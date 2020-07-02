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Проведено более 20 млн тестов: в России выявили 6760 новых случаев COVID-19

02 июля 2020, 15:55  •  60 • В России
За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 6760 новых случаев коронавирусной инфекции, 147 человек скончались от осложнений и сопутствующих заболеваний. По данным Роспотребнадзора, в РФ проведено около 20,1 млн тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением остаются более 286 тыс. человек. Между тем премьер страны Михаил Мишустин сообщил, что на дополнительные выплаты медикам правительство выделило ещё 7,5 млрд рублей.
 
© Максим Блинов/РИА Новости
 

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 6760 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 32,1% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Отметим, что днём ранее было зафиксировано 6556 случаев. В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 661 165 человек.

С начала эпидемии в России выздоровели 428 978 человек, в том числе 6047 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 9683 пациента. За сутки умерли 147 человек.

Москва по-прежнему остаётся лидером в стране по количеству выявленных случаев заболевания (228 871), однако уровень прироста постепенно уменьшается. За последние сутки в городе выявлено 662 новых случая COVID-19. Днём ранее этот показатель составил 611, а за день до этого — 745.

«В столице подтверждено 662 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это примерно в десять раз меньше, чем на пике эпидемии, 7 мая, когда было зафиксировано 6703 случая коронавируса», — говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При этом 42,9% от общего числа новых заболевших составили люди в возрасте от 18 до 45 лет.

В число других регионов, где за сутки выявили более 200 новых заболевших, вошли: Московская область (317), Ханты-Мансийский АО (266), Санкт-Петербург (258), Иркутская область (243), Нижегородская область (234), Свердловская область (224).

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено около 20,1 млн тестов на коронавирус. За сутки количество выполненных исследований выросло на 316 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 286 тыс. человек.

При этом на территории России тестирование на COVID-19 проводят 783 лаборатории, в том числе 542 — при государственных медицинских организациях.

Кроме того, в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказали об исследовании популяционного иммунитета населения к коронавирусу, которое организовано в 23 субъектах РФ. В июне пилотными регионами стали Санкт-Петербург, Тюменская область и Хабаровский край.

«Всего в пилотных регионах обследовано 8168 человек, из них 2722 в Санкт-Петербурге, 2758 в Тюменской области, 2688 волонтёров в Хабаровском крае», — отметили в Роспотребнадзоре.

Исследование проводилось среди лиц от одного года до 70 лет и старше вне зависимости от наличия или отсутствия перенесённого заболевания COVID-19.

Выплаты медикам

В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства сообщил, что на стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам в июле будет выделено 7,5 млрд рублей.

«Сегодня на заседании правительства мы рассмотрим вопрос о выделении почти 7,5 млрд рублей на президентские выплаты для врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом», — сказал он.

27 июня Михаил Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам, контактирующим с больными COVID-19, на два месяца — июль и август. Премьер обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. По его словам, как только денежные средства попадают в субъекты РФ, они должны сразу доводиться до медработников.

  • РИА Новости
  • © Тимур Батыршин

Напомним, что в апреле президент Владимир Путин распорядился установить на три месяца дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. 23 июня глава государства заявил о продлении стимулирующих выплат на два месяца.

«При этом особо подчеркну: стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчёте отпускных. Такое решение уже принято. А значит, специалисты получат повышенные отпускные, причём независимо от того, в какой период времени они уйдут в отпуск», — сказал российский лидер.

Согласно поручениям президента России, для врачей доплата составляет 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестёр — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц. Врачи скорой помощи получают выплату в размере 50 тыс. рублей в месяц, фельдшеры, медсёстры и водители машин — 25 тыс. рублей.

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