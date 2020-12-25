Проведено более 88 млн тестов на коронавирус: в России выявили 29 018 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в стране зафиксировано 29 018 новых случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии в РФ диагноз был подтверждён у 2 992 706 человек, из них выздоровели 2 398 254 (27 397 — за сутки), умерли 53 659 пациентов (563 — за сутки). В Роспотребнадзоре указали, что меры против COVID-19 привели к снижению заболеваемости ОРВИ, а также кишечными инфекциями. Кроме того, вирусолог центра Гамалеи заявил, что иммунитет после вакцинации выше, чем у переболевших коронавирусом.

За минувшие сутки в России выявили 29 018 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (в предшествовавшие этому два дня — 29 935 и 27 250). Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 2 398 254.

За всё время выздоровели 2 992 706 пациентов (27 397 — за минувшие сутки). От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 53 659 человек (563 — за день).

За последние 24 часа больше всего новых случаев заболевания коронавирусом было выявлено в Москве (7315), Санкт-Петербурге (3751), Московской (1576), Нижегородской (505), Псковской (416) и Свердловской (403) областях.

Лидером в стране по общему числу заболевших является Москва (772 104). В столице выздоровели 593 939 человек, 10 763 пациента скончались.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 88 млн тестов на COVID-19, под наблюдением медиков остаются свыше 641 тыс. человек. Также главный санитарный врач РФ Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24» указала, что меры против COVID-19 привели к снижению заболеваемости другими острыми респираторными заболеваниями, а также кишечными инфекциями (включая дизентерию и сальмонеллёз).

«Те меры, которые мы предпринимали, борясь с коронавирусом, позволили нам в этом году добиться, в самом деле, снижения заболеваемости корью, дифтерией, коклюшем, острыми респираторными инфекциями практически в три раза», — сказала она.

По всему миру с начала пандемии (11 марта) выявлено свыше 79 млн заболевших COVID-19, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число зарегистрированных случаев коронавируса в США (18,6 млн), Индии (10,1 млн) и Бразилии (7,4 млн). Эти же три страны возглавляют антирейтинг по количеству умерших от осложнений, вызванных COVID-19: США (329 тыс.), Бразилия (189 тыс.), Индия (146 тыс.).

Иммунитет и вакцинация

Иммунитет после инъекции вакциной «Спутник V» выше, чем после того, как человек переболел коронавирусной инфекцией. Об этом заявил вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

«Люди приобретают иммунитет или в результате перенесённого инфицирования в любой форме — бессимптомной, лёгкой, средней тяжести, — или с помощью вакцины — механизм одинаковый. В результате просто будет ограничена популяция людей, которые чувствительны, восприимчивы и могут заболеть коронавирусом», — сказал он в эфире радио Sputnik.

В свою очередь, директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов указывал, что у некоторых из переболевших COVID-19 может образоваться пожизненный иммунитет к инфекции.

«У ряда переболевших может быть сформирован пожизненный иммунитет, у большинства переболевших иммунитет снижается, и спустя шесть, максимум десять, месяцев после заболевания будет требоваться дополнительная стимуляция иммунитета», — сказал он в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».

Добавим, что разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» впервые поступила в Хабаровский край. В региональном Минздраве указали, что препарат также требует двух инъекций, повторная через 21 день. При этом показания к применению вакцины аналогичны тем, что у «Спутника V» — с 18 до 60 лет.

«Накануне в регион поступила очередная партия вакцины. Доставлено 1400 доз «Спутник V», кроме этого, в край впервые поступила вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная на Новосибирском предприятии «Вектор». В партии 700 доз», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 15 декабря во всех регионах России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции.

© РИА Новости / Владимир Астапкович

Кроме того, разработчик «Спутник V» — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф.Гамалеи готов представить проект исследования вакцины на детях. Это может произойти в течение месяца, после того, как Минздрав проанализирует данные исследований на людях пожилого возраста.

«Как они (Минздрав. — RT) внесут данные по старшему возрасту, после этого, я надеюсь, в течение двух-трёх недель, может быть, месяца я готов предоставить в Минздрав проект исследования данного препарата на группах детских», — цитирует ТАСС главу центра Александра Гинцбурга.