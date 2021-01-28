Провальное голосование за назначение вице-премьером Юрия Витренко продемонстрировало истинный расклад сил в Раде

Владимир Зеленский и его «слуги» расчехлились по полной программе, не сумев протащить Витренко в правительство без приставки «И.О.» Наскрести по сусекам удалось всего 177 голосов из необходимых 226. Таким образом, подтвердилось предположение, что Зеленский сегодня реально контролирует лишь часть своей фракции, а хвалёного монобольшинства «слуг» давно нет в природе. А если нет большинства – по закону, Раду придётся распускать! Но хуже всего то, что в Раде вот-вот созреет новое большинство.

Если вычесть из 247 «слуг народа» 177, которые сегодня проголосовали за Витренко (а Зеленский не просто об этом просил свою фракцию – умолял, запугивая отщепенцев страшной расправой), получается 70. Это число приспешников Александра Дубинского, которого Зеленский собирается «вычистить» из фракции во исполнение решения «вашингтонского обкома». Но можно сказать и так – это те, кто находится в тесном контакте с олигархом Игорем Коломойским. После того, как неблагодарный Буратино Зеленский «кинул» своего благодетеля, Карабаса Коломойского, тот не стал дробить фракцию сразу, но дождался своего звёздного часа. Им стало голосование за назначение Витренко, проигранное «слугами» президента вчистую.

А теперь пересчитываем, каков нынче в Раде расклад сил. Мы уже сообщали о ситуативном союзе Юлии Тимошенко и Виктора Медведчука, созданном при содействии Коломойского. Итак, 44 «штыка» ОПЗЖ и 24 «Батькивщины» в сумме дают 68. Добавим сюда «группу Дубинского», вывалившуюся из «слуг народа» – ещё 70 депутатов. Выходит 138 – маловато, чтобы тягаться с остатками «слуг». Но есть два нюанса. Первый нюанс – это две независимые (и довольно продажные) депутатские группы, «За будущее» и «Доверие». В сумме – 40 депутатов. И ещё 20 нефракционных – это второй нюанс. Если Коломойский проведёт с ними работу, как он умеет, может статься, что новое большинство прирастёт шестью десятками депутатов. Впрочем, «За будущее» при любых раскладах присягнёт Бене хоть завтра, даром там у них, что ли, Бенин протеже Палица и всегда готовый договориться с кем угодно Балога? Вот и почти что две сотни «штыков» набралось. И всё равно, голосов для формирования нового большинства не хватает. А Порошенко с его «Европейской солидарностью» и «Голос» голосов не дадут, к бабушке не ходи. Что же, революции не будет?

Да как сказать. Сегодня за назначение Витренко дисциплинированно проголосовала часть «слуг народа», считающая своим начальником не Зеленского, а спикера Дмитрия Разумкова. Не то, чтобы между ним и Зеленским пробежала чёрная кошка, хотя всякое на сей счёт говорят, но то, что у Разумкова амбиций чуть больше, чем возможностей их реализовать при Зеленском – это факт. А депутатская группа Разумкова – как раз те самые искомые четыре десятка «штыков». Дело за малым – найти подход к амбициозному Разумкову. У Медведчука это должно получиться, эти двое не раз кулуарно договаривались по самым разным вопросам. Так что в ближайшее время, если Дубинского в самом деле Зеленский решит сбросить, как ненужный балласт, в Раде начнутся увлекательные процессы политического переформатирования. В истории было несколько таких случаев – будут и ещё. А вот большинства у Зеленского теперь при любом раскладе уже не будет.