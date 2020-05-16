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Проведено более 6,6 млн тестов: в России выявили 9200 новых случаев заболевания COVID-19

16 мая 2020, 13:50  •  60 • В России
За прошедшие сутки в России выявили 9200 новых случаев COVID-19. В предшествующие этому 24 часа тесты показали 10 598 новых заболевших коронавирусом, за день до этого — 9974. С начала эпидемии в стране зафиксировано 272 043 случая COVID-19 и 2537 летальных исходов (0,93%) от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. Выздоровели 63 166 человек (23,2%). К настоящему времени в стране проведено более 6,65 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Тем временем в МВД рассказали о штрафах за отказ от тестирования на COVID-19 при наличии у человека подозрения на инфекцию.
 
© Алексей Майшев/РИА Новости
 

За минувшие сутки в 83 регионах России зафиксировано 9200 новых случаев заболевания COVID-19. По данным оперативного штаба, 44,8% новых пациентов с коронавирусной инфекцией не имели клинических проявлений болезни.

В предшествующие этому 24 часа в РФ обнаружили 10 598 новых заболевших, за день до этого — 9974. В общей сложности в стране подтверждены 272 043 случая COVID-19.

С начала эпидемии в России зафиксировано 2537 летальных исходов (0,93%) от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний (накануне скончались 119 человек). Вместе с тем за время борьбы с коронавирусом на территории РФ выздоровели 63 166 человек (23,2%), в том числе 4940 за последние сутки.

По количеству выявленных за сутки случаев коронавируса лидируют Москва (3505), Московская область (937) и Санкт-Петербург (525). Отметим, что днём ранее в столице выявили 4748 новых заболевших COVID-19, за день до этого — 4712.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено 6 656 340 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским контролем из-за распространения COVID-19 находятся 259 802 человека. Всего с начала эпидемии под медицинским наблюдением в России были 997 418 человек.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Тем временем в МВД рассказали, что за отказ от тестирования при наличии подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией гражданину может быть выписан штраф в диапазоне от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

К ответственности также могут привлечь человека, который не сообщил о месте своего пребывания после возвращения из-за границы, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Штрафы также предусмотрены в случае, если человек не обратился за медицинской помощью на дому при появлении признаков болезни.

Такие действия влекут административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП России («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия»), уточнили в МВД.

Испытания препаратов и оценка ВОЗ

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала о доклинических исследованиях препарата «Мефлохин». По её словам, в случае применения препарата у 70% больных средней тяжести идёт устойчивое последовательное улучшение состояния, при этом в случае использования «Мефлохина» до инфицирования действие коронавирусной инфекции снижается на 50—75%.

«Препарат имеет определённые побочные действия, которые, по нашим данным, проявляются у 26% пациентов, это каждый четвертый. Они легко переносимые, но тем не менее, они есть, поэтому при выборе, каким препаратом лечиться, необходимо учитывать разные факторы, скажем, состояние сердца и внутрисердечной проводимости», — пояснила глава ФМБА.

Скворцова также рассказала, что в среднем инкубационный период COVID-19 составляет около пяти дней, однако в ряде случаев может достигать 14 и более дней.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что в России очень хорошо организуется масштабное тестирование на коронавирус. Между тем, как сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, в настоящее время он обсуждает с российскими экспертами ситуацию, касающуюся низких показателей смертности от COVID-19 в России.

«Иногда смерть подтверждается как от COVID-19, а иногда COVID-19 выявляется уже после наступления смерти. Или если у человека был, скажем, инфаркт и в то же самое время COVID-19, необходимо определить, от чего именно умер пациент. Если этих чётких разграничений нет, то можно упустить смерть, связанную с COVID-19», — цитирует Райана ТАСС.

По его словам, в этом вопросе ВОЗ дала очень чёткие руководства.

Ранее в западных СМИ — The New York Times, Financial Times и Bloomberg — были опубликованы статьи, из которых следует в России якобы занижают данные о смертности от коронавирусной инфекции. В Министерстве иностранных дел потребовали дать опровержение в связи с фейковой информацией.

«Дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии», — констатировала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что с ситуацией вокруг публикаций изданий западных СМИ должны разобраться соответствующие органы России. Он выступил против того, чтобы «устраивать судилища» над представителями прессы, однако отметил: «Журналисты обязаны отвечать за то, что они публикуют».

При этом он напомнил, что в Великобритании медиарегулятор Ofcom оштрафовал на £200 тыс. телеканал RT за «нарушение принципа беспристрастности».

«Вы знаете, какие были действия предприняты в отношении RT в Лондоне, где у них есть аналог нашего Роскомнадзора — Ofcom, за то, что RT, по мнению этого Ofcom, освещал события в Сирии исключительно с точки зрения российской позиции. И на просьбы RT предъявить какие-то материалы, в которых будет очевидна предвзятость этого канала в освещении сирийской ситуации, никаких ответов не последовало. Их оштрафовали на несколько сотен тысяч фунтов, по-моему», — отметил Лавров.

Перечень поручений Путина и СК

Вечером в пятницу, 15 мая, президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоявшегося в начале недели. В частности, 20 мая Путину должны доложить о ситуации с увеличением объёмов тестирования населения на наличие коронавируса.

Также глава государства до 25 мая поручил правительству решить вопрос о выплатах в размере 10 тыс. рублей на детей до 16 лет через портал госуслуг и отделения Пенсионного фонда, а также рассмотреть возможность оказания помощи регионам в поддержке россиян в условиях распространения COVID-19.

До 1 июня кабмину нужно внести изменения в законы о спецдоплатах соцработникам и повышении пособия по уходу за первым ребёнком. Должно быть проконтролировано перечисление медикам доплат за работу с больными коронавирусом.

Также к началу лета должно быть обеспечено списание налогов за II квартал для предприятий малого и среднего бизнеса и НКО.

В свою очередь, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при выявлении фактов невыплаты денежных компенсаций медработникам, оказывающим помощь больным с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Отмечается, что процессуальные проверки по этому поводу уже организованы в Кабардино-Балкарии, в Новгородской, Кемеровской и Орловской областях.

«В рамках организуемых проверок следователям региональных следственных управлений надлежит установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников. Ход и результаты процессуальных проверок поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», — говорится в сообщении.

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