Проведено более 7,1 млн тестов: в России за сутки выявили 8926 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 8926 новых случаев COVID-19. В предшествующие этому 24 часа в стране зафиксировали 9709 новых заболевших, за день до этого — 9200. Всего от осложнений на фоне коронавируса и сопутствующих болезней скончались 2722 человека, выздоровели 70 209. К настоящему времени в России проведено более 7,1 млн тестов на COVID-19.

За минувшие сутки в 81 регионе России зафиксировано 8926 новых случаев коронавирусной инфекции. Оперативный штаб сообщает, что у 40,1% новых пациентов с COVID-19 не было клинических проявлений болезни.

В предшествующие этому 24 часа в РФ выявили 9709 новых заболевших, за день до этого — 9200. В общей сложности в стране подтверждены 290 678 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в России зафиксировано 2722 летальных исхода (0,94%) от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. За прошедшие сутки скончался 91 человек. Вместе с тем на территории РФ выздоровели 70 209 человек, в том числе 2836 за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено 7 147 014 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским контролем из-за распространения COVID-19 находится 264 451 человек. Всего под медицинским наблюдением в России находились 1 029 447 человек.

По количеству выявленных за сутки случаев коронавируса лидируют Москва (3238), Московская область (921) и Санкт-Петербург (425). Отметим, что днём ранее в столице выявили 3855 новых заболевших COVID-19, за день до этого — 3505.

Специалисты полагают, что для возвращения жителей Москвы к привычному образу жизни требуется понять, сколько людей в городе уже переболели COVID-19. Такое мнение «Российской газете» высказал главный внештатный специалист столичного Департамента здравоохранения по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, профессор, доктор медицинских наук Алексей Мазус.

«Считается, что доля населения, невосприимчивого к инфекции, должна достигнуть 60%. Но мы имеем дело с инфекцией, которая, по разным оценкам, заразнее в три и более раза, чем грипп. Поэтому так важно знать, сколько людей уже переболели и получили иммунитет к ней», — сказал специалист, упомянув в этой связи массовое тестирование населения на антитела к коронавирусу.

Напомним, что с 15 мая в Москве действует масштабная бесплатная программа проверки на наличие антител к возбудителю заболевания COVID-19.

По словам Мазуса, те жители города, у которых сформирован иммунитет, могут приступать к полноценной работе.

«Но важно не просто строить догадки и прогнозы о ситуации в столице, а иметь жёсткое научное обоснование, которое и даст запущенное исследование. Только так город может вернуться к более-менее нормальному ритму с минимальными потерями для здоровья москвичей», — заключил эксперт.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

Прогнозные модели

Российские аналитики создали две прогнозные модели по заболеваемости коронавирусом в регионах. Одна модель выполнена компанией — разработчиком аналитических продуктов Megaputer Intelligence, вторая — проектным офисом по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).

При формировании прогноза система анализирует данные из официальных источников, используя алгоритмы машинного обучения и предиктивного анализа, а также учитывает распределение заражений между регионами и строгость карантинных мер в зависимости от субъекта.

Согласно анализу модели Megaputer Intelligence, в Подмосковье пиковое значение прироста выявленных случаев было достигнуто 12 мая. В Москве — 6 мая. Однако модель предусматривает и пессимистичный прогноз, исходя из которого пик заболеваемости в столице можно ожидать 26 мая.

Вторая модель, подготовленная УГАТУ и БГМУ, предполагает, что пик заболеваемости по России прошёл 8—9 мая. В эти даты ежедневный прирост новых случаев COVID-19 составил около 10,5 тыс. человек. В основе модели прогнозирования аналитики использовали классические эпидемиологические модели и инструменты анализа временных рядов.

Как рассказала РБК руководитель проектного офиса в части математического моделирования и прогнозирования (УГАТУ) Ирина Лакман, в регионах России наблюдаются общие закономерности в развитии эпидемии.

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По её словам, в регионах рост заболеваемости остаётся плавным благодаря раннему введению ограничений.

Лакман отметила, что в небольших регионах распространение инфекции взяли под контроль уже к 15 мая. Она добавила, что в крупных регионах ситуация остаётся напряжённой, но вместе с тем скорость роста выздоровления оказывается выше, чем скорость заражения.