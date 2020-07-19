Провальный бойкот: как Олимпиада-80 Рейгана президентом сделала

Крупные международные события в СССР происходили нечасто. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, после которого дети-мулаты в стране стали не редкостью, и, конечно, Олимпиада-80. Время было непростое: незадолго до этого в Афганистан пришли советские войска. И до начала Игр случился политический скандал. Президент США Джимми Картер объявил им бойкот и призвал к этому других. Десятки государств его послушали, но из них приехали отдельные спортсмены, выступавшие под олимпийским флагом. Это была заслуга советских властей, сумевших склонить на свою сторону только что назначенного главу МОК Хуана Антонио Самаранча. Несмотря на усилия Запада, второсортным событием Игры не стали. Да и результаты впечатляли – 36 мировых и 74 олимпийских рекорда. Более половины всех золотых наград завоевали спортсмены из СССР (80) и ГДР (47). Ну а Москва и ее союзники "ответили" Соединенным Штатам в 1984 году, проигнорировав Олимпийские игры в Лос-Анджелесе.

© РИА Новости / Борис Приходько Гости XXII Олимпийских игр - туристы из ФРГ на Красной площади

Подготовились к соревнованиям по высшему разряду. Конечно, с элементами привычной тогда показухи. На подготовку ушло четыре года. В Москве построили Олимпийскую деревню с жилыми домами, тренировочными базами, ресторанами и зонами отдыха. Благоустроили спортивные объекты в других городах, где проходила часть Игр. Их символами – Мишкой и пятью кольцами – были увешаны все улицы. Московское метро оснастили новейшими эскалаторами, поменяли освещение, развесили электронные табло. Выпустили памятные золотые, серебряные и платиновые монеты, которые и сегодня в большой цене. Но самым удивительным для советских граждан стало отсутствие привычного дефицита в магазинах. Их заполнили горы импорта: японские аудиокассеты, финские джемы, салями, невиданные доселе сыры, "Фанта", "Кока-Кола", баночное пиво и даже вожделенное Marlboro! Советская промышленность работала на пределе возможностей: не дай Бог кончатся какие-нибудь сувениры. В народе при этом случайно или далеко не случайно появились слухи, что в привезенных иностранцами продуктах, которыми те щедро делились или продавали, могут находиться опасные яды, лезвия и насекомые.

© РИА Новости / Дмитрий Донской Подъем олимпийского флага

Чтобы резко возросший интерес ко всему западному не зашкаливал, со спортсменами и особо активными гражданами "душеспасительные беседы" проводили сотрудники КГБ. Ну а для окончательно благостной картины из столицы за 101-й километр отправили пьяниц, "ночных бабочек", криминальных авторитетов и диссидентов. Зато модники и модницы оказались как в раю: они воочию, наблюдая за тысячами гостей, могли познакомиться с последними тенденциями на Западе. Хитом во время и после Олимпиады стали кроссовки "Адидас".

© РИА Новости / Сергей Гунеев Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр. 1980 год

Церемония открытия Игр была ошеломительной: в длившихся 3 часа танцевальных и спортивных сюжетах участвовало 16 тысяч спортсменов и артистов. Не менее эффектным стало и закрытие. Многие помнят, как на середину стадиона, ухватившись за воздушные шары, выплыл огромный Мишка. Помахал лапой и стал подниматься над полем в Лужниках. В это время звучала песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Зрители плакали… Все участники и гости Олимпиады-80 вспоминали ее с теплыми чувствами. А вот объявивший бойкот господин Картер потерпел крах. Он думал, что своим решением повысит рейтинг перед выборами. Но с треском проиграл. В Белый дом пришел Рональд Рейган.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik