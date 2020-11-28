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Проведено более 75,4 млн тестов: в России выявлено 27 100 новых случаев коронавируса

28 ноября 2020, 13:00  •  80 • В России
В России за последние сутки было выявлено 27 100 новых случаев коронавирусной инфекции, за это время от заболевания излечились 27 296 человек, 510 пациентов скончались. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (7320), Санкт-Петербурге (3695) и Московской области (1065). В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране уже было проведено более 75,4 млн тестов на коронавирус. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул: делается всё, чтобы эпидемия коронавирусной инфекции в России завершилась в 2021 году.
 
Reuters © Maxim Shemetov
 

В России за последние сутки было выявлено 27 100 новых случаев коронавирусной инфекции, за это время излечились от заболевания 27 296 человек, 510 пациентов скончались.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (7320), Санкт-Петербурге (3695) и Московской области (1065).

Согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице, в числе новых инфицированных 11,2% — дети, 41,2% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1% — от 46 до 65 лет и 11,3% — от 66 до 79 лет. Граждан старше 80 с подтверждённым коронавирусом выявлено 4,2%.

«За последние сутки госпитализировано 1518 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 419 человек», — приводит сообщение штаба РИА Новости.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране уже было проведено более 75,4 млн тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 497 604 человека.

Общее число зарегистрированных в России случаев COVID-19 достигло 2 242 633, за всё время 39 068 человек умерли, 1 739 470 — выздоровели после заболевания.

Накануне заместитель директора по аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева сообщила, что в столице наблюдается тенденция к стабилизации ситуации по заболеваемости. 

«В Москве, где коэффициент распространения инфекции составляет около единицы, можно говорить о том, что определённые стабилизационные тенденции есть», — цитирует её Интерфакс.

В то же время она отметила, что в целом по России говорить о стабилизации можно только применительно к конкретным регионам. По её словам, массовая вакцинация от COVID-19 позволит взять инфекцию под контроль и «переведёт её в разряд вакциноуправляемых».

  • Reuters
  • © Tatyana Makeyeva

Вместе с тем глава Минздрава Михаил Мурашко в разговоре с РИА Новости заявил, что для выработки популяционного иммунитета к коронавирусу у россиян нужно будет вакцинировать и тех, кто уже переболел. Министр напомнил, что фиксируются случаи повторного заболевания COVID-19.

«Поэтому, формируя популяционный иммунитет, мы должны понимать, что лица, которые переболели в весенний период, те, кто перенёс заболевание легко, также потребуют вакцинации», — заявил он.

Глава ведомства подчеркнул, что в России делается всё, чтобы эпидемия коронавирусной инфекции в стране завершилась в 2021 году.

Борьба с COVID-19 в регионах

Российские регионы продолжают продлевать либо принимать новые ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, исходя из эпидемиологической обстановки.

Так, правительство Забайкальского края сообщило о продлении режима самоизоляции для жителей старше 65 лет до 7 февраля 2021 года. В краевом правительстве отметили, что у пожилых граждан «всё чаще подтверждают диагноз «новая коронавирусная инфекция», а болезнь может протекать в тяжёлой форме.

Режим самоизоляции для пожилых россиян и граждан с хроническими заболеваниями до 14 декабря продлили и власти Ульяновска. В регионе действует ограничение на работу организаций общественного питания с 22:00 до 7:00, а также на проведение новогодних мероприятий.

В Московской области до 13 декабря продлены ограничительные меры, введённые из-за ситуации с распространением COVID-19. В постановлении губернатора Андрея Воробьёва уточняется, что речь идёт о продлении режима самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих ряд хронических заболеваний. Кроме того, меры включают в себя дистанционное обучение в вузах и колледжах Подмосковья, запрет на проведение спортивных и развлекательных мероприятий с участием зрителей и запрет на посещение музеев.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин также продлил до 31 января 2021 года действующий в регионе режим ограничений. В области продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте, в магазинах и людных местах, а также сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и запрет на массовые мероприятия.

Накануне Михаил Мурашко отметил, что вводить на всей территории России тотальный масочный режим не имеет смысла.

«Масочный режим в России регламентируется строго постановлениями главного санитарного врача. У нас разработана в том числе гибкая система введения определённых ограничений в регионах», — пояснил министр.

В свою очередь, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что масочный режим в России будет сохраняться до тех пор, пока коронавирусная инфекция не приобретёт сезонный характер. 

«До того момента, пока распространение вируса не приобретёт такие масштабы, когда он станет обычным сезонным насморком», — рассказал он.

Отвечая на вопрос, может ли заболеваемость пойти на спад зимой из-за низких температур, специалист пояснил, что климатический фактор оказывает незначительное влияние на распространение инфекции, так как коронавирус «живёт не на морозе, а в организме человека».

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