пандемии умер 95 391 человек, 4 077 185 вылечились от заболевания.

Согласно данным пресс-службы Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 117,7 млн лабораторных исследований на наличие вируса.

Накануне глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что по меньшей мере у 20% людей, переболевших коронавирусной инфекцией, не вырабатываются антитела.

«Среди переболевших — это хорошие экспериментальные данные — не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Этой категории людей специалист рекомендовал сделать прививку от COVID-19.

Гинцбург также рассказал о работах над созданием вакцин по принципу доставки генетического материала. Подобная технология, в частности, используется препаратом «Спутник V». По словам Гинцбурга, нет оснований для того, чтобы сомневаться в эффективности такого рода вакцин против появляющихся в мире новых штаммов коронавирусной инфекции.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Между тем глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Марко Кавалери сообщил, что эксперты организации в апреле приедут в Россию для проверки данных по «Спутнику V».

«Идёт циклическая проверка, поэтому мы рассмотрим все данные, когда они будут собраны, чтобы быстрее авторизовать её. В апреле мы проведём инспекцию в России как в том, что касается производства, так и клинических исследований. Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины в итоге», — приводит его слова РИА Новости.

Пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций 4 марта сообщила, что комитет по лекарственным средствам для медицинского применения EMA начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев указывал, что Россия занимает лидирующее место в Европе по числу жителей, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. По его словам, прививки обоими компонентами получили 3,5 млн россиян (по данным на 15 марта. — RT).

Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что причиной появления и распространения SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными на рынке в Ухани. Об этом со ссылкой на участвовавших в исследовании учёных сообщило агентство Bloomberg. Отмечается, что результаты расследования ВОЗ планируется опубликовать на этой неделе.

По данным агентства, в документе будет представлена версия, согласно которой новый коронавирус может быть схож по происхождению с вирусом, который вызывает тяжёлый острый респираторный синдром. Основными возможными источниками передачи вируса к человеку в материале названы летучие мыши и гималайские циветы, которые продавались на китайском рынке. В материале Bloomberg подчёркивается, что эти выводы не носят окончательный характер.

Снятие ограничительных мер для студентов

20 марта Министерство науки и высшего образования России разрешило въехать в страну для продолжения обучения в высших учебных заведениях иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

На данный момент в рекомендованный Роспотребнадзором список стран «с безопасной эпидемиологической обстановкой» вошли 25 государств. Въехать в Россию могут студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединённых Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

При этом иностранцы должны не менее чем за десять дней уведомить по электронной почте вуз о дате въезда в РФ и не ранее чем за три дня до прибытия в страну сделать тест на коронавирус методом ПЦР, предоставив документ на русском или английском языках. После прибытия в Россию студенты в течение 72 часов должны сдать повторный ПЦР-тест, соблюдая до получения результатов режим самоизоляции.

«Без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению. В случае, если в период самоизоляции у прибывших в Россию иностранных студентов появляются первые симптомы острого респираторного заболевания (повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель), обучающемуся нужно незамедлительно сообщить об этом в университет и вызвать врача», — пояснили в Минобрнауки.

Напомним, что с 13 ноября 2020 года Минобрнауки перевело высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение из-за пандемии COVID-19. Региональным вузам было рекомендовано поступить аналогичным образом. Возвращение к традиционному формату занятий произошло 8 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.