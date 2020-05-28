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Проведено более 9 млн тестов: в России выявили 8371 новый случай коронавируса

28 мая 2020, 12:50  •  22 • В России
В России за прошедшие сутки зафиксирован 8371 новый случай коронавируса, из них наибольшее число в Москве — 2054. При этом количество выздоровевших пациентов составило 8785. В Роспотребнадзоре сообщили, что в России проведено более 9,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что на предстоящей неделе около 3 тыс. инфекционных коек в столичных больницах будут перепрофилированы для оказания стандартной помощи.
 
РИА Новости © Александр Кряжев
 

В России за прошедшие сутки зафиксирован 8371 новый случай коронавируса, из них наибольшее число в Москве — 2054, Московской области — 774, Санкт-Петербурге — 383. За это время 8785 человек выздоровели, 174 пациента скончались.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 379 051. Всего было зарегистрировано 4142 летальных исхода, 150 993 человека излечились.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России уже было проведено более 9,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, из них 285 тыс. за последние сутки.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 300 тыс. человек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что эпидемиологическая ситуация в Москве заметно улучшается, в связи с чем освободилось около половины коечного фонда, ранее переориентированного для оказания помощи больным коронавирусом.

«Сейчас, когда пандемия отступает, перед нами стоит задача постепенно возвращать к стандартной работе городские стационары. Так, уже начиная со следующей недели для приёма неинфекционных больных мы вернём порядка 3 тыс. коек в пяти московских стационарах», — цитирует Ракову сайт мэра Москвы.

Российские регионы также продолжают принимать меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Так, в Хабаровском крае продлили режим самоизоляции до 10 июня. Губернатор Сергей Фургал в своём аккаунте в Instagram сообщил, что магазины и предприятия в регионе продолжат работать, но масочный режим в общественных местах должен строго соблюдаться.

Власти Якутска приняли решение усилить меры безопасности из-за коронавируса. Глава республики Айсен Николаев сообщил, что ситуация в регионе остаётся напряжённой.

«Поэтому оперативным штабом принято решение, чтобы эти пятница, суббота и воскресенье стали днями максимальной санитарной очистки города Якутска. Рекомендуем всем предприятиям и учреждениям провести тотальную санитарную обработку помещений. В субботу и воскресенье общественный транспорт в городе... мы рекомендуем, чтобы он не работал. В субботу и воскресенье также запрещена работа всех объектов торговли, в том числе продовольственных магазинов», — приводит его слова РИА Новости.

О продлении режима самоизоляции для граждан также сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова — он будет действовать до 15 июня.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

В свою очередь, власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Травникова.

В то же время в Приморье сообщили, что по состоянию на 28 мая в регионе выздоровела почти половина пациентов с COVID-19.

«Количество выздоровевших третий день превалирует над числом заболевших», — уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Там добавили, что в регионе сформирован неснижаемый запас лекарственных средств против коронавируса, необходимыми медикаментами обеспечены все больницы, участвующие в борьбе с вирусом.

Помимо этого, в Кижингинском районе Бурятии был снят карантин, введённый в середине мая из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Отдельные ограничительные мероприятия, которые были введены из-за сложной эпидемиологической обстановки в Кижингинском районе, можно снимать, по всем контактным лицам необходимые мероприятия проведены. Прироста заболеваемости в районе не фиксируется, поэтому усиление ограничительных мер на этой территории мы снимаем», — приводит РИА Новости слова главы республики Алексея Цыденова.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несколько российских регионов готовы в ближайшее время приступить к первому этапу снятия введённых из-за коронавируса ограничений.

Также отметим, что мэр столицы Сергей Собянин в среду сообщил, что с 1 июня в Москве начнёт действие второй этап смягчения ограничений, введённых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, возобновят работу автосалоны, магазины непродовольственных товаров, заработает велопрокат. При этом горожанам, в том числе старше 65 лет, разрешат совершать прогулки по определённым правилам.

«Одновременно с решением возобновить работу многих городских организаций я подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 г. Переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлён автоматически. Но очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни мы всё-таки сделали. И как только позволит ситуация, за ним последуют следующие шаги», — отметил Собянин.

Вместе с тем в указе мэра и правительства Москвы отмечается, что сервисы каршеринга могут на один месяц лишиться льготной парковки, если не будут выполнять условия возобновления работы. Напомним, с 25 мая арендовать каршеринговую машину можно на срок не менее пяти дней с последующей дезинфекцией.

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