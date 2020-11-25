Проведено более 73,7 млн тестов: в России за сутки выявили 23 675 случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 23 675 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За это же время выздоровели 25 748 пациентов, скончались 507 человек. С начала эпидемии проведено свыше 73,7 млн исследований на COVID-19, диагноз был подтверждён у 2 162 503 россиян, под медицинским наблюдением остаются более 486 тыс. человек. Эксперты отмечают, что для выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом необходимо, чтобы граждане неукоснительно соблюдали все противоэпидемические меры.

За прошедшие сутки в России выявлено 23 675 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В предшествовавшие этому два дня в стране зафиксировали 24 326 и 25 173 новых случая COVID-19.

За всё время в России диагноз был подтверждён у 2 162 503 человек, из них выздоровели 1 660 419, в том числе 25 748 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 37 538 пациентов. За сутки число летальных исходов выросло на 507, что стало самым высоким показателем с начала эпидемии.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 73,7 млн лабораторных исследований на коронавирус, под медицинским наблюдением остаются более 486 тыс. человек.

Больше всего новых эпизодов COVID-19 за последние сутки выявлено в Москве — 4685. Санкт-Петербург приблизился по этому показателю к столице — 3421 (за последний месяц ежесуточный прирост подтверждённых случаев заболевания вырос почти в пять раз). В Московской области соответствующий диагноз поставлен 1005 человекам, в Нижегородской — 457, в Свердловской — 388.

По данным московского оперштаба, в столице за сутки госпитализировали 1635 человек с коронавирусной инфекцией. На ИВЛ в больницах города находятся 440 пациентов.

Власти Москвы рассказали, что уже более 6 тыс. горожан, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы. При этом 12% сдавали плазму повторно, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Уточняется, что стать донором плазмы после излечения от коронавируса может человек от 18 до 55 лет весом более 50 кг, не имеющий хронических заболеваний. Противопоказанием также является наличие ВИЧ, гепатита, сифилиса.

Эффект от вакцинации и перспективы выхода на плато по COVID-19

В преддверии начала кампании по вакцинации населения России инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков пояснил принцип её действия. По его словам, прививка от коронавируса поможет обеспечить активный иммунный ответ организма в случае заболевания и не позволит вирусу поразить органы человека.

«Ни одна вакцинация не спасает на 100% от заражения вирусной инфекцией... Вакцинация делается для того, чтобы, когда придёт инфекция, уже стояли «войска» иммунитета, готовые к обороне, а не формировались из резервов в течение пяти-семи дней, пока инфекция размножается», — цитирует его РИА Новости.

Медсестра городской поликлиники №7 в Симферополе держит в руках ампулу с вакциной «Гам-Ковид-Вак» от коронавируса

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Тимаков подчеркнул, что в случае получения дозы вакцины и формирования необходимых антител у человека уже на следующий день после заболевания COVID-19 будет активный иммунитет.

«Таким образом, инфекционный процесс может начаться, но не будет никаких осложнений, не будет ни летальных исходов, не будет осложнений на органы, не будет госпитализации, не будет ИВЛ, и человек будет переносить инфекцию в лёгкой бессимптомной форме», — пояснил инфекционист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась в аналогичном ключе, пояснив, что вакцинация «не защищает человека от встречи с возбудителем, против которого она работает».

«Но она нас защищает от тяжёлого течения и защищает от смерти от заболевания», — сказала глава Роспотребнадзора.

При этом специалисты отмечают, что для скорого выхода России на плато по коронавирусу требуется соблюдение гражданами всех противоэпидемических мер. Об этом, в частности, высказался директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.

В интервью Sputnik он отметил, что многие в России игнорируют требования о соблюдении социальной дистанции и использовании масок и перчаток. По этой причине властям следует усилить разъяснительную работу и при необходимости увеличить размер штрафов, полагает Викулов.

«У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актёров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики», — подчеркнул вирусолог.

В то же время Викулов призвал не выписывать штраф при первом нарушении, а сначала ограничиться предупреждением.

«Также необходимо требовать при входе в метрополитен, торговый центр надевать маски и не пускать без них, чтобы не было конфликтов», — добавил он.