Проведено более 18 млн тестов: в России выявили 7113 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в 82 регионах России выявлено 7113 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (на 63 меньше, чем за день до этого). К настоящему времени диагноз COVID-19 в России был подтверждён у 613 994 человек, активными остаются порядка 230 тыс. случаев. С начала эпидемии в стране выздоровели более 375 тыс. человек (61,1%), 8605 пациентов скончались (1,4%). По данным Роспотребнадзора, в РФ проведено около 18,1 млн тестов на коронавирус нового типа, под медицинским наблюдением остаются более 308 тыс. человек. На этом фоне продолжается постепенное снятие введённых ранее ограничений и восстановление внутреннего туризма.

За минувшие сутки в 82 регионах России выявлено 7113 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 32% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

В предшествовавшие этому два дня в стране зафиксировано 7176 и 7425 случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 613 994 человек, активными остаются порядка 230 тыс. случаев.

С начала эпидемии в РФ выздоровели 375 164 человека (61,1%), в том числе 6342 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 8605 пациентов (1,4%). За сутки умерли 92 человека.

Москва остаётся лидером в стране по общему числу случаев и количеству новых заболевших, однако этот показатель постепенно уменьшается. За последние сутки в городе выявлено 885 новых случаев COVID-19. Днём ранее этот показатель составил 811, а за сутки до этого — 1081.

В число других регионов, где за сутки выявили более 200 новых заболевших, вошли Московская область (467), Ханты-Мансийский автономный округ (319) и Санкт-Петербург (221), а также Нижегородская (217) и Иркутская (209) области.

Согласно информации Роспотребнадзора, в РФ проведено более 18,1 млн тестов на коронавирус нового типа (311 тыс. — за сутки). Под медицинским наблюдением в стране остаются 308 тыс. человек.

Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Накануне президент России Владимир Путин выразил надежду, что жизнь в стране в скором времени вернётся в нормальное русло. Вместе с тем он обозначил необходимость соблюдения мер предосторожности.

«Надеюсь, что жизнь восстановится, войдёт в нормальное русло и будет проще и спокойнее работать, но тем не менее нужно быть пока аккуратными. Доктора знают», — заявил глава государства во время общения с лауреатами госпремий.

Снятие ограничений и восстановление туризма

В ряде российских регионов продолжают поэтапно снимать ограничения, ранее введённые из-за коронавируса. Так, в соответствии с распоряжением губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, с 25 июня в регионе начинают работу торговые центры и предприятия сферы услуг.

Из документа следует, что с четверга открываются предприятия торговли и сферы услуг без ограничений по площади, а также откроются торгово-развлекательные центры, хотя в них по-прежнему будут закрыты фуд-корты и кинотеатры.

Кроме того, возвращаются к работе выставочные залы и этнопарки. Продажа билетов будет производиться в онлайн-режиме с ограничениями по одновременному количеству посетителей. Также начинается очный прием в МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг — по предварительной записи.

В регионе продолжает действовать запрет на работу фитнес-центров. Ожидается, что эти объекты вновь откроются 1 июля (с максимальной загрузкой в 25% от обычной пропускной способности). Кроме того, в Подмосковье по-прежнему запрещены массовые мероприятия и сохраняется требование на ношение масок в местах скопления людей.

По мере снятия ограничений у россиян растёт интерес к внутреннему туризму. В частности, мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что с момента пересмотра введённых из-за COVID-19 мер город принял уже более 30 тыс. туристов со всей страны. С 21 июня во всём Краснодарском крае по решению губернатора снят режим карантина, но сохраняется режим повышенной готовности.

«На сегодняшний день в городе находится чуть более 30 тыс. туристов, которые уже заселены с гостиницы и здравницы. С каждым днём количество растет, и мы понимаем, что (число. — RT) авиарейсов, и ж/д, и авто, которые прибывают на территорию города, увеличиваются», — цитирует РИА Новости Копайгородского.

Отдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи

РИА Новости

© Артур Лебедев

Мэр Сочи отметил, что основная задача властей города сейчас заключается в обеспечении транспортной безопасности и логистики: «Все силы и средства на сегодня в городе готовы к приему большого количества гостей».

В свою очередь, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева отметила, что уже к моменту снятия ограничений большая часть инфраструктуры города была готова принимать туристов. По её словам, подготовка к сезону велась на фоне действующих ограничений.

«Курорт готов обеспечить все необходимые требования... Вся инфраструктура отрабатывает все рекомендации Роспотребнадзора, мы ждём гостей и готовы обеспечить их безопасность», — заявила Балаева.

Добавим, что в конце мая глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в свете неопределённой ситуации по срокам возобновления международного туризма агенство прогнозирует активизацию внутреннего туризма этим летом.

«Сейчас никто не может назвать сроки возобновления международного туризма. Туристов из России пока не готовы принимать за рубежом. Мы не знаем, будет ли вторая волна коронавируса — не будет. Мы делаем всё возможное, чтобы у наших туристов состоялся отдых внутри страны», — сказала Догузова.