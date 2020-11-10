Проведено более 65 млн тестов: в России выявили 20 977 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки было выявлено 20 977 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время 15 600 человек вылечились от COVID-19, 368 пациентов скончались. По данным оперштаба, наибольшее число новых случаев заболевания за минувшие сутки было зафиксировано в Москве (5902) и Санкт-Петербурге (1485).

В России за последние сутки было выявлено 20 977 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время 15 600 человек выздоровели, 368 скончались.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано за минувшие сутки в Москве (5902) и Санкт-Петербурге (1485).

Общее число зарегистрированных случаев заболевания в стране достигло 1 817 109. Всего в России было проведено более 65,6 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Накануне глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вскоре будут опубликованы промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19 «Спутник V», и высказал уверенность, что степень эффективности препарата останется на высоком уровне.

«В нашей стране уже активно идёт вакцинация граждан, входящих в группу высокого риска заражения, прежде всего медицинских работников. Идёт масштабирование производства, к процессу подключаются новые производственные площадки», — цитирует его РИА Новости.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 26 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Документ опубликован 10 ноября на официальном портале правовой информации.

«Выделить Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размене 26 065 138,2 тыс. рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам... оказывающим медицинскую помощь... по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в опубликованном документе.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российским регионам стоит воздержаться от запретов на работу заведений общепита и магазинов.

Министр обратил внимание, что весной подобные ограничения были обоснованны, однако в текущей ситуации нет необходимости прибегать к крайним мерам.

«Знаю, что нас слышат представители органов власти субъектов, поэтому ещё раз призываю вас поддерживать предпринимателей. Это касается не только продуктового сегмента, но и нонфуда, и общепита, и бытовых услуг. Нужно строго воздерживаться от фронтальных запретов и ограничений», — подчеркнул Мантуров.

АГН «Москва»

© Андрей Никеричев

В Роспотребнадзоре сообщили, что вероятность передачи коронавируса в ресторанах через еду является маловероятной. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии ведомства Михаил Лебедев. По его словам, риск инфицирования в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок и плохой гигиеной.

«Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%, при этом в продуктах питания его не выявлено», — приводит его слова РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе прошедшего 9 ноября заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 заявила о необходимости ужесточить ограничительные меры в регионах с высокими показателями по заболеваемости.

Глава ведомства пояснила, что в ряде российских субъектов в общественном транспорте и торговых центрах «более 50% людей ходят без масок». По её словам, запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00 был установлен в 56 субъектах, режим дезинфекции усилен «только в 61 субъекте», ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями введены в 59 субъектах.

«К сожалению, при абсолютно чётких показателях и показаниях эпидемиологической обстановки к тому, чтобы вводить дополнительные ограничительные меры и жёстко контролировать, в ряде субъектов этого не происходит. Поэтому необходимо усилить режим ограничений и контроль за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели заболеваемости суточные, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней», — заключила она.

Напомним, российские регионы продолжают самостоятельно принимать решения по ограничениям из-за пандемии коронавируса, исходя из эпидемиологической ситуации.