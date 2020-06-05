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Проведено более 12 млн тестов: в России зафиксировали 8726 новых случаев коронавируса

05 июня 2020, 15:50  •  72 • В России
В России за последние сутки выявлено 8726 новых случаев коронавируса. В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране было проведено уже более 12 млн тестов на COVID-19. Российские регионы, в которых нормализуется эпидемиологическая обстановка, продолжают последовательно ослаблять ограничительные меры.
 
АГН «Москва» © Кирилл Зыков
 

В России за последние сутки выявлены 8 726 новых случаев коронавируса, из них наибольшее число в Москве — 1855.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 449 834, от заболевания излечились 212 680 человек, 5 528 пациентов скончались.

Около 85% граждан, у которых за сутки был обнаружен коронавирус, оказались младше 65 лет, уточнили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

«42% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,7% — от 46 до 65 лет, 10,3% — от 66 до 79 лет, ещё 5% — старше 80 лет. Также 9% среди заболевших — дети», — приводит сообщение штаба РИА Новости.

В Роспотребнадзоре в свою очередь рассказали, что в стране было проведено уже более 12 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 317 тысяч человек.

Тем временем, заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе заседания оперативного штаба по экономике Москвы отметил, что самый острый период ограничений по коронавирусу в городе уже позади.

«Мы последовательно открываем отрасли экономики, и сейчас перед нами стоит задача не только купировать проблемы вынужденного приостановления деятельности, но и оперативно вернуться к экономическому росту. Хочу подчеркнуть, что самый острый период ограничений позади», — отметил Ефимов.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах снять до 1 июля большую часть ограничительных мер, установленных в столице в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Происходить ослабления будут в рамках графика. Ожидается, что его представят в понедельник, 8 июня.

«Судя по тому, как ответственно москвичи подходят ко всем этим мероприятиям, требованиям, по тому, как ведётся работа на предприятиях и торговли, и услуг, и промышленных, я думаю, что мы выдержим этот график и будем шаг за шагом снимать все ограничения и возвращаться к нормальной жизни», — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Российские регионы, в которых нормализуется эпидемиологическая обстановка, также продолжают последовательно ослаблять ограничительные меры.

Так, в Приморье с 7 июня отменяется карантин для прибывающих в регион. В краевом правительстве пояснили, что все прибывающие на территорию края из неблагополучных по COVID-19 регионов как воздушным, так и наземным транспортом должны будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал также сообщил, что с 11 июня в регионе планируется снять режим самоизоляции. Он добавил, что с понедельника начнётся поэтапный ввод в работу кафе, ресторанов, фитнес-клубов, с 11—12 июня также начнут открываться детские сады и поликлиники.

«Сегодня в крае ситуация напряжённо-стабильная. Но что радует — произошла стабилизация. В течение двух недель одинаковое количество выявленных заражённых. У нас растет количество выздоровевших», — сообщил он в Instagram.

Губернатор добавил, что детские лагеря могут открыться в июле в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Также стало известно, что военнослужащих-добровольцев, прибывших 3 июня в специальное медучреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России для испытания новой вакцины от COVID-19, поместили на 14-дневную изоляцию. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«Изоляция проводится с целью исключения возможности заражения военнослужащих и медицинского персонала перед началом вакцинации. В течение 14 дней военнослужащие-добровольцы будут ежедневно осматриваться врачами медицинского учреждения, в том числе будут проводиться измерения артериального давления, пульса, термометрия и другие процедуры», — сообщили в Минобороны.

Также добровольцев ежедневно будут тестировать на отсутствие коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что разработанная 48-м ЦНИИ Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи вакцина прошла доклинические испытания на крупных и мелких животных. В оборонном ведомстве отобрали 50 добровольцев, в том числе пятерых женщин, для проведения клинических исследований вакцины от коронавируса.

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