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Проведено более 101,5 млн тестов: в России выявили 19 032 новых случая коронавируса

30 января 2021, 16:15  •  25 • В России
За минувшие сутки в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 19 032 человек, больше всего новых случаев зафиксировано в Санкт-Петербурге (2512), Москве (2430) и Московской области (1069). Всего с начала пандемии в стране выявлено 3 832 080 эпизодов коронавирусной инфекции: 3 279 964 (85,6%) пациента выздоровели, 72 697 (1,9%) скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко высказал мнение, что переломными месяцами, после которых эпидемия в стране начнёт отступать, могут стать февраль-март 2021 года.
 
РИА Новости © Сергей Гунеев
 

В России за минувшие сутки было выявлено 19 032 новых случая коронавирусной инфекции. За это время 24 502 человека выздоровели, 512 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Наибольшее число новых выявленных случаев коронавируса отмечено в Санкт-Петербурге (2512), Москве (2430) и Московской области (1069).

В Роспотребнадзоре сообщили, что за всё время в стране было проведено более 101,5 млн лабораторных исследований на выявление коронавируса, под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие болезни остаются более 639 тыс. человек.

С начала эпидемии в России было зарегистрировано 3 832 080 случаев коронавируса, скончались 72 697 пациентов, 3 279 964 человека выздоровели.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнили, что за сутки в столице были госпитализированы 1099 человек, полностью выздоровели ещё 5584 пациента.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что дальнейшее снятие введённых ранее в столице ограничительных мер будет зависеть от выполнения жителями действующих требований.

«Дальше будем смотреть по ситуации. К сожалению, всё ещё большое количество людей находится в больнице в тяжёлом состоянии», — отметил он в интервью телеканалу «Россия 24». 

Он подчеркнул, что в первую очередь столичные власти отменяют ограничения, которые касаются экономики, а значит, влияют на благополучие людей, развитие города и психологическое состояние граждан.

Напомним, об отмене части ограничений в Москве было объявлено 27 января. В частности, был снят запрет на ночную (с 23:00 до 06:00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов и баров. Кроме того, требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестало быть обязательным, теперь оно носит рекомендательный характер.

Также Собянин отметил снижение нагрузки на медицинские учреждения, принимающие пациентов с COVID-19. По словам градоначальника, резервные госпитали продолжают работу, закрывать их не планируется до осенне-зимнего периода следующего сезона.

«У нас загрузка достигала 14 тыс. коек. Сейчас мы ушли на отметку ниже 10 тыс. Это даёт возможность часть больниц переводить в нормальный режим, поэтому пять больниц мы переводим в плановую работу», — рассказал Собянин.

Он добавил, что, по имеющейся информации, коронавирусной инфекцией уже переболели более половины жителей столицы, и отметил, что перенёсшим COVID-19 нет смысла вакцинироваться в ближайшее время.

«Согласно той базе огромной, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше 1%. Это говорит, что иммунитет сохраняется после болезни достаточно долго», — пояснил мэр.

  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

В свою очередь, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в гражданский оборот уже выпущено более 4 млн доз вакцин от коронавируса, в первом полугодии 2021 года привить планируется 60% взрослого населения страны. Министр высказал мнение, что переломными месяцами, после которых эпидемия начнёт отступать, могут стать февраль-март 2021-го. Тем не менее Мурашко напомнил, что риск заражения остаётся высоким, и призвал соблюдать меры профилактики, а также рекомендовал госпитализировать пожилых людей с коронавирусом до того, как у них проявятся осложнения.

«Сегодня у нас достаточно коечного фонда. Лучше госпитализировать раньше — и даже категорию старше 80 лет, — ничего страшного при заболевании положить, даже с профилактической целью, не дожидаясь каких-то осложнений тяжёлых», — цитирует министра РИА Новости.

В Роспотребнадзоре констатировали, что новогодние праздники в России не привели к ухудшению ситуации с заболеваемостью. Как рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов, вопреки ожиданиям, во время каникул социальная активность россиян была снижена. 

«Поскольку каникулы длились почти две недели — фактически инкубационный период коронавируса, — то цепочки передачи вируса разорвались», — рассказал он «Российской газете».

По мнению эксперта, большую роль в снижении заболеваемости COVID-19 сыграла начавшаяся вакцинация, а также поведение россиян, ставших лучше соблюдать противоэпидемические меры. 

Также стало известно, что однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник лайт» появится в феврале 2021 года. Об этом разработчики вакцины сообщили в официальном Twitter-аккаунте российского препарата «Спутник V».

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее пояснил, что иммунитет от применения «Спутника лайт» формируется в течение трёх недель и действует в течение трёх-четырёх месяцев. Препарат призван снизить число летальных исходов в странах с очень высокой смертностью от коронавируса. В России, подчёркивал Гинцбург, будет применяться полноценная вакцинация двумя компонентами. 

Тем временем в Минобороны сообщили, что специалисты Военно-медицинской академии имени Кирова в результате проведённого исследования выявили большую эффективность лечения пациентов с коронавирусом плазмой доноров, вакцинированных от COVID-19, чем плазмой переболевших. В ведомстве уточнили, что метод лечения плазмой вакцинированных доноров применяется в учреждениях министерства с ноября 2020 года.

«Исследования показали более высокую вируснейтрализующую активность плазмы вакцинированных доноров по сравнению с плазмой переболевших», — заявили в министерстве.

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