Провальные идеи чиновников могут вызвать массовые беспорядки на улицах

Российское правительство якобы решило «постричь» топ-менеджеров государственных корпораций. Идею обсуждают третий месяц, но известно о ней стало только сейчас. Идея предложена заведомо провальная. Госменеджеры останутся при своих, а избиратель накануне плебисцита испытает разочарование. Кому и зачем это надо?

В понедельник, 8 июня, из правительства РФ просочилась любопытная утечка: якобы там решили порезать зарплаты руководителей госкорпораций. По сведениям «Коммерсанта», максимальное вознаграждение топ-менеджеров могут ограничить 30 млн рублей в год – три минимальных заработка премьер-министра России. Одни источники говорят, что с марта этого года инициативу обсуждают в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Другие связывают её разработку с некой рабочей группой под началом главы правительственного аппарата Дмитрия Григоренко. Версия с Белоусовым кажется правдоподобной – он уже предлагал забрать «излишки» у гигантов российской экономики, что грозило им срывом инвестпрограмм.

Ситуация выглядит более чем странно. Именно в марте нынешнего года президент будто бы поставил точку в вопросе о вознаграждениях топ-менеджеров. В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» он признался, что его задевает и коробит ситуация, когда руководство госкомпаний получает непомерно большие зарплаты. Однако глава государства отметил, что в этом вопросе «не так всё просто, как казалось бы на первый взгляд». Крупнейшим корпорациям приходится нанимать иностранных спецов, без которых наша страна сейчас не может обойтись и которые не поедут работать в Россию за среднюю зарплату. За примерами далеко ходить не надо. В 2019 году зампредом ВЭБ.РФ стал бывший посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини. Он развивает сотрудничество госкорпорации с иностранными финансовыми институтами, что имеет особое значение при антироссийских санкциях Запада.

Полный список высокопоставленных иностранцев в российских госкомпаниях может получиться длинным, но отечественных специалистов всё это тоже касается. Представьте, что будет с государственными и полугосударственными банками вроде ВТБ и Сбербанка, если после сокращения зарплат управленцев оттуда начнёт переманивать частный Альфа-банк. Выиграет государство или проиграет? Ответ очевиден, поэтому уместно предположить, что утечка о возможном урезании зарплат госменеджеров – это история не про деньги. Удивительно, что случилась она как раз накануне голосования по поправкам в Конституцию.

«Ешь богатых»

Ни одного документа до сих пор не опубликовано, ни одного официального заявления не прозвучало. Вместо этого – утечка в прессу. Пересказ разговоров в неназванных кабинетах начал жить самостоятельной жизнью. Он создаёт у широкой публики ожидания, которым вряд ли суждено сбыться. Кому потребовалось раздражение и разочарование российских избирателей накануне важной даты?

Вброшенную через прессу идею может подхватить «системная» и «несистемная» оппозиция. Госкомпании будут либо отмалчиваться, либо оправдываться – одно хуже другого. Никакие разумные доводы услышаны не будут. Премьер-министру Михаилу Мишустину, к зарплате которого предлагается привязать вознаграждения топ-менеджеров, тоже придётся как-то комментировать ситуацию. И совсем неловко будет выглядеть на фоне этого мартовское интервью Владимира Путина.

По сути, ловушка уже сработала. На следующий день после утечки пресс-секретарю президента пришлось заявить, что тот не комментировал это конкретное предложение правительства, но ранее неоднократно высказывался по данному вопросу. «Если зарплаты ниже мирового уровня, то кадры, особенно талантливые, перетекают в другие компании», – отметил Дмитрий Песков. Вряд ли кто-то удивится, если теперь мы увидим хорошо подготовленную истерику в соцсетях, а оппозиционеры начнут выводить людей на улицы. Что дальше – погромы и беспорядки?

Какая-то абсолютно циничная тактика, которая не предполагает борьбы с настоящей бедностью. Вся эта инициатива имеет такое же отношение к развитию экономики, как погромы магазинов в США к убийству Джорджа Флойда. Беспорядки стали вещью в себе и продолжаются вопреки тому, что убивший чернокожего полицейский был мгновенно уволен, арестован и теперь ему светит 40 лет тюрьмы. Трагедия в Миннеаполисе стала лишь поводом к тому, чтобы вполне конкретные политические силы начали свою жёсткую игру накануне президентских выборов. Лозунги звучат по-настоящему людоедские: «Ешь богатых!» (Eat the rich!).

Неужели сегодня в России мы наблюдаем начало чего-то подобного? Ограничения из-за пандемии создали благодатную почву для популистов. Россияне, оставшиеся без денег во время вынужденной самоизоляции, смотрят репортажи из США и с иронией называют себя «белыми неграми». Хочется верить, что всё это останется на уровне шуток.

Санкции откуда не ждали

Сегодня государство контролирует или владеет крупными долями более чем в 40 компаниях, которые не только обеспечивают представительство России на глобальном рынке, но и являются базовыми для социальной системы страны. Названия большинства этих компаний у всех на слуху: «Росатом», РЖД, «Ростех», «Роснефть», «Транснефть», «Газпром» – те самые «дойные коровы бюджета». При этом и сами компании, и их руководители находятся под иностранными санкциями, а правительство в лице вице-премьера Андрея Белоусова будто бы готовит против них ещё и санкции внутренние. Ради чего?

Понятно, что государство в лице правительства РФ имеет полное право влиять на инвестиции и кадровую политику этих крупнейших корпораций. Но почему оно выбирает для своего влияния именно такой инструмент? Почему несправляющихся и проворовавшихся топ-менеджеров не хотят увольнять и привлекать к уголовной ответственности? Вместо этого предлагается просто сократить им зарплаты.

Идея, авторство которой приписывают Андрею Белоусову, до боли напоминает предложение Бориса Немцова пересадить всех чиновников на «Волги» – чистый политический популизм из «лихих 90-х». Можно пойти дальше и пошить для госменеджеров одинаковые серые френчи, с тем чтобы на международных экономических форумах они не сильно выделялись на фоне делегаций из самых бедных и отсталых стран мира. Да и вообще, зачем российским госкомпаниям управленцы в современном смысле этого слова? Можно просто назначить туда отставных прапорщиков, которые будут следить за хозяйством за небольшую прибавку к пенсии. Пока от этого хозяйства совсем ничего не останется.

Если принять во внимание вышесказанное, то инициатива правительства, которая стала объектом очередной утечки в прессу накануне всенародного голосования, выглядит как провокация. В связи с этим трудно не вспомнить, что Андрей Белоусов – тонкий политический игрок. Он кажется своим среди «либералов» в экономическом блоке правительства, но может использовать методы, которые часто приписывают силовикам.

В 2019 году «Наша Версия» писала об особых отношениях между первым вице-премьером и банкиром Артёмом Аветисяном. Отношения эти могут строиться на том основании, что государственный служащий не имеет возможности заниматься бизнесом и светить свои капиталы. В деловых кругах предполагают, что именно Белоусов стоял за конфликтом между Аветисяном и другим крупным акционером банка «Восточный» Майклом Калви. Уголовное дело против американца развивалось с невероятной для наших правоохранительных органов скоростью. Что, если теперь высокопоставленный чиновник также чужими руками решил проверить на прочность российскую политическую систему? При таком раскладе вопросы по поводу всей этой ситуации должны возникнуть не только у журналистов.

Конкретно

Целый ряд экспертов уже высказались по поводу того, что инициатива урезать зарплаты в госкорпорациях окажется провальной. В частности, председатель наблюдательного совета Московской биржи, независимый директор «Роснефти» Олег Вьюгин в эфире BFM прокомментировал ситуацию следующим образом: «То, что предложено, скорее всего реализовано не будет. Разве что, может быть, по отношению к компаниям, где 100% принадлежит государству и фактически эта компания является продолжением государства. А там, где доля меньше, более того, где доля еще и публичная есть, то скорее всего это не пройдёт». Если же говорить проще, то подобные резкие движения в российских компаниях, имеющих значительную долю иностранных акционеров, могут попросту обрушить их акции, обнулив стоимость самых ценных активов страны.