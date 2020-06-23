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Проведено более 17,5 млн тестов: в России выявили 7425 новых случаев коронавируса

23 июня 2020, 12:55  •  84 • В России
В России за последние сутки выявлены 7425 новых случаев коронавируса. Согласно данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже более 17,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением остаются более 309 тыс. человек. На фоне улучшения эпидемиологической обстановки в Москве вступил в силу третий этап снятия ограничений. Об ослаблении введённых из-за COVID-19 мер также объявили ещё несколько регионов.
 
АГН «Москва»
 

В России за последние сутки выявлены 7425 новых случаев коронавируса, наибольшее число из них в Москве — 1081.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 599 705, за всё время выздоровели 356 429 человек, 8359 пациентов скончались.

Согласно данным Роспотребнадзора, в России проведено уже более 17,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением остаются более 309 тыс. человек.

Напомним, со вторника, 23 июня, в Москве вступил в силу очередной этап смягчения ограничений, введённых из-за распространения COVID-19. В нормальном режиме вновь заработали детские сады, фитнес-клубы, туристические агентства, учреждения соцзащиты. Кафе и рестораны теперь могут функционировать в полном объёме, а не только используя летние веранды. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что такой шаг стал возможен благодаря улучшению эпидемиологической обстановки.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова высоко оценила действия России по борьбе с коронавирусом, напомнив, что ещё на самых ранних стадиях было принято «очень сложное решение».

«Всё-таки Россия очень рано приняла запретительные меры и закрыла границу с Китаем. Мы считали, что основная угроза пойдёт оттуда, и, как вы знаете, у нас долгое время не было завоза, вплоть до 29 февраля ни один российский гражданин не имел диагноз новой коронавирусной инфекции», — пояснила Голикова.

Она добавила, что в январе и феврале шла подготовка российской медицинской сети к оказанию медпомощи.

Другие российские регионы также объявляют о смягчении либо продлении ограничений, исходя из ситуации с распространением заболевания.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Так, власти Волгоградской области смягчили режим самоизоляции.

«С 23 июня... отменяется обязательное соблюдение 14-дневного карантина для граждан, прибывших в Волгоградскую область из других регионов России», — цитирует ТАСС сообщение регионального оперативного штаба.

Отмечается, что обязательный 14-дневный карантин остаётся лишь для граждан, прибывших в регион из-за рубежа.

В то же время глава Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 29 июня режим повышенной готовности, действующий в регионе. При этом губернатор отметил снижение числа новых случаев COVID-19 в области.

«Если тенденция сохранится, к середине недели я рассмотрю возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно», — заявил он.

Тем временем правительство Камчатского края заявило, что в регионе завершается переход на «московскую модель» борьбы с COVID-19 по рекомендации столичных специалистов.

«Рассчитываем, что «московская модель» даст у нас такой же эффект, как в столице, и рост заболеваемости пойдёт на убыль», — заявил врио губернатора региона Владимир Солодов.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов выразил надежду, что все оставшиеся в республике ограничения будут сняты с 1 июля. Он напомнил, что большинство сфер уже запустили в работу, но на полуострове пока закрыты пансионаты, дома отдыха, кемпинги, детские лагеря, кинотеатры и театры, бассейны, аквапарки и сауны.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире превысило 9,1 млн. За всё время от заболевания скончались более 472 тысяч человек.

Наиболее пострадавшей от пандемии страной остаются США — там отмечено более 2,3 млн случаев коронавирусной инфекции, более 120 тысяч человек скончались.

В Бразилии, находящейся на втором месте после Соединённых Штатов, число выявленных случаев COVID-19 за прошедшие сутки возросло на 21,4 тыс., превысив 1,1 млн. В стране зафиксированы свыше 51,2 тыс. летальных случаев.

При этом в Китае, где в конце декабря впервые был выявлен коронавирус, за сутки отмечено 29 новых случаев заболевания. 

Ранее директор департамента общественного здравоохранения и окружающей среды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Нейра заявила, что иммунитет к коронавирусной инфекции, вероятно, может сохраняться у переболевших от шести месяцев до года.

Она также выразила мнение, что в случае возникновения второй волны пандемии в Европе, её масштаб будет значительно меньше благодаря принятым радикальным мерам по сдерживанию распространения вируса, а также готовности системы здравоохранения.

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