Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карант...
"Это не мальчики-скромняги": Российские "скорпионы" разрушил...
Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам
Главная / В России

Проведено более 70,6 млн тестов: число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 2 млн

19 ноября 2020, 14:30  •  84 • В России
В России за последние сутки выявлено 23 610 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, наибольшее число — в Москве (6438), Санкт-Петербурге (2312) и Московской области (880). За этот же период в стране выздоровели 25 573 пациента, 463 скончались от осложнений. По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии было проведено свыше 70,6 млн исследований на наличие коронавирусной инфекции. Общее число подтверждённых случаев COVID-19 превысило 2 млн. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович со сдержанным оптимизмом оценила эпидемиологическую ситуацию в стране, призвав к дальнейшему соблюдению мер предосторожности и введённых ограничений.
 
РИА Новости © Алексей Майшев
 

За минувшие сутки в России было выявлено 23 610 новых случаев коронавирусной инфекции, за этот же период выздоровели 25 573 человека, а 463 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (6438), Санкт-Петербурге (2312), Московской (880), Нижегородской (441) и Свердловской (369) областях. В Северной столице количество выявленных случаев продолжает ежедневно расти с 25 октября, когда коронавирусная инфекция была подтверждена у 709 человек.

В московском оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что в городе за минувшие сутки госпитализировали 1467 пациентов с COVID-19, на аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 410 человек.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии в стране было проведено свыше 70,65 млн исследований на наличие коронавирусной инфекции.

Под медицинским наблюдением остаются 468 746 человек.

Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 достигло 2 015 608. По этому показателю РФ, согласно данным Университета Хопкинса, находится на пятом месте в мире (в США — более 11,5 млн выявленных случаев, в Индии — почти 9 млн, в Бразилии — около 6 млн, во Франции — 2,1 млн случаев).

С начала эпидемии в России выздоровели 1 526 656 человек, 34 850 пациентов умерли от осложнений. Таким образом, активными остаются 454 102 случая (22,53%).

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24» со сдержанным оптимизмом оценила эпидемиологическую ситуацию в стране. Она обратила внимание на то, что к утру 18 ноября за сутки было выявлено 20 985 случаев — почти на полторы тысячи меньше, чем за сутки до этого (22 410).

«Мы увидели оптимистичный момент. Надеемся, что это не временно. Меры стали действовать, это значит, что люди их соблюдают», — сказала она.

Вместе с тем Вуйнович подчеркнула, что для дальнейшего торможения распространения COVID-19, необходимо и дальше соблюдать введённые ограничения.

Помимо этого представитель ВОЗ оценила идущий процесс оценки организацией российской вакцины «Спутник V»: «Российские разработчики передали файлы ВОЗ, как и другие разработчики. Идёт диалог между разработчиками и отделением ВОЗ, который делает оценку по процедуре (разработки вакцины от коронавируса. — RT)».

Вуйнович добавила, что при достаточном количестве вакцин до конца 2021 года можно будет привить от коронавируса 2 млрд человек.

  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

В свою очередь, в Роспотребнадзоре, комментируя заболеваемость коронавирусной инфекцией, сообщили, что у курящих людей она чаще протекает в тяжёлой форме. В ведомстве пояснили, что курение ухудшает работу лёгких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым коронавирусом.

«Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или других табачных изделий», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ограничительные меры из-за COVID-19

Российские регионы продолжают принимать решения об изменении ограничительных мер, исходя из текущей эпидемиологической обстановки. Так, власти Санкт-Петербурга сообщили о введении ряда новых ограничений в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом.

С 23 ноября зрителям будет запрещено посещать спортивные мероприятия. В пресс-службе губернатора Александра Беглова пояснили, что мера не затронет работу профессиональных спортклубов и тренировки спортсменов.

Помимо этого в ТЦ будет приостановлена работа предприятий общественного питания и ледовых катков. На остальных ледовых катках города пребывание будет возможно с соблюдением ряда мер: в частности, в зоне катания сможет находиться один человек на 10 квадратных метров, на открытых катках должна быть приостановлена работа раздевалок.

Кроме того, с 1 декабря заполняемость концертных залов, театральных залов и кинозалов не должна превышать 25% от количества зрительских мест.

  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Власти Карелии ввели ограничение по числу покупателей в магазинах и торговых центрах. Жители региона, контактировавшие с лицами, у которых был выявлен коронавирус, обязаны уйти на 14-дневную самоизоляцию, на этот период им будет оформлен больничный лист.

В Белгородской области запрещена работа кафе и ресторанов в ночное время. Власти Хабаровского края с 23 ноября введут режим самоизоляции для пожилых людей.

«С понедельника вводится режим полной самоизоляции для лиц старше 65 лет в крае. (Работающим пенсионерам. — RT) будет произведена оплата больничного листа точно так же, как это делалось весной», — цитирует ТАСС и.о. зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Евгения Никонова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
16 ноября 2020, 14:05
Правила выписки: в России утвердили новые правила для контактировавших с больными COVID-19
16 ноября 2020, 09:30
«В камере ты рассказываешь всё — тебе либо верят, либо нет»: Сергей Семёнов — о тюремном общении
18 ноября 2020, 00:55
«Основной тренд космической отрасли»: как продвигается создание российских многоразовых ракет-носителей
17 ноября 2020, 21:15
В государственных и муниципальных органах: в РФ предложили запретить иноагентам занимать госдолжности
17 ноября 2020, 16:40
«Без работы жизнь будет совсем беспросветной»: как во время пандемии трудятся люди с ментальными отклонениями
18 ноября 2020, 20:10
«Мать полностью признала свою вину»: что известно об убийстве двоих детей в Москве
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2020, 03:35
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
19 ноября 2020, 01:45
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
19 ноября 2020, 07:15
Американцам раскрыли жуткую правду о "ковидной яме": "Ещё ни один паци...
19 ноября 2020, 03:35
"Вылечат в киевском дурдоме": Баранец поставил диагноз Украине, размечтавше...
19 ноября 2020, 01:45
Такого не было даже в 1990-е: В Туркмении с вечера занимают очередь, чтобы купить еды
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 ноября 2020, 13:15
Шутка "армянского радио" в исполнении Лаврова стала лучшей отповедью
16 ноября 2020, 09:35
Радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения трёх лидеров замолчали
17 ноября 2020, 03:55
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карантин!"
18 ноября 2020, 09:15
Выпады в сторону России влетят в копеечку украинским чиновникам и олигархам
15 ноября 2020, 02:25
В войне с БелАЭС у Литвы появился новый враг
18 ноября 2020, 20:15
Путин ещё весной предотвратил попытку госпереворота в России вместе с Шойгу - Хазин
13 ноября 2020, 01:50
"Путин не из тех, кто прощает...": Байден побывал в Москве 9 лет назад и до сих пор под впечатлением
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.