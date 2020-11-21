Проведено 588 тысяч тестов за сутки: в России выявлено 24 822 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявлено 24 822 новых случая коронавирусной инфекции, из них наибольшее число в Москве (7168), Санкт-Петербурге (2476) и Московской области (916). В Роспотребнадзоре сообщили, что инфицированный коронавирусом человек может заразить другого уже за два-три дня до появления симптомов. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в городе управляемой и отметил, что принимаемые властями меры дают результат.

В России за последние сутки выявлено 24 822 новых случая коронавирусной инфекции, за это время вылечился 26 021 человек, 467 пациентов скончались.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (7168), Санкт-Петербурге (2476) и Московской области (916).

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране уже проведено более 71,8 млн тестов на коронавирус, из них 588 тыс. исследований — за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются более 474 тыс. человек.

Столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом уточнил, что в Москве за день были госпитализированы 1535 пациентов с COVID-19.

«На ИВЛ в больницах Москвы находятся 419 человек», — говорится в сообщении.

Общее число выявленных случаев коронавируса в стране достигло 2 064 748, за всё время вылечились 1 577 435 человек, 35 778 пациентов умерли.

В Роспотребнадзоре сообщили, что человек с коронавирусом может заразить других уже за два-три дня до появления симптомов.

Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она уточнила, что ключевым фактором заразности пациента является высокий уровень выделения вируса из верхних дыхательных путей, который отмечается даже при лёгкой форме COVID-19 уже в первые дни.

«Выделение вируса из верхних дыхательных путей очень высокое в течение первой недели болезни с пиком > 7 х 108 копий РНК в мазке из ротоглотки на четвёртый день заболевания», — рассказала Пшеничная в интервью «Российской газете».

Она пояснила, что в дальнейшем выделение жизнеспособного вируса из верхних дыхательных путей снижается и в большинстве случаев продолжается до десяти дней при лёгких формах инфекции и до трёх недель при средне-тяжёлых и тяжёлых формах.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в городе управляемой, отметив, что за последние пять дней никакого серьёзного всплеска заболевания не произошло. Он также обратил внимание на снижение нагрузки на больницы и «некоторое высвобождение коек», однако уточнил, что в целом цифры по заболеваемости высокие.

Собянин отметил, что принимаемые властями меры по борьбе с коронавирусом дают результат.

«Мы много принимали достаточно неприятных решений по ограничению деятельности в городе, это связано с ночными клубами, заведениями, плюс переход на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей, продление сроков дистанционного обучения старшеклассникам. Все эти меры все равно дают свой результат», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

В частности, по его словам, заболеваемость коронавирусом старшеклассников после их перевода на дистанционное обучение снизилась почти в два раза. В то же время около 2,5 тыс. групп в детских садах и младших классах находятся на карантине.

«Это немало, но, с другой стороны, это и не критично для всей системы. Это сложно всё организовать, конечно, это проблемы, но они не таковы, чтобы мы принимали сегодня решение о закрытии детских садов или младших классов», — отметил мэр.

Тем временем в Минздраве рассказали о третьей фазе испытаний первой российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения ведомства Елена Байбарина уточнила, что пострегистрационная стадия клинических испытаний показывает высокую эффективность препарата.

«Та третья фаза, которая идёт сейчас, показывает, что эффективность весьма и весьма высока, чрезвычайно высока», — приводит её слова РИА Новости.

Меры по борьбе с COVID-19 в регионах

Российские регионы продолжают принимать решения об ужесточении либо ослаблении введённых из-за коронавируса ограничительных мер, исходя из эпидемиологической обстановки.

Так, в Подмосковье власти продлили запрет на посещение музеев и музейных комплексов. Уточняется, что в регионе временно запрещены спортивные, физкультурные, досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные и выставочные мероприятия.

Власти Кировской области приняли решение продлить ограничительные меры из-за COVID-19 до 14 января. В регионе приостановлены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и другие акции в местах массового посещения.

Тюменские власти продлили дистанционное обучение для учеников 6—11-х классов до 6 декабря. В региональном оперативном штабе уточнили, что постановление касается школьников Тюмени и нескольких районов области.