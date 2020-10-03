Проведено более 47 млн тестов: в России выявили 9859 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявлено 9859 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 2884 — в Москве. В Роспотребнадзоре уточнили, что по стране уже было проведено более 47,2 млн тестов на наличие вируса. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные власти расширят программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19. В частности, амбулаторные пациенты получат новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».

В России за последние сутки выявлено 9859 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 2884 — в Москве. За это время в стране выздоровели 5563 человека, 174 пациента скончались. Днём ранее в стране зафиксировали 9412 новых случаев.

Общее число зарегистрированных в России случаев COVID-19 достигло 1 204 502, за всё время пандемии 21 251 человек скончался, 975 859 вылечились от коронавируса. В столице за этот период инфекция была обнаружена у 300 613 человек.

В Роспотребнадзоре уточнили, что по стране уже было проведено более 47,2 млн тестов на наличие вируса, в том числе 423 тыс. исследований — за последние сутки.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти приняли решение значительно расширить программу бесплатного лекарственного обеспечения больных коронавирусом.

«В соответствии с рекомендациями Минздрава России амбулаторные пациенты будут получать новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир», — сообщил Собянин на своём сайте.

Кроме того, пациенты со среднетяжёлым течением заболевания в целях профилактики возможных осложнений получат антикоагулянты, препятствующие свёртыванию крови и образованию тромбов (Дабигатрана этексилат, Ривароксабан, Апиксабан).

Помимо этого, больные, у которых диагностирована пневмония, по решению врача бесплатно получат пульсоксиметры — приборы, позволяющие мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом, что является крайне важным показателем для оценки состояния коронавирусных больных.

Мэр добавил, что пациентам, проходящим диагностику на COVID-19, и пациентам из групп риска будет одновременно проводиться экспресс-тестирование на грипп. Вместе с тем, власти расширяют перечень обязательных анализов для более качественной и комплексной терапии.

«Необходимые лекарства и медицинские приборы закуплены в достаточном количестве. Решение об их назначении и выдаче принимают лечащие врачи», — уточнил Сергей Собянин.

Он отметил, что принятые меры призваны существенно улучшить качество лечения на дому, что позволит пациентам быстрее вернуться к нормальной жизни.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Помимо этого, правительство России одобрило выделение средств на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, помогающим гражданам с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Принятие распоряжения правительства РФ позволит обеспечить материальное стимулирование медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, повышение качества оказания медицинской помощи, снижение рисков распространения коронавирусной инфекции», — пояснили в кабмине.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в стране в стационарах находятся около 1600 детей с коронавирусной инфекцией.

«Пока ситуация стабильная», — цитирует министра РИА Новости.

Он пояснил, что дети чаще болеют в легкой форме и бессимптомно, однако для них важно соблюдение правил профилактики.

Также Мурашко положительно отозвался о первых результатах пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V».

«Мультицентровые исследования начались с участием наших коллег из Белоруссии. Вчера стартовали клинические исследования, и мы видим, что результаты, которые сегодня получаем, они хорошие, обнадёживающие», — приводит его слова ТАСС.

В свою очередь заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ зпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что переохлаждение может ослаблять иммунитет к COVID-19.

«Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться. Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года», — пояснила она.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что порядка 80—85% россиян, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция, не соблюдали никакие меры безопасности.

«И на сегодняшний день очевидно, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения целиком зависят от нас с вами», — констатировала она.