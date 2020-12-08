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Проведено более 80 млн тестов на коронавирус: в России за сутки выявили 26 097 новых случаев COVID-19

08 декабря 2020, 13:10  •  60 • В России
Число зафиксированных случаев коронавируса в России достигло 2 515 009, за последние сутки прирост составил 26 097. В стране выздоровели 1 981 526 пациентов, умерли 44 159 человек. При этом в Роспотребнадзоре сообщили о более 80 млн проведённых тестов на коронавирус и рассказали о ходе пострегистрационных испытаний вакцины «ЭпиВакКорона». По данным федеральной службы, ни у кого из более 770 добровольцев, в том числе старше 60 лет, не выявлено нежелательных последствий. Также накануне в Роспотребнадзоре утвердили правила доставки в регионы вакцины «Спутник V».
 
© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
 

За последние сутки в 85 регионах России выявлено 26 097 новых случаев коронавирусной инфекции (в предшествовавшие этому двое суток было зафиксировано 28 142 и 29 039).

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 с начала пандемии в РФ достигло 2 515 009. При этом выздоровели 1 981 526 пациентов, в том числе 24 938 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний скончались 44 159 человек. За последние сутки зарегистрировано 562 летальных исхода.

Больше всего новых случаев коронавируса за минувшие сутки было выявлено в Москве (5232), Санкт-Петербурге (3734), Московской (1341) и Нижегородской (482) областях, а также в Республике Карелия (472).

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 80 млн тестов на COVID-19, под наблюдением медиков остаются свыше 540 тыс. человек.

Накануне Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продлила до 1 января 2022 года действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодёжи в условиях коронавируса, принятых в июне этого года.

По числу выявленных случаев коронавирусной инфекции в России лидирует Москва. С начала пандемии в городе их было зафиксировано 659 713, выздоровели 501 403 человека, 9496 пациентов скончались.

При этом академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с изданием «Вечерняя Москва» предположил, что столицу ожидает спад заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников, если жители столицы будут строго выполнять предписанные меры. Вдобавок, он напомнил, что в любой из новогодних выходных дней город оказывается практически пустым, таким образом социальные контакты снижаются естественным образом.

В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город приближается к критической отметке и полному локдауну из-за пандемии COVID-19.

«До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжёлых пациентов с ковидом. Дальше — «красная черта», за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим», — сказал он в обращении на «Радио России».

  • © Илья Питалёв/РИА Новости

Главный санитарный врач РФ Анна Попова утвердила «условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Помимо этого, в Роспотребнадзоре рассказали, что все привитые второй российской вакциной — «ЭпиВакКороной», разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», чувствуют себя хорошо — у них не выявлено нежелательных последствий. Отмечается, что в рамках пострегистрационных испытаний получили 672 человек старше 18 лет и 96 лиц старше 60 лет.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин призвал губернаторов активно использовать в регионах московский опыт вакцинации от COVID-19. В российской столице вакцинирование началось с 5 декабря.

  • © Илья Питалёв/РИА Новости

В администрации Самарской области сообщили, что до конца 2020-го в регион поступит 2571 доза вакцины от коронавируса. В первую очередь прививки будут сделаны медицинским работникам и сотрудникам социальных учреждений.

Врачи о ситуации с COVID-19

 

Как заявил генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти, около трети пациентов, выздоровевших после COVID-19, испытывают различные не только физические нарушения жизнедеятельности, но и ощущают тревожность, переменчивость настроения и бессонницу.

«Постепенно мы узнаем о влиянии вируса не только на лёгкие, но и мозг, почки, печень и сердце. Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами. Нам ещё предстоит определить, возросла ли доля инфарктов, инсультов, болезней почек среди этих пациентов», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по его словам, для борьбы с усталостью важно действовать постепенно.

«При возможности проходить 4-5 тысяч шагов, ходить по лестнице (если никого не встречать), крутить педали велотренажёра хотя бы четверть часа. Делать обычные упражнения. Главное — не останавливаться на чувстве усталости и утомления», — сказал Скотти.

Он добавил, что пациентам, перенёсшим заболевание в тяжёлой форме, нужна амбулаторная реабилитация и восстановление респираторных функций.

Тем временем завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов в беседе с газетой «Аргументы и Факты» заявил, что во время пандемии коронавируса стоит запастись парацетамолом и каплями в нос.

 

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