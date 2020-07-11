|
Проведено более 22 млн тестов: в России за сутки выявили 6611 новых случаев COVID-19
11 июля 2020, 14:55 • 27 • В России
За сутки в России выявлено 6611 новых случаев заболевания коронавирусом. Днём ранее в стране было зафиксировано 6653 случая. В общей сложности диагноз COVID-19 был подтверждён у 720 547 человек в РФ. С начала эпидемии в России выздоровели 497 446 пациентов (69,04%), скончались 11 205 человек (1,56%). Роспотребнадзор сообщает, что проведено около 22,7 млн тестов на коронавирус. Тем временем Москва, где отмечены самые низкие показатели заболеваемости с начала апреля, готовится к следующему этапу снятия ограничений. Наряду с этим обсуждается вопрос об отмене ограничений на международное авиасообщение.
РИА Новости © Денис Абрамов
За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 6611 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 26,7% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.
Отметим, что днём ранее было зафиксировано 6653 случаев. В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 720 547 человек.
С начала эпидемии в России выздоровели 497 446 человека (69,04%), в том числе 8378 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 11 205 пациентов (1,56%). За сутки умерли 188 человек.Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России
В число других регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Санкт Петербург (296), Свердловская область (280), Ханты-Мансийский автономный округ (268), Алтайский край (228) и Нижегородская область (223).
Кроме того, оперштаб указал, что за прошедшие сутки нет прироста новых больных в Ненецком и Чукотском автономных округах. В Москве и Подмосковье сохраняется наименьший темп, равный 0,3%.
Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено около 22,7 млн тестов на коронавирус. За сутки количество выполненных исследований выросло на 320 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются более 277 тыс. человек.
Отметим, что лидером в стране по количеству заболевших является Москва, где зафиксировано 678 случаев. Днём ранее этот показатель составил 637, а в предыдущий день — 568.
В то же время в оперштабе отметили, что уже 11 дней число новых случаев COVID-19 в столице остаётся на уровне около 600 и не превышает показатели заболеваемости начала апреля.
Накануне мэр столицы Сергей Собянин прокомментировал большое количество публикаций в СМИ и интернете относительной якобы надвигающейся на Москву второй волны коронавирусной инфекции.
Добавим, что с 13 июля Москва перейдёт к очередному этапу ослабления ограничительных мер из-за COVID-19. В частности, в городе смогут в полном объёме заработать парки культуры и отдыха, культурные центры, организации досугового типа. При этом отменяется обязательный масочный режим на улицах.
Помимо этого, с 15 июля Россия может возобновить международное авиасообщение. Как заявили в Росавиации, на основе рекомендаций Международной организации гражданской авиации, ВОЗ и российских властей «разработана матрица поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами».
«Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия», — говорилось в сообщении ведомства.
В этот же день в центре «Вектор» должны начаться клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее генеральный директор центра Ринат Максютов говорил, что в исследованиях примут участие 300 добровольцев.
«Коллеги закончили доклинические исследования. Они прошли успешно. И мы практически имеем все основания быть уверенными, что так и будет, как мы и обещали, 15 июля мы рассчитываем выйти на клинику», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
Она также сообщила, что только началась работа над специальной вакциной от коронавируса, которая будет предназначена для детей.
Говоря о детях, Попова также остановилась на вопросе традиционных школьных линеек, которые должны пройти в День знаний. Ранее в профильных министерствах указали, что этот вопрос будет решаться с учётом ситуации с COVID-19 в отдельно взятых регионах.
«Если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация, то любое требование должно быть изменено. Изменение эпидситуации в другую сторону тоже потребует введения новых правил и новых требований. Поэтому мы будем видеть, как мы проведём 1 сентября, чуть позже, где-то во второй половине августа. Но главное, что 1 сентября дети пойдут в школу», — сказала Попова.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
27
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 июля 2020, 00:00
|
05 июля 2020, 11:00
|
05 июля 2020, 09:00
|
08 июля 2020, 21:00
|
05 июля 2020, 09:25
|
10 июля 2020, 13:00
|
05 июля 2020, 01:00