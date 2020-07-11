Проведено более 22 млн тестов: в России за сутки выявили 6611 новых случаев COVID-19

За сутки в России выявлено 6611 новых случаев заболевания коронавирусом. Днём ранее в стране было зафиксировано 6653 случая. В общей сложности диагноз COVID-19 был подтверждён у 720 547 человек в РФ. С начала эпидемии в России выздоровели 497 446 пациентов (69,04%), скончались 11 205 человек (1,56%). Роспотребнадзор сообщает, что проведено около 22,7 млн тестов на коронавирус. Тем временем Москва, где отмечены самые низкие показатели заболеваемости с начала апреля, готовится к следующему этапу снятия ограничений. Наряду с этим обсуждается вопрос об отмене ограничений на международное авиасообщение.

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 6611 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 26,7% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Отметим, что днём ранее было зафиксировано 6653 случаев. В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 720 547 человек.

С начала эпидемии в России выздоровели 497 446 человека (69,04%), в том числе 8378 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 11 205 пациентов (1,56%). За сутки умерли 188 человек.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

В число других регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Санкт Петербург (296), Свердловская область (280), Ханты-Мансийский автономный округ (268), Алтайский край (228) и Нижегородская область (223).

Кроме того, оперштаб указал, что за прошедшие сутки нет прироста новых больных в Ненецком и Чукотском автономных округах. В Москве и Подмосковье сохраняется наименьший темп, равный 0,3%.

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено около 22,7 млн тестов на коронавирус. За сутки количество выполненных исследований выросло на 320 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются более 277 тыс. человек.

Отметим, что лидером в стране по количеству заболевших является Москва, где зафиксировано 678 случаев. Днём ранее этот показатель составил 637, а в предыдущий день — 568.

В то же время в оперштабе отметили, что уже 11 дней число новых случаев COVID-19 в столице остаётся на уровне около 600 и не превышает показатели заболеваемости начала апреля.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин прокомментировал большое количество публикаций в СМИ и интернете относительной якобы надвигающейся на Москву второй волны коронавирусной инфекции.

«Одни говорят, что завтра будет какой-то ужас, вторая волна, другие говорят, что ничего не будет. Я спокойно к этому отношусь и уже на основании опыта и разговоров со многими специалистами, врачами, специалистами Роспотребнадзора вижу, что мы всё-таки пики прошли», — сказал мэр.

Добавим, что с 13 июля Москва перейдёт к очередному этапу ослабления ограничительных мер из-за COVID-19. В частности, в городе смогут в полном объёме заработать парки культуры и отдыха, культурные центры, организации досугового типа. При этом отменяется обязательный масочный режим на улицах.

Помимо этого, с 15 июля Россия может возобновить международное авиасообщение. Как заявили в Росавиации, на основе рекомендаций Международной организации гражданской авиации, ВОЗ и российских властей «разработана матрица поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами».

«Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия», — говорилось в сообщении ведомства.

В этот же день в центре «Вектор» должны начаться клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее генеральный директор центра Ринат Максютов говорил, что в исследованиях примут участие 300 добровольцев.

«Коллеги закончили доклинические исследования. Они прошли успешно. И мы практически имеем все основания быть уверенными, что так и будет, как мы и обещали, 15 июля мы рассчитываем выйти на клинику», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Она также сообщила, что только началась работа над специальной вакциной от коронавируса, которая будет предназначена для детей.

«Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности. Пока такая работа только начинается. Сказать, что вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, ну, было бы, наверное, преждевременно», — пояснила главный санитарный врач РФ.

Говоря о детях, Попова также остановилась на вопросе традиционных школьных линеек, которые должны пройти в День знаний. Ранее в профильных министерствах указали, что этот вопрос будет решаться с учётом ситуации с COVID-19 в отдельно взятых регионах.

«Если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация, то любое требование должно быть изменено. Изменение эпидситуации в другую сторону тоже потребует введения новых правил и новых требований. Поэтому мы будем видеть, как мы проведём 1 сентября, чуть позже, где-то во второй половине августа. Но главное, что 1 сентября дети пойдут в школу», — сказала Попова.