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Проведено более 114,8 млн тестов: в России выявили 9908 новых случаев коронавируса

13 марта 2021, 14:35  •  62 • В России
В России за прошедшие сутки было выявлено 9908 новых случаев коронавирусной инфекции, наибольшее число — в Москве (1600) и Санкт-Петербурге (943). За это время от заболевания вылечились 12 868 человек, 475 пациентов скончались. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила улучшение ситуации с COVID-19 в стране.
 
РИА Новости © Павел Бедняков
 

В России за прошедшие сутки было выявлено 9908 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1600) и Санкт-Петербурге (943).

За это время от заболевания вылечились 12 868 человек, 475 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 4 380 525, с начала пандемии умерли 91 695 человек, выздоровели 3 985 897 пациентов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране уже было проведено более 114,8 млн лабораторных исследования на наличие нового коронавируса, в том числе у граждан, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

«Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью», — напомнили в ведомстве.

В Москве, согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувшие 24 часа были госпитализированы 699 человек.

Напомним, 11 марта представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила улучшение ситуации с COVID-19 в РФ.

Вместе с тем она высказала мнение, что ситуация в мире остаётся тревожной из-за появления новых штаммов, что требует «постоянного внимания и постоянной гибкости системы».

До этого президент России Владимир Путин, говоря о туризме, также заметил, что в ряде стран наблюдается непростая ситуация с коронавирусом. Вместе с тем российский лидер выразил надежду на то, что темпы вакцинации повысятся и обстановка будет меняться в положительную сторону.

В начале марта глава государства в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» также рассказывал, что распространение коронавируса в России снижается, но ещё остаётся много опасных вызовов. Он обратил внимание, что для победы над пандемией необходимо объединить усилия, в том числе на международной арене, а также подчеркнул вклад разработанных российскими учёными вакцин в борьбу с эпидемией.

«Наша вакцина («Спутник V») и вакцины (два других зарегистрированных в РФ препарата) являются наиболее безопасными и наиболее эффективными в мире», — напомнил Путин.

Президент рассказал, что в стране (по данным к 4 марта) свыше 2 млн человек получили два компонента прививки, ещё около 2 млн сделали первый укол.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наличие у России нескольких вакцин от COVID-19 позволяет делать самые оптимистичные прогнозы по борьбе с пандемией.

  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об улучшении ситуации с распространением SARS-CoV-2 в начале весны говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил «тревожные сигналы», которые приходят из Бразилии и некоторых европейских стран, но сообщил, что обстановка в столице остаётся стабильной.

«Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в 2—3 раза», — заявил Собянин.

10 марта мэр рассказал, что большинство ещё действующих ограничений в столице, по его мнению, можно будет отменить уже весной, однако некоторые меры предосторожности, такие как масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий, могут оставаться в силе дольше.

Тем временем российские регионы также продолжают принимать решения о продлении либо отмене ограничительных мер, исходя из эпидемиологической обстановки.

Так, в Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров продлил карантинные ограничения до 31 марта. В регионе продолжает действовать запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 6:00, а также детских комнат развлечений. Театры и кинотеатры могут принимать не больше 50% зрителей. Помимо этого, продлён режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, который в Москве уже был отменён.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили и в Краснодарском крае — сохраняется запрет на развлекательные, зрелищные, культурные мероприятия. Число участников деловых встреч не должно превышать 100.

Между тем в Хабаровском крае в связи с улучшением ситуации разрешили проводить массовые мероприятия, участие в которых принимают до 100 человек. Требования к соблюдению масочного режима и социальной дистанции в регионе по-прежнему в силе.

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