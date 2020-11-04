Проведено 62 млн тестов: в России выявлено 18 648 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 18 648 человек. Всего с начала эпидемии в стране было выявлено 1 673 686 случаев заболевания коронавирусом, порядка 393,5 тыс. из них остаются активными. За минувшие сутки выздоровел 15 331 пациент, 355 человек скончались, под медицинским наблюдением остаются порядка 398 тыс. россиян. Специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на то, что коронавирус можно подхватить в лифте, если им до этого пользовался заболевший без средств защиты. В свою очередь, главный санитарный врач РФ Анна Попова констатировала, что эпидемиологическая ситуация в стране «остаётся напряжённой»: с начала сентября суточный показатель заболеваемости вырос с 3,8 до 12 на 100 тыс. населения. Она также призвала ужесточить контроль за соблюдением мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

За минувшие сутки во всех 85 субъектах Российской Федерации зафиксировано 18 648 новых заболевших коронавирусом. По сообщению оперштаба, в 23,7% случаев диагноз не сопровождался клиническими проявлениями болезни. В предшествовавшие этому двое суток коронавирус был выявлен у 18 257 и 18 665 человек.

Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в России достигло 1 673 686, порядка 393,5 тыс. из них остаются активными. С начала эпидемии выздоровели уже 1 251 364 пациента (74,77%), 15 331 из них — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавируса и сопутствующих заболеваний, скончались 28 828 человек (1,72%). За последние сутки зарегистрировано 355 летальных исходов.

Наибольшее число новых случаев заболевания по регионам выявлено в Москве (5150), Санкт-Петербурге (944), Московской (567), Нижегородской (391), Архангельской (387) и Ростовской (310) областях, а также в Красноярском крае (303) и Воронежской области (302).

В стране проведено почти 62 млн тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением остаются 398 тыс. человек.

По информации столичного оперштаба, за последние сутки в городе госпитализированы 1355 пациентов с коронавирусом. На аппаратах ИВЛ в московских больницах находятся 367 человек.

На фоне ситуации с распространением COVID-19 ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал РИА Новости о риске подхватить заболевание в лифте.

«Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно», — пояснил Лебедев.

РИА Новости

© Павел Бедняков

Вакцина от COVID-19

Начало массовой вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона», разработанным государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», запланировано на 2021 год. Об этом в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказал глава центра Ринат Максютов.

Он уточнил, что пострегистрационные исследования вакцины начнутся в ноябре-декабре 2020 года и продлятся шесть месяцев с даты вакцинации последнего добровольца.

Старт массовой прививочной кампании, по его словам, запланирован на 2021 год. Гендиректор «Вектора» подтвердил, что вакцинация будет добровольной и бесплатной для граждан России.

Максютов также рассказал, какие категории россиян смогут получить препарат в первую очередь.

«Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава России, приоритетной вакцинации против COVID-19 подлежат работники медицинских организаций, образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других)», — пояснил он.

В августе Россия первой в мире зарегистрировала разработанную центром имени Гамалеи вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». В октябре в стране была зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». На стадии клинических испытаний находится ещё один препарат, разработку которого вёл Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 рассказала, что большинство россиян, у которых коронавирусная инфекция была выявлена после возвращения из-за границы, прибыли в Россию из Турции.

«После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулись почти 1,5 млн человек. В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тыс. положительных (результатов теста на коронавирус. — RT) — 90% — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики», — сообщила Попова.

Глава ведомства отметила необходимость предложить определённые меры в связи со сложившейся ситуацией.

Напомним, авиасообщение между Турцией и Россией, прерванное из-за пандемии коронавируса, возобновилось с 1 августа. Тогда россияне вновь смогли летать в Анкару и Стамбул, с 10 августа российским гражданам также стали доступны перелёты в курортные города Анталью, Бодрум и Даламан.

Попова также рассказала, что эпидемиологическая ситуация в России «остаётся напряжённой». По её словам, с начала сентября суточный показатель заболеваемости в стране вырос с 3,8 до 12 на 100 тыс. населения.

Комментируя ситуацию в российских регионах, главный санитарный врач страны уточнила, что в 33 субъектах наблюдается рост числа заболевших, на стадии снижения находятся два региона, на стадии стабилизации — 31 субъект, ещё в 19 регионах отмечено замедление распространения коронавируса. Глава Роспотребнадзора напомнила, что в каждом регионе были приняты различные меры в зависимости от ситуации с COVID-19.

«Где-то меры были приняты жёсткие своевременно, где-то с этим запоздали. У нас субъекты есть, где, по оценкам экспертов, масочный режим соблюдается не более чем половиной населения — в транспорте и местах массового скопления», — сказала Попова. Она также подчеркнула, что эта мера необходима для прерывания распространения инфекции, и призвала ужесточить контроль за соблюдением требований.

В ходе заседания премьер-министр Михаил Мишустин назвал сложной ситуацию с распространением коронавируса в регионах, а также обратил внимание на высокую загруженность системы здравоохранения. Глава правительства призвал руководителей регионов не замалчивать проблемы, возникающие при борьбе с COVID-19, а также напомнил о выделении дополнительно более 16 млрд рублей в качестве помощи медицинским организациям и попросил как можно быстрее провести закупки всего необходимого для борьбы с инфекцией.

«Эти деньги мы выделяем исключительно на борьбу с коронавирусом, на качественную организацию всей системы помощи заболевшим и медработникам, которым сейчас очень трудно», — подчеркнул премьер.

Глава Минздрава Михаил Мурашко, в свою очередь, напомнил, что на сегодняшний день основной задачей остаётся реализация комплекса мер, которые позволят сдержать распространение заболеваемости коронавирусом. Министр добавил, что в регионах на сегодняшний день развёрнуто 235 тыс. коек, в то время как в весенний период было около 184 тыс. коек, и уточнил, что объём свободного коечного фонда поддерживается на уровне до 15%.